Valószínűleg mindenki hallott már többet vagy kevesebbet az amishokról, erről a nagyrészt az Egyesült Államokban élő protestáns csoportról, akiknek ősei egészen a 17. századi Svájcig vezethetőek vissza. Jelen írás keretei között nincs módunkban őket részletesen bemutatni, ami a mostani téma szempontjából érdekes, az az, hogy az amishok elszeparáltan élnek a külvilágtól, nem használnak modern technikai eszközöket, és minden kapcsolatot igyekeznek a lehető "legrövidebbre" fogni a mindenkori állammal. Az Egyesült Államokban főként Pennsylvaniában, Ohioban vagy Indianában találkozhatunk velük. Elszeparáltságukból egyenesen kikövetkeztethető, hogy a zárt közösség minden felmerülő problémáját "házon belül próbálják" megoldani, hiszen az államtól (vagy bárki mástól) ők maguk azok, akik nem akarnak segítséget kapni (ez odáig fajult, hogy még a nyugdíjat sem fogadják el).

A mi szemszögünkből egészen szürreális viselkedésnek azonban néhanapján pozitív hozadékai is vannak. Már korábban is felfigyeltek rá egy cikk keretében (erről majd később), hogy az amish közösségekben (összesen az államokban kb. 200 ezer fő) nem úgy söpört végig a koronavírus-járvány, ahogy a modern, nyugati társadalmakban. Az alábbi – sajnos csak angol nyelven elérhető – videóban részletesebben foglalkoznak ezzel a jelenséggel. Az előbbiek alapján nem nehéz kikövetkeztetni, hogy az amishok nem hordanak maszkot, nem tartják be a távolságtartást (nem csak zárt társadalom, de ennek megfelelően összetartó is), a kórházi kezelést is jobbára kerülik, és természetesen nem oltatják be magukat. A mainstream szerint éppen ezért hullaniuk kellene, mint a legyeknek, hiszen életmódjuknál fogva mindennel szembemennek, amit a fősodrat a járvány ellen tesz. A videóban direkt ki is hangsúlyozzák azt a tényt, hogy maguk az amishok nem is igazán értik, miért kellene magukra hagyniuk a beteg szeretteiket, miért nem lehetnek velük.