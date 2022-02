Publicisztika, LMBTQP+ :: 2022. február 8. 14:05 ::

A követendő orosz példa

Megszokhattuk már, hogy liberális, "jóemerkedő széplelkek" rendre fanyalognak, óva intenek, fontoskodnak és okoskodnak, ha a közember véleményével találkoznak pedofilügyben. Mondják tudálékosan, természetesen elfogadhatatlan bűn egy gyermeket megrontani, de azért "ez jóval összetettebb", "nem lehet ilyen meg olyan radikális módszerekkel" megoldani. Gyakorlatilag relativizálják ezt a halálos bűnt. Hála Istennek, van olyan ország a világban, ahol legalább ebben a tekintetben figyelmen kívül hagyják az ilyen mérgező hangokat.

A jelenleginél súlyosabb büntetést, életfogytiglani börtönt szabna ki azokra a pedofilokra Oroszország, akik az elítélésük után ismét gyerekeket zaklatnak. A Daily Mail szerint a súlyosabb büntetést egy törvénymódosító javaslat tartalmazza, mely azt is kimondja, hogy a visszaeső bűnelkövetőket az Északi-sarkvidéken lévő börtönökbe vagy Szibériába küldhetik kényszermunkára.

A javaslatot egy, az országot sokkoló eset miatt dolgozták ki: egy ötéves kislányt két férfi elrabolt, megerőszakolt, majd meggyilkolt. Az elkövetők egyikéről utóbb derült ki, hogy egy hasonló ügyben már elítélték korábban.

Miután az ügy nyilvánosságra került, egy csoportnyi ember gyűlt össze az előtt a szálloda előtt, ahol a lány holttestét megtalálták. A tüntetők a pedofilok átadását követelték a rendőröktől, hogy meglincselhessék őket. Maria Lvova-Belova gyermekjogi biztos szerint az eltelt nyolc évben mintegy 79 százalékkal nőttek a gyerekek elleni szexuális bűncselekmények.

Természetesen teljesen legitim felvetés az is, hogy még ennyit sem érdemelnek, az ilyen elvetemült állatokat azonnal ki kell végezni. De vannak olyan nézetek is, mint amilyeneket az oroszországi törvény megalkotói képviselnek és mondanak: nagyobb büntetés számukra Szibéria, ahol kőbányában dolgoztatják majd őket, mint a halál.

Mindenesetre tény, a tegnapi napon a Kossuth rádióban is szó volt a törvényről, lehetőségük nyílt a hallgatóknak is betelefonálni, elmondani véleményüket, természetesen egyetlen vélemény sem hangzott el, amely ne támogatta volna a dolgot. De felmerült az is az egyik hallgató részéről, hogy Magyarországon is van párt, amely ilyesmit követel, az már nem igen hangozhatott el, melyik ez a párt, de nyilván mindenki tudja, ez a Mi Hazánk.

Mindenesetre, ami a lényeg, a legmaximálisabban üdvözlendő volna, ha Magyarország is ekképpen állna ehhez az igen súlyos problémához. Semmilyen más szempont nem érdekel minket, mint az igazság és gyermekeink védelme. A pedofilnak ebben az esetben nem lehetnek jogaik.

Lantos János - Kuruc.info