Publicisztika :: 2022. augusztus 16. 18:43 ::

Rezsivalóságok

Ha valaki azt mondja, kettő meg kettő, én és sokan mások azt feleljük, az bizony négy. Sok helyről megragadták már különféle politikai oldalakat képviselők a jelenlegi energiaválságot és annak kezelését, mely meggyőződésem szerint egy mesterségesen kreált válság, és a lehető legkisebb köze van az orosz-ukrán háborúhoz, de talán egy oldalára nem fókuszálunk még kellőképpen.

A számokat ismerjük, tényszerűen az ún. "átlagfogyasztás" felett Európa legdrágább gázárát fogjuk fizetni, ez bárhogyan is van, nem nevezhető sikernek. Főleg annak tükrében nem, hogy a választás előtt (de még kis ideig utána is) azt ígérte a Fidesz, hogy a rezsicsökkentés marad. Nem maradt, azazhogy mégis. Hogy hol? Hát a kormányközeli sajtó által teremtett "valóságban". (Nekem egyébként senki nem jöjjön azzal, hogy de az átlagfogyasztás így meg úgy, mert mindenki tudja, hogy az nem a valós átlag, ezért a lakosság fele súlyos összegekkel fog többet fizetni.)



A rezsicsökkentés meg lett védve. Pont.

Érdemes volt megfigyelni, amikor milliók borzadtak el, mennyivel kell majd többet fizetniük, a kormány infulenszerei (vagy micsodák...) óránként tolták ki a Facebook-bejegyzéseket, hogy jaj, most aztán sötét napja a van a balliberális oldalnak, Márki-Zay Péternek is, mert nagyon megvédték a rezsicsökkentést. A valóságban pedig az történt, hogy ugyanazt teszik, amit a baloldal tett volna, ha ne adj' Isten, megnyerte volna a választást.

De megy ez tovább is, amint olvasom a híreket. Amennyiben a tantermekben, csoportszobákban a hőmérséklet eléri a 20 Celsius-fokot télen, nem szükséges további fűtést biztosítani, írta a köznevelésért felelős helyettes államtitkár, Kisfaludy László a közérdekű bejelentéseiről ismertté váló Tényi Istvánnak. Sőt, még az is kiderül, hogy mindez gyermekeink érdekében történik, ugyanis dr. Andrási Katalin gyermekorvos azt mondja, ha pedig a gyerekek a szünetben mozognak eleget, a tanteremben pedig hosszú ujjú felsőben vagy pulóverben ülnek, ez a 20 fok hosszú távon akár még egészségesebb is lehet: hűvösebb környezetben ugyanis bizonyítottan kevésbé terjednek a vírusok.



Nem fázik - előre megy, nem hátra (kép forrása: Főtér.ro)

Oh, igen, minden bizonnyal "jönni" fognak azok a fránya vírusok is. No, nem azok, amelyek már velünk vannak születésünk óta, hiszen járványok, betegségek mindig is voltak, ez az élet velejárója, hanem azok a "vírusok jönnek", amelyek miatt át kell állni online oktatásra, amelyek miatt le kell zárni az országot, és tönkre kell tenni a gazdaságot. De olyan jó, hogy most mindent az oroszokra lehet fogni, hiszen mindenért is hibásak. De azért az mégiscsak "megnyugtató", hogy úgy hallom, a napokban megérkezett az első adag vakcina majomhimlő ellen...

Egy szó, mint száz, a kormány, ahelyett, hogy azt a kommunikációt választotta volna, hogy beismerné, hogy esetleg hibázott, Urambocsá', elnézést kér, amiért nem tartotta ígéreteit, tehát mindenképpen a valósághoz igazítja mondandóját az emberek felé, a totális hazugság spiráljába menekül. Megveszekedetten állítják, hogy nincs, ami márpedig nagyon is van. Tehát rezsimegszorítás. Ne vegyük félvállról, mert sokat elmond ez is róluk, a stílus sokat elárul, hogy teljesen hülyének nézik az embereket.

Lantos János - Kuruc.info