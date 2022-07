Kuruc.info

Publicisztika, Videók :: 2022. július 25. 15:42 ::

"A Talmud nem igazán örülne neki, ha én egy roma lányhoz mennék hozzá"

Érdekes módon pont onnan érkezett kritika Orbán Viktor felé a tusványosi beszéde miatt, ahonnét igazából semekkora létjogosultsága nem lehetne. Persze értjük mi, politikai okok vannak e mögött, a Heisler András vezette Mazsihisz a balliberális oldalhoz tartozik - Orbán házi zsidója nem más, mint Köves Slomó és csapata. No, de nézzük a tényeket.

Talán még emlékeznek páran a 2000-es évek első felében a Vér és Becsület Kulturális Egyesületre, amelyet aztán a demokrácia öregbítésére be is tiltottak hazánkban, de történt egyszer, hogy az egyesület ügyvivője, Domokos Endre János ellátogatott a Jakupcsek-showba. Ott aztán mellé ültettek egy zsidó fiatalembert, aki arról kezdett áradozni, hogy adott esetben még a Mindenható akarata is lehet, ha egy roma lányban találja meg lelkének párját. Itt azonban Domokos közbeszúrt: ennek azért a szakirodalomban még nézzél utána, mondjuk a Talmudot tudnám ajánlani. A párbeszéd befejezése az alábbi rövid kis videóban látható:

De ha már így átkanyarodtunk a Talmudra, röviden és tömören, mi is az a Talmud?

A Talmud (תַּלמוּד héberül: „tan, tanulmány, ami tanulva lett”) a posztbiblikus zsidó irodalom legnagyobb és egyértelműen legfontosabb, tematikus rendszerbe foglalt gyűjteménye, a zsidóság enciklopédiája, jogi és vallási alapvetése, szokásjogi gyűjteménye, bibliaértelmezéseinek tárháza, a rabbinikus judaizmus kiindulópontja. Fontosságát jelzi, hogy a Talmud minden más vallási írással szemben elsőbbséget élvez. Nos, így vélekednek tehát a zsidók a Talmudról, akkor hát minden bizonnyal igen fontos és érvényes tanításokat tartalmaz, melyeket ők kötelesek betartani.

Szemezgessünk egy kicsit, s bizony el fog kerekedni a szemünk: vajon miféle alapon kritizálja Orbán kijelentését egy zsidó vezető?

Egyébként évekkel ezelőtt is írtunk már a témáról, de most külön aktualitása van ezekből újra idézni. A teljesség igénye nélkül néhány idézet a Talmudból és egyéb zsidó vezetőktől:

„Áldás legyen a mi örök Istenünkön, aki nem gójnak teremtett.” Aki nem tudná, a gój nem zsidót jelent. Mi ez, ha nem faji megkülönböztetés?

„A gójok lelke teljesen más, és egy alacsonyabb minőséget képvisel. Az ő lelkük ördögtől való, a megváltásra képtelen, alkalmatlan…Ha egy zsidó testének minden egyes sejtje isteni jellegű, Isten része, akkor bennük minden DNS-spirál is Isten része." Ezt pedig a Chábád Lubavics zsidó szektához tartozó Jichák Ginsburg rabbi mondta, így idézte a Chábád mozgalom alapítójának, Liadi Shneur Zalmannak a szavait. Csupa tolerencia tündököl soraiból.

„A gójok spermája barbár utódokat eredményez…Egy ilyenfajta keveredésből (gój spermájából) születő utód a gójokra jellemző káros genetikai jellemzőket örököl." - fejtette ki a fajkeverésről szóló nézeteit Dov Lior rabbi.

S akkor zárásként legyen elég még két idézet a Talmudból: „Ha egy gój megöl egy gójt vagy egy zsidót, akkor bűnhődnie kell, de ha egy zsidó öl meg egy gójt, azért nem vonható felelősségre.” (Sanhedrin 58b)

„Bárki, aki egy hitetlen (nem zsidó) vérét ontja, ugyanúgy elfogadott az Isten előtt, mint az, aki áldozatot mutat be az Úrnak.” (Choshen Ha’mishpat 425:50)

Természetesen nem vagyunk álnaivak, tudjuk, mi húzódik a zsidóság mondandója mögött. Hiszen az elmúlt évtizedekben rendre katalizátorai voltak a multikulti-propagandának Európában és a teljes fehér világban, nem titkoltan azzal a céllal, hogy minél kevertebb társadalmakat hozzanak létre, amelyben már semmiféle táptalaja nem lesz egy nemzeti ébredésnek - ők magukra természetesen nem alkalmazzák ezeket az elvárásokat (lásd Izrael törvényei), még élesebben fogalmazva: ők tisztán tartják fajukat, mi pedig veszítsük el önazonosságunkat faji és kulturális, tehát végső soron lelki értelemben. Így kell értelmezni tehát Heisler szavait is, alighanem számíthatunk is egy bocsánatkérésre Orbán Viktortól, hiszen ez a "világ rendje". Szerintük.

Kuruc.info