Publicisztika, LMBTQP+ :: 2022. április 25. 18:13 ::

Szivárványos műkönnyek

Napok óta attól hangos a hazai balliberális sajtó, hogy a Fidesz újabb győzelme után tömegével menekülnek el a „melegek” (egyezzünk ki minimum inkább a homoszexuális megnevezésben) Magyarországról. Szivárványos könnycseppek mossák a földet, amerre csak a szem ellát...

Ha menni, akkor hová? Ha maradni, akkor hogyan? A választások után sok olyan fiatal fejében megfordultak ezek a kérdések, akik nem valamelyik ellenzéki párt elkötelezett szavazói, hanem egyszerűen csak fullasztónak érzik az Orbán-rendszert. A negyedik kétharmad után beszélgettünk velük arról, hogyan élték meg április 3-át, illetve hogy milyen terveik vannak a következő évekre – írja a Telex is videójának bevezetőjében, amelyet ha eddig nem láttak volna a kedves olvasók, akkor sem ajánlok jó szívvel. Csak erős idegzetűeknek. Bár aki olyan karakter, lehet, jót fog szórakozni rajta. Íme:

Az nem derül ki a videóból, hogy ugyan miben áll a veszélyeztetésük, de azt megtudjuk, legalábbis egyikük így vallott, hogy megteheti azt, amit egy átlagos magyar ember nem. Tehát azt, hogy napokig ki sem mozdul otthonról, csak „sír”. Ezt ugyanis azért nem tehetné meg több millió magyar ember, mert bizony hétfő reggel be kell menni dolgozni. Tényleg borzasztóan nehéz a helyzetük...

De felszállt a rettegésvonatra Donáth Anna, a Momentum elnöke is. Donáth azt mondta, hogy már öt barátja költözött el Magyarországról április 3-a óta, mert „melegek”, és békében szeretnének élni, családot akarnak alapítani. A politikus ezzel azt akarta hangsúlyozni, hogy nemcsak elvi vitát folytatnak, hanem valós emberek életéről, jövőjéről van szó. A képviselő beszélt arról is, hogy a népszavazáson érvénytelen voksolásra buzdító civil szervezetek büntetést kaptak, amit egyébként a vitán részt vevő több képviselőtársa is felháborítónak, illegálisnak nevezett.

Egyébként meglehetősen mulatságos nézni, ahogy vergődnek, de fordítsuk azért picit komolyabbra a szót. Az egész csak műbalhé, nem több. Magyarországon semmilyen bántódása nem esik annak, akik különféle szexuális aberrációkkal él, erre őszintén szólva nem is kíváncsi senki.

Olyannyira szabadon mozoghatnak, hogy évről évre provokálhatják is a többségi társadalmat, egy hajuk szála nem görbül. Évek óta elárasztják nyaranta a belvárost (Pride), a rendőrség az ellentüntető hazafiakat vegzálja, de tavaly már Pécsen is megjelentek a fajtalankodó felvonulók. Ráadásul gyerekeket is vittek magukkal, a Fidesz úgynevezett gyermekvédelmi törvénye pedig teljességgel tehetetlen ez ellen, hiszen – vélhetően szándékosan – nem rendeltek hozzá büntetési tételt, így az csak irányelveket szab meg. Tehát a törvény alapján senkit nem lehet felelősségre vonni. Egy nagy, narancs színű lufi az egész.

A nemzeti oldal cselekedett csak idén is, ez a kormánytól úgy látszik, nem elvárható. Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke úgy fogalmazott közleményében , idén is sikeres volt a július 23-ára már januárban meghirdetett LMBTQP-propagandafelvonulás tavalyihoz hasonló beelőzése és kiszorítása az Andrássy útról és számos szimbolikus közterületről, miután a Mi Hazánk, a HVIM, az Alfa Szövetség és más normalitáspártiak összehangolt akciójaként több helyszínre bejelentést tettünk az első lehetséges pillanatban, szombaton 0 óra 0 perckor, a BRFK pedig elismerte elsőségünket, így más időpontban vagy helyszínen vonulhatnak csak a deviánsok.

Bár lehet, hogy okafogyott is az egész? Hiszen ha így haladunk, egyetlen homoszexuális sem lesz addigra az országban... Nyilván nem fognak kivándorolni, hiszen pontosan tudják, hogy teljességgel biztonságban vannak. Ellenben, ha az általuk homofóbiának (valójában normalitáspártiság) tartott jelenség gyökereire kíváncsiak, nézzenek magukba, ők provokálnak folyamatosan, olybá’ tűnik, mintha lételemük volna, hogy folyamatosan kritikák kereszttüzében legyenek, az állandó áldozati póz, erre szépen lassan kiépült egy iparág...

Lantos János – Kuruc.info