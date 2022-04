Publicisztika, Olvasói levelek :: 2022. április 9. 21:03 ::

A "zéró tolerancia", avagy amikor "jobb- és baloldal" mindig megtalálja a közös hangot

Az alábbiakban arról fogok írni, amiről „nem illik” szólni. Mert nem „PC”, nem „európai”, mivel „gyűlöletbeszédnek” minősül. Amiről nem csupán nem illik, de valójában tilos is írni és beszélni. A „zéró toleranciáról” szeretnék megosztani az olvasókkal néhány gondolatot. Orbán Viktor ugyanis minapi sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk Mozgalom sikerére utalva kijelentette: meg kell várni, hogy ez az új párt "jelent-e veszélyt a hazai kisebbségekre", de – mint mondta – „az antiszemitizmus kérdésében marad a zéró tolerancia”.

A miniszterelnök sajtóértekezleten elhangzott szavait alaposan kielemezték – a „zéró toleranciáról” azonban mindenki hallgat. A balliberális oldalon azért, mert teljesen egyetértenek vele, de egyrészt egy „rendes baloldali” sohasem mondhatja ki nyíltan, hogy azonos álláspontos van Orbán Viktorral, másrészt pedig a „szélsőjobboldali-fasiszta Fideszről” szóló narratívába nem illik bele az „antiszemitizmus elleni zéró tolerancia” fideszes politikája. Ezért inkább nem beszélnek róla. A „jobboldali” értelmiség tagjai, gondoljanak bármit is magukban, szintén jobbnak látják nem bolygatni a kérdést, mert könnyen sikamlós talajra tévedhet, aki erről elmélkedni kezd. Főleg úgy, hogy valójában senki sem tudja, mit is jelent pontosan a „zéró tolerancia”. De megkérdezni sem meri senki. Mint ahogyan az „antiszemitizmus” fogalma körül is teljes a homály.



Ismerős szólamok: a 2013-as budapesti (!) zsidó világkongresszuson már meghirdette Orbán a "zéró toleranciát"

Pedig a „zéró tolerancia” politikája csakis az egyik legfontosabb „liberális és demokratikus” értéknek, a sajtó- és véleményszabadságnak a súlyos sérelme árán valósítható meg. Végtére is a kommunizmus idején is „zéró tolerancia” volt érvényben az „antikommunista és szovjetellenes nézetekkel” szemben (ha éppenséggel magát ezt a szószerkezetet nem is használták), a Habsburg-uralom idején pedig bizonyos korszakokban ugyancsak a „zéró tolerancia” politikáját alkalmazták a „Habsburg-ellenes nézeteket” hangoztató magyarok elhallgattatása érdekében. „Nézd meg, kit nem szabad bírálni, az uralkodik fölötted” - mutatott rá a hagyomány szerint Voltaire.

Ami a „zéró toleranciát” illeti, felmerül a kérdés: kikre vonatkozik egyáltalán? A fideszes közszereplőkre? Minden politikusra? Vagy minden magyar polgár következményekkel számolhat, ha „antiszemitának” minősíthető nézeteket hangoztat? És melyek lesznek ezek a következmények? Pusztán csak a „közösségi médiából” távolítják el őket, netán állásvesztéssel is számolniuk kell? Vagy ne adj Isten, büntetőjogi felelősségre vonás is következhet? Ezekre a kérdésekre persze nem születik válasz, annál is kevésbé, mivel azokat föltenni sem szabad. Marad tehát az önkény. Természetesen az antiszemitizmus fogalmának meghatározását sem erőltetik…

A Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség 31 tagállama 2016. május 26-án elfogadta ugyan az „antiszemitizmus jogilag nem kötelező érvényű munkadefinícióját”, amely a következőképpen hangzik: „Az antiszemitizmus a zsidók olyan megítélése, amely a velük szembeni gyűlölet kifejezéseként nyilvánulhat meg. Az antiszemitizmus verbális és fizikai megnyilvánulásai zsidó vagy nem zsidó személyekre és/vagy e személyek vagyonára, a zsidó közösségi intézményekre és vallási létesítményekre irányulnak.”

No, ezzel sem megyünk sokra. De alighanem éppen ez a cél: hiszen az antiszemitizmus egy bunkósbot, amelyet nem csak a háttérhatalom és a zsoldjában álló politikai erők és médiumok használnak a valódi nemzeti ellenállás lejáratására, hanem boldog és boldogtalan ezzel a teljességgel homályos jelzővel (valamint a hasonlóképpen meghatározhatatlan jelentésű „náci, fasiszta, rasszista” szavakkal) igyekszik Káin-bélyeget sütni ellenfeleik homlokára. Magyarán: az „antiszemitizmus elleni záró tolerancia” politikája mindenfajta önkény, a szabadságjogok durva korlátozása előtt tág kaput nyit.

A „zéró tolerancia” üzenete mindamellett egyértelmű: a kiemelten védett „népcsoportot” semmiféle kritika nem érheti, sem a múltban, sem a jelenben végzett ténykedéséért nem lehet őket elmarasztalni, róluk csakis az ájult tisztelet hangján szabad szólni. Mivel pedig egyre gyakrabban lehet hallani a cionisták és csatlósaik részéről, hogy „a modern antiszemitizmus Izrael bírálata révén nyilvánul meg”, így előáll a képtelen helyzet: létezik a Földön egy állam, amelynek cselekedeteit - Magyarországon, de persze mindenütt másutt is a nyugati világban - szigorúan tilos bírálattal illetni. Megfogalmazódhat természetesen az alábbi, nyilvánosan persze soha el nem hangzó (álnaiv) kérdés is: miért éppen ez az egyetlen etnikum, amelynek tagjai ilyen különleges védettséget élveznek? A választ pontosan tudjuk. Egy olyan történelmi esemény – a holokauszt – a „zéró tolerancia”, vagyis a zsidóságnak nyújtott „különleges védelem” alapja, amelyet - börtönbüntetés terhe mellett - csak és kizárólag úgy lehet értelmezni, magyarázni, ahogyan azt a „kedvezményezettek” előírják. A kör ezzel bezárult. Csoda-e mindezt tekintetbe véve, ha a holokauszt hivatalos változatát jogszabályokkal bástyázták körül?

A Fidesz vezetői és értelmiségi holdudvarának tagjai a választások eredményének kihirdetéséig szigorúan tartották magukat az utasításhoz: a Mi Hazánk Mozgalomról nem beszélünk. Úgy teszünk, mintha nem is létezne. A nemzeti párt sikere nyomán most Orbán Viktor – első ízben – nemzetközi sajtóértekezletén említést tett a Mi Hazánk Mozgalomról. Beszélhetett volna arról, hogy a nyilvánvaló különbségek ellenére a Fideszt és a Mi Hazánkat összeköti a magyar nemzet szeretete, melynek alapján bizonyos ügyekben talán elképzelhető az együttműködés. Ám ő ehelyett, ha nem is a balliberálisok üres és értelmetlen szavait használva („antiszemiták”, „rasszisták, „nácik”), de pontosan az ő unalomig ismert vádjaikat emlegette föl: a Mi Hazánk veszélyt jelenthet a kisebbségekre (tehát „rasszista, bár érdemes lett volna megkérdezni tőle, a magyarországi román, szerb és egyéb kisebbségeket, valamint a „meleg közösség” tagjait is félti-e tőlük, vagy kizárólag a cigányokra gondolt), továbbá „antiszemita” is, mellyel szemben azonban ők a „zéró tolerancia” jegyében föllépnek. Úgy látszik, nincs új a Nap alatt. 1990 óta, ha egy valódi magyar nemzeti erő színre lép, a „bal- és a jobboldal” mindig megtalálja vele szemben a közös hangot.

Gergely Bence

(A szerző olvasónk.)

