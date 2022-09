Publicisztika, Koronavírus :: 2022. szeptember 27. 20:41 ::

Volt egyszer egy nemzeti konzultáció...

Azt gondolom, a Fidesz nemzeti konzultációinak hitelessége - finoman fogalmazva - megkopott. Most hírlik, az Oroszország elleni szankciókról konzultál az emberekkel a kormány. De ne szaladjunk ennyire előre.

- Az oltási program elindulásával új szakaszba léptünk. Vannak, akik azt gondolják, hogy az oltások beadásával egy időben elkezdődhet a korlátozások feloldása is. Mások óvatosságra intenek, mert a járvány Európában újra felszálló ágban van. Szeretnénk megismerni a magyar emberek véleményét az újraindítással kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, ezért biztatunk mindenkit arra, hogy vegyen részt a konzultációban - írták 2021. február 17-én, amikor Magyarországon számos koronavírusra hivatkozott korlátozás volt érvényben. Ilyenkor azt gondolhattuk, azért indítanak konzultációt, hogy annak végén bejelenthessék a nyitást, vagy legalábbis a lazításokat.



"Újraindítjuk a gazdaságot" - ilyen plakátok lepték el a konzultáció alatt az országot

- Megvan az újranyitásról szóló nemzeti konzultáció eredménye. A számokat Dömötör Csaba ismertette a Facebookon. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára elmondta, hogy 528 ezer ember töltötte ki a kérdőívet. Az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók 88 százaléka a járványügyi korlátozásokat fokozatosan, lépésről lépésre oldaná fel - ismertette tavaly márciusban a politikus. Ehhez képest, miközben a nyitásról konzultáltak, még az addigiaknál is szigorúbb lezárásokat vezettek be!

Emlékezzünk, az üzletek és a szolgáltatások március 8-tól március 22-ig tartó zárását, továbbá az óvodák és az általános iskolák április 7-ig tartó bezárását jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter akkoriban. Mert "a harmadik hullám nagyon erős." Gulyás Gergely értékelése szerint, "ha most nem zárnánk, akkor nemcsak a megbetegedések és a halálozások száma nőne meg radikálisan, de a nyitás is, az újraindítás is későbbre tolódna.

A fentiek tükrében meglehetősen kétkedve fogadja az ember a mostani nemzeti konzultációt, természetesen fenntartva azt az álláspontot, hogy nyilván az Európai Unió szankcióiért nem a magyar kormány a felelős, de azért igenis az, amit ő maga tesz. Márpedig ez már megint ellentétes a befelé szóló kommunikációval.

- Magyarország támogatni fog minden Oroszország elleni európai uniós szankciót, és nem fog semmit sem blokkolni – nyilatkozta Orbán Viktor a magyar-ukrán határon februárban. Magyarország világossá tette, hogy minden szankciót támogatunk. Amiben az Európai Unió miniszterelnökei meg tudnak állapodni, azt elfogadjuk és kiállunk mellette - mondta a kormányfő a Reutersnek 2022. február 26-án.

De vannak frissebb hírek is, ugyanis négy nappal ezelőtt azzal kapcsolatban, hogy Magyarország ellenzi-e a további szankciók bevezetését, Peter Stano európai uniós külügyi szóvivő felidézte Josep Borrell külügyi főképviselő csütörtöki nyilatkozatát, amelyet Borrell 27 tagállam nevében tett. Ebben pedig az szerepel, hogy a tagállamok partnereikkel együttműködve a lehető leghamarabb szankciókat terjesztenek elő Oroszországgal szemben.

Ennek értelmében pedig egyértelműen kijelenthető, hogy Magyarország is támogatta az új szankciókat szorgalmazó állásfoglalást.

A szükséges konzekvenciákat mindenki maga vonja le.

Lantos János - Kuruc.info