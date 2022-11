Publicisztika, Külföld :: 2022. november 2. 07:31 ::

Athéni mártírok

2013. november 1-jén politikai gyilkosság történt Athén Neo Irakleio városrészében. Egy 9 mm-es Tokarev típusú félautomata pisztollyal az Arany Hajnal nemzetiszocialista párt székháza előtt két ismeretlen anarchista agyonlőtte a párt két tagját, aktivistáját, Giorgos Fountoulist és Manos Kapelonist. A kettős gyilkosságot vélhetően azért követték el, mert másfél hónappal korábban a párt egy tagja meggyilkolta a Pavlos Fyssas névre hallgató antifasiszta rappert (a párttag életfogytiglani börtönbüntetést kapott, őt bezzeg megtalálta a rendőrség).



Pillanatkép a mártírok temetéséről (forrás: greekreporter.com)

A gyilkosságokat motorbiciklivel követték el, az ismeretlenek a lövöldözés után rögtön továbbhajtottak. 12 lövést adtak le a 10 másodperces támadás alatt, az esetet utcai kamera is rögzítette. Két héttel később a támadást egy addig ismeretlen anarchista csoport, a The Fighting People's Revolutionary Powers vállalta magára, ám ezt a rendőrség a bejelentés alapján nem tudta megerősíteni. A szervezet azt nyilatkozta, hogy az egy bosszútámadás volt a már fentebb említett anarchista rapper haláláért.

Manolis vagy Manos Kapelonis mindössze 22 éves volt, és az Athéni Főiskolán tanult. A párt ideológiai frontjának legaktívabb tagja volt, gyakran tartottak beszédeket, vezérszónoklatokat. 2013. november 4-én zárt körben temették el a artemidai Ipapanti templomban.

Giorgos Fountoulis 27 éves volt, és abban a városrészben lakott, ahol meggyilkolták. Fizioterápiát tanult, lelkes aktivista volt, aki Kapelonisszal közösen is terjesztett szórólapokat. Biztonsági őrként is tevékenykedett a párt északi külvárosi irodáiban, valamint az Arany Hajnal őrző szolgálatának tagja volt. Utóbbi egy remek, követendő kezdeményezés, amit idősek vehettek igénybe, ha védelmet kértek mondjuk vásárláshoz, pénzfelvételhez, ilyesmi. Mikor meggyilkolták, már több mint egy éve párttag volt, és nagy népszerűségnek örvendett a körzetében. Őt is 2013. november 4-én temették el az irakleiói Szent Georgios (Szent György)-templomban. Giorgosnak bajtársával ellentétben nyilvános temetése volt, ahol több százan skandálták, hogy "örökké él", de vittek görög zászlókat és elénekelték a görög himnuszt is.

A támadást az összes görögországi párt egyhangúlag elítélte, az Arany Hajnal pedig a médiát és a kormány gyenge terrorellenes politikáját okolta a gyilkosságokért, miközben a nemzetiszocialista pártot számos ügyben vegzálták. A rendőrség az esetet terrorista támadásnak címkézte és több, a fentebb említetthez hasonló szélsőbaloldali szervezetnél is kutakodtak, akik potenciálisan gyanúsíthatók voltak a gyilkosságokkal. Nem jutottak eredményre. A párttagok haláláról, azóta pedig az évfordulókról több európai szélsőjobboldali, nemzetiszocialista csoport és párt is megemlékezik, én pedig ebben a cikkben szeretném ugyanezt megtenni.

Az Arany Hajnal megmutatta, hogy egy deklaráltan nemzetiszocialista párttal is komoly sikereket lehet elérni választások útján is, arra egyértelmű igény mutatkozik mind a mai napig a társadalom részéről. Noha 2019-ben már sajnos nem jutottak be a görög parlamentbe, ez nem magának az ideológiának, hanem a pártot ért külső támadásoknak volt "köszönhető". 2020. októberében soha nem látott össztűz zúdult az Arany Hajnalra, a teljes elnökségét börtönre ítélték, valamint bűnszövetkezetté nyilvánították a pártot.

Manos Kapelonis és Giorgos Fountoulis az Európáért mártírhalált halt hősök hosszú sorát gyarapítják, a szélsőbaloldal pedig ezzel az aljas támadással is sokadszorra kimutatta a foga fehérjét.

Nem felejtjük a hősöket, áldozatuk nem volt hiába való! Nyugodjanak békében!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info