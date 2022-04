Anyaország :: 2022. április 25. 14:21 ::

Idén sem Orbánék, hanem a valódi normalitáspártiak hiúsítják meg a deviancia tobzódását az Andrássy úton

Idén is sikeres volt a július 23-ára már januárban meghirdetett LMBTQP-propagandafelvonulás tavalyihoz hasonló beelőzése és kiszorítása az Andrássy útról és számos szimbolikus közterületről, miután a Mi Hazánk, a HVIM, az Alfa Szövetség és más normalitáspártiak összehangolt akciójaként több helyszínre bejelentést tettünk az első lehetséges pillanatban, szombaton 0 óra 0 perckor, a BRFK pedig elismerte elsőségünket, így más időpontban vagy helyszínen vonulhatnak csak a deviánsok - írja a közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.

Az ún. Pride szervezői hálát adhatnak a Fidesz kétharmados győzelméért, mert így a felvonulásukat hatóságilag nem tiltják be: sajnos a Mi Hazánk az egyetlen párt, mely a homoszexuális propagandarendezvény megszüntetését követeli, hiszen mi a mára mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadjuk el: a tiltást szorgalmazzuk.



Ahogy a propagandazászló eltakarítása, ez is egy újabb (megismételt) lépés azért, hogy minden a helyére kerüljön

Ellenzékből nyilván nem lehet minden helyet minden időre lefoglalni a deviánsok elől, de az eredetileg meghirdetett időpontban a legszimbolikusabb Andrássy útról való kiszorításuk és több más reprezentatív közterület megszerzése igenis komoly siker és jelzésérték: elég volt az LMBTQP-propagandából! Nem kérünk a szerte a világból ide szervezett aberráltakból! Sokan terveztek ide utazni a már januárban meghirdetett, július 23-i napra, amit most is a rendezvény honlapjának fejlécében is hirdetnek, és szokásuk szerint az egy hónapos propagandasorozat utolsó szombatjára terveztek, azonban más helyszínt vagy napot (későbbit vagy korábbit) kell válasszanak, ami így legalább a tervezett devianciaturizmust megnehezíti, és számíthatnak még más meglepetésekre is a magunkfajtáktól.

A BRFK azért kényszerült kitiltani tavaly az ún. Pride-ot a felvonulásaik történetének legszimbolikusabb helyeiről, mert a Mi Hazánk korábban lefoglalta, és a Kúrián dr. Gaudi-Nagy Tamás jogi képviseletének is köszönhetően sikerrel járt a rendőrséggel szembeni jogorvoslatával, így a Szivárvány Misszió Alapítvány által bejelentett Andrássy út - Bajcsy-Zsilinszky út - Deák tér útvonalon nem vonulhattak az LMBTQP-propagandisták. A deviáns felvonulás szervezői a Kúriának írt keresetükben tavaly úgy fogalmaztak: „Az Andrássy út vonatkozásában szerzett elsőbbség elvesztése a Budapest Pride rendezvény megtartását jelen formájában ellehetetleníti.” Amit a Fidesz-kormány 12 éve nem tud vagy nem akar a felvonulás kapcsán, azt mi tavaly megoldottuk, és idén már kúriai jogorvoslat nélkül is igazat adott nekünk a rendőrség.