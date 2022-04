Publicisztika :: 2022. április 10. 13:28 ::

Baloldali exodus

Noha a szavazatszámlálás hivatalosan csak tegnap fejeződött be – s ahol ködös körülmények között, a külhoni szavazatokkal spekulálva még belerúgtak egy utolsót a Mi Hazánkba – a baloldal múlt vasárnap este óta nem tud mit kezdeni az elsöprő választási vereségükkel. A legtöbb, ez idáig is folyamatosan olvasható reakciók többsége persze pontosan ugyanolyan, mint maga a világnézet, amely köré ezek a pártok csoportosulnak. Egymás hibáztatása, a közéleti tevékenység befejezésével való fenyegetőzés (reméljük így is lesz), kivándorlás az országból (csak aztán ne is szavazzanak), stb-stb. A legfurcsább reakció kétség kívül egy interneten terjengő felhívás volt, amellyel magam is találkoztam, miszerint Budapestet kezeljék teljesen önállóan az ország többi részétől. Végülis, elnézve az eredményeket, ha a választáson is külön szerepelnének, azzal még a Mi Hazánk is nyerne, nem is rossz ötlet…



A (létre nem jött) forradalom felfalja gyermekeit. Gyurcsányék újabb jelöltet emésztettek meg, majd köptek ki

Amely talán a legjellemzőbb a balliberális politikusokra és véleményvezérekre, az az egymásra mutogatás. Itt ismét Jakab Péter vitte a prímet, aki már közvetlenül a választások előtt Márki-Zay személyét és elhibázott politikáját támadta, s persze a kudarc után is ő volt az első (Gyurcsány meg a második), aki beleszállt. Félreértés ne essék, nem a hódmezővásárhelyi polgármester leszereplését siratjuk, de a baloldalon található „bajtársiasság” jelenlétét kiválóan leképezi az, hogy nem álltak a balliberális vezetők Márki-Zay Péter mögé, mikor bejelentette a választási vereséget. Pedig elviekben világnézettől függetlenül alapvető, hogyha együtt csináltak végig egy küzdelmet, akkor annak gyümölcsét vagy éppen a vereséget is közösen kell viselni, főleg, hogy egyik esetben sem egyetlen ember cselekedetei alapján múlik a siker vagy a kudarc.



Sose kérdezd meg egy hölgy életkorát, egy férfi bérét és Jakab Pétert, hová lett 800 ezer jobbikos szavazó

Persze Jakab Péter pontosan az a lelkületű ember, aki másokon tölti ki a saját nyomorát. A választások legnagyobb vesztese egyértelműen a Jobbik, még egy Párbeszédnek is majdnem ugyanannyi képviselője lesz mint nekik, pedig utóbbi társadalmi szempontból értelmezhetetlen, az 1 százalékot sem érnék el, ha egyszer végre önállóan is elindulnának az állandó piócalét helyett (egyébként, ha másban nem is, abban jó a baloldal, hogy a Párbeszédhez hasonló belpesti élősködőket életben tartsák és mandátumokhoz juttassák őket, azt az illúziót keltve, mintha bármilyen társadalmi igény lenne rájuk). Tehát a Jobbiknak az évek során eltűnt kb. 800 ezer szavazója, pedig Jakabék végig azt harsogták, hogy nekik vannak a legnagyobb „vidéki tartalékaik”. Miután a hazugság összeomlott, valószínűleg a kutyának sem kellenek már, a megmaradt képviselők jutalma meg kimerül majd annyiban, hogy gyorsított eljárással léphetnek át a DK-ba, ha akarnak. Mondanánk, hogy mi előre szóltunk, hogy ez lesz. Mondjuk is.

A Jobbik bukásánál nagyobb elégtétel és visszaigazolás aligha kell, de arra is kíváncsi lennék, hogy azok a liberálisok, akik hétfő reggel el akarták hagyni az országot, összecsomagoltak-e már? A nyugati világ Paradicsoma tárt kapukkal várja őket, a beilleszkedés bizonyára nem jelent majd gondot. Viszont akkor szavazni se szavazzanak majd a következő választásokon. Apropó! Tegnap bebizonyosodott, hogy ami a Fidesznek a trianoni határokon túl élő magyarság, az a baloldalnak a nyugati világba kiköltözött magyarok. Ha utóbbi tömb szerint a határon túliak „ne szólhassanak bele szavazás útján a magyar belpolitikai életbe”, akkor miért nem mondják ugyanezt azokra, akik kint élnek Nyugaton? Elvégre ők sem itt élik mindennapjaikat már. (Más kérdés, hogy a Mi Hazánk mandátumvesztése kapcsán ismét bebizonyosodott, hogy a legtöbbet csalni, vagy legalábbis sumákolni a külhoni levélszavazatokkal lehet. Ez ebben a formában tarthatatlan szavazási metódus, mi pedig ismét szembesülünk egy problémával, amelynek fenntartása mindkét fél – fideszes áljobboldal és balliberális tömb – hatalmi érdeke.)



A Fidesz ellen valódi alternatívát a radikális jobboldali ellenzék nyújt majd, a balliberálisoknak marad a "trauma feldolgozása"

Ha már balliberális exodus és „trauma-feldolgozás” , reméljük ténylegesen visszavonul a balliberális tömb homoszexuális videósa , Osváth Zsolt, akinek kanapéján annyi balliberális fenék ücsörgött az elmúlt hónapokban, hogy Osváth bizonyára üvegfal mögött őrzi majd az ülőalkalmatosságot. Kívánjuk, hogy példáját kövesse minél több „influencer”, megmondóember, politikus stb-stb.

Miután a baloldal bebizonyította, hogy sem külön, sem pedig együtt nem képesek legyőzni a fideszes leviatánt, híveik egy túlbuzgóan liberális része behisztizett és remélhetőleg elhagyja az országot (sokan az eredményvárót is idejekorán otthagyták), az őket segítő influencerholdudvar pedig visszatakarodik a homályba, a kormánypártok urambátyám rendszere sajnos itt marad velünk, ami ellen egy új, tiszta ellenzéket kell létrehozni, a régi garnitúra teljes leváltásával. Egyetlen ilyen parlamenti párt lesz az új Országgyűlésben, ami erre képes lehet, így az elkövetkezendő négy év nemcsak a Mi Hazánk, de az egész nemzet szempontjából lesz sorsfordító.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info