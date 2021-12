Publicisztika, Koronavírus :: 2021. december 18. 21:27 ::

Hízik az új elit - Végtelen történet (VI. rész)

A koronavírussal kapcsolatban ritkábban beszédtéma az a mérhetetlen pénzösszeg, amit a gyógyszergyártók és befektetőik kaszálnak az oltásokkal és úgy általában a járvánnyal. Attól függetlenül, hogy belemennénk, mennyire hasznosak, vagy éppen károsak az egyes koronavírus elleni vakcinák, vitán felül áll, hogy vannak, akik csak nyertek a járvánnyal. Ezek pedig az imént említett cégek. A nyereségeik "halandó" ember számára lényegében felfoghatatlan összegek, habár ezen a szinten már nyilván nem az a tét, hogy "jó anyagi körülmények között" éljenek.

Ezen a ponton pedig felvetődik a kérdés, egyáltalán mennyire releváns arról beszélni, mennyi pénzt keresnek ezek a cégek? Persze, a profit az első számú istene ennek a cudar világnak, de csak egy bizonyos szintig. Az átlagembert a pénz hajszolására tanítják (persze az önmagában még pozitívumnak számít, ha valaki jobb életkörülményekre törekszik, folyamatosan fejlődni kíván ilyen téren is), de ami a hangsúlyosabb, és ami igazán a baj, hogy semmi másra nem. Ezen a szinten, amiről viszont most beszélünk, már nem átlagemberek ülnek. 1 milliárd dollárral több vagy kevesebb, mit érdekli őket, így is végtelen mennyiség áll a rendelkezésükre, amit ráadásul megfelelő befektetésekkel könnyen meg is lehet sokszorozni. Nem, ezen a szinten a pénz csak egy eszköz a kizárólagos hatalomra való törekvésben, a hegemónia megszerzésében. Amíg a világot a pénz hajszolására tanítják, ők nagyon is jól tudják, hogy a pénznél fontosabb dolgok is léteznek. Olyan dolgok, amelyek megszerzésére a pénz eszköz lehet, de végcél sosem. Ilyetén kissé felületes kizárólag anyagi növekedési oldalról vizsgálni a koronavírus által előidézett új status quót, de most mégis ezt fogjuk tenni. A hivatkozásban található adatok ugyanis önmagukban is beszédesek, megfelelő kontextusba helyezve pedig körülrajzolják, a puszta számokon túl mekkora eszméletlen gazdasági hatalom összpontosul ezen cégek kezében.

Talán az omikron variánsnál látszódott a legegyértelműbben, hogy bizony szórakoznak velünk. Ekkor érezhettük a leginkább, hogy már egyáltalán nem a pandémia maga van középpontban, hanem az omikron köré fölépített bábszínház. Mintha a rendszer egy karikatúrát készített volna, amit aztán komoly, értékes képként akarnak eladni a "halandóknak". Ezzel a mesterségesen szított káosszal (csupán azzal, hogy elhintették a világban az omikron jelenlétét) nemzetgazdaságokat és vele együtt emberi életeket képesek egyik percről a másikra, villámsebességgel tönkretenni, kormányokat zsarolni, és még folytathatnánk. Mindezt hadsereg és túlzott erőbefektetés nélkül, kizárólag a médián keresztül. A történelem során színre lépett legbefolyásosabb vezetők még csak álmodni sem mertek ekkora hatalomról.

Amíg az elmúlt két évben – érthető okokból – megcsappant azoknak a száma, akik megbíznak a "szakértőkben", vagy éppen a hivatalos orvostudományban, ez a bizonytalanság a gazdasági szektorra is ugyanúgy érvényes – persze nem a "nagyágyúk" frontján. A The Vanguard Group, vagy éppen a BlackRock befektetőcégek elképesztő pénzösszegeket kerestek csak az omikron variáns okozta káoszon. A mesterséges pánikkeltés alatt a BlackRock Moderna és Pfizer részvényei összesen több mint 2,5 milliárd dollárral emelkedtek, a Vanguard Group pedig 2,7 milliárd dollárt "keresett". Persze egyéb részvényesek is gazdagodtak, mint például a Morgan Stanley vagy Baillie Gifford & Co, akik szintén a Modernával hozhatóak kapcsolatban (utóbbi tulajdonosai már a 400 leggazdagabb amerikai között vannak).

Még beszédesebb, hogy amint bejelentenek egy "új variánst", a Moderna és a Pfizer részvényeinek értéke kilő mint a rakéta, ezáltal gazdagodnak értelemszerűen maguk a befektetők is. Az omikron idején a Pfizer részvényei 7,4 százalékkal értek többet, mint azelőtt, a Moderna pedig december 1-jén 13,6 százalékos növekedést könyvelhetett el november 24-hez képest. Az omikron bejelentését követő egy hét alatt a Moderna vezérigazgatója, Stephane Bancel 824 millió dollárral lett gazdagabb. Ezzel együtt megtagadta a WHO-tól a Moderna receptjének átadását. Vajon miért?

A harmadik világ, így például az afrikai országok zöme rendkívül le van maradva általános átoltottság területén a fejlett világhoz képest. Az mRNS-alapú vakcinagyártók nem is nagyon favorizálják a szállítást ezeknek az országoknak, amit a fentebb hivatkozott cikkben sérelmeznek ugyan, de én inkább furcsának tartom, annak tükrében, hogy korábban dollármilliárdokat szórtak ki különböző "egészségügyi kampányokra" a legelmaradottabb afrikai országokban. Magyarul nem elég, hogy irdatlan mértékben növekszik ennek az új gazdasági elitnek a vagyona, de a termékeiket elsöprő részben a fejlett országokban – Észak-Amerikában és Európában – terítik szét, tehát a kvázi kísérleti vakcinák jelentős részét fehéreken tesztelik. Ezzel együtt a nagy gyártók bojkottálnak minden olyan "know-how"-t, ami helyben segítené az országokat, hogy az elsajátított technológiával helyben vakcinát gyártsanak, pedig a WHO már 2020 májusában megalkotta az ehhez szükséges programot (Covid-19 Technology Access Pool), ahogy arra szintén kitér a forrás.

Az úgymond "átlagembernek" ép ésszel szinte felfoghatatlan pénzösszegekkel hízó új gazdasági elit elképesztő mértékű lobbierőre, ezáltal politikai erőre is szert tett a koronavírusnak köszönhetően. Noha még mindig számos rejtély és fekete folt övezi az elmúlt – talán napra pontosan – két évet, a mozaikokból egyre több részletet lehet összerakni, legalábbis, ami a hatalmi erőviszonyokat jellemzi a járvány tükrében, s itt egyáltalán nem arról van szó, mennyire veszélyes vagy nem veszélyes maga a vírus. A szemünk láttára felemelkedő új arisztokrácia mindig csak egy fokkal lesz romlottabb, mint az előző, szintén korántsem makulátlan generációk. Épp elég a folyamatos romláshoz.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info