Publicisztika :: 2022. január 6. 16:58 ::

Homonnay Gergely haláláról jobboldali szemszögből

Homonnay Gergelyt holtan találták egy homoszexuálisoknak fenntartott fürdőzőben Olaszországban. A nemzetgyalázó szélsőbaloldali író (?) legutóbb az éjféli misét gyalázta meg azon kijelentésével, hogy a tömjénezés a hívek szellentésének szagának elfedésére történik. Az ellenzék természetesen azonnal konteógyárba csapott, és titkosszolgálati akciót sejt a háttérben, mikoron a halált csupán a drogok túladagolása okozta. Miként reagál egy ilyen helyzetben egy jobboldali?





Barcsa-Turner Gábor, a HVIM társvezetője:

Vajon mennyire kell az embereket hergelni az ellen, aki napi szinten mások halálát kívánta pusztán politikai okokból, illetve a kereszténység és a magyarság szidalmazásával, a társadalomra káros ideológiák terjesztésével töltötte mindennapjait?! Állítólag félt hazajönni, mert itthon aki felismerte, az szidalmazta őt… Hát ez ilyen. A szavaknak súlya van. Az viszont nonszensz feltételezés, hogy egy 3-4. vonalbeli valakit meggyilkoljon bármelyik titkosszolgálat, csak azért, mert provokál… Érdekes, amikor a jobboldal talál ki elméleteket, akkor rögtön összeesküvés-elmélet gyártóknak bélyegzik őket… Homonnay stílusában, kreténségeivel jól bemutatta, hogy milyenek is ők valójában, mit is gondolnak valójában Magyarországról, az itt élő emberekről, a vallásokról, Jézusról, a kereszténységről és hogy valójában ők a kirekesztők. Szerintem még hasznos is volt… Ilyen értelemben kár, hogy szétdrogozta magát egy khkmm “magán” “fürdőben”. Halottról igazat vagy semmit! Szól helyesen a mondás… Az külön pikáns, hogy a 2018-as, Országháznál és egyéb helyszíneken tartott zavargások egyik főszervezőjét, trágárkodó, mocskolódó aktivistát “írónak”, “radikálisnak”, sőt “hazafinak” magasztalnak. Hasonló – csak más előjelű – cselekedetekért másokat pedig gyűlöletkeltő, szélsőséges, veszélyes csőcseléknek bélyegeznek ugyanazok… A képen az látható, amint “munkásjogi aktivista békés megmozduláson”, azaz Homonnay által szervezett tüntetésen a karácsonyfa köré állított szánkókat gyújtják fel (többek között hasonló akciókkal fejezték ki nemtetszésüket pusztán szókimondásból). A cenzúra miatt holnap törlöm ezt a posztomat is… Őneki nem törölte a FB a különböző halálokat kívánó posztjait.

Szász Péter, a Depositum főszerkesztője:

A humanizmus ideológiája szerint az ember önmagában szent, és egyedül szent. Az emberi földi, biológiai élete is, legfőképp a halála.

Ez mind nem igaz.

Ahogy a nagy dicsőítésben (doxologia maior) énekeljük a szentmisében: „Tu solus sanctus…”

Egyedül az Isten szent önmagában és önmagáért.

Homonnay Gergely nem ismert se Istent, se embert. Megveszekedett, tébolyult, ördöngős gazember volt. Gyalázta az Istent, a hazát és a családot. Likvidálással fenyegetett a „nagy demokrata”, „aki csak szeretni akart szabadon”.

Halottról jól, vagy semmit, nem pedig „jót, vagy semmit”.

Az irgalmasság a holtak eltemetését és az értük való imádságot parancsolja meg, nem valami megveszekedett álszentimentalizmust az emberi gondolatok és halálok tiszteletéről. A bűnben nincs mit tisztelni.

(Szent Korona Rádió)