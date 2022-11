Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2022. november 28. 19:14 ::

Mi most Lőcsei Lajos tennivalója?

Mint arról mi is beszámoltunk, és nagyot ment a teljes magyarországi médiában, a Momentum cigány származású politikusa, Lőcsei Lajos ellátogatott egy gyöngyösi szórakozóhelyre, mert sok olyan megkeresést kapott, miszerint nem engedik be a cigányokat. Személyesen járt tehát utána. És lám, valóban nem, hiszen ő maga sem léphetett be.

Objektíve, egyéni szempontból vizsgálva valóban joggal érezhette igazságtalannak az elbánást. Hiszen ténylegesen nem verekedni érkezett a szórakozóhelyre, csakhogy ugyanannyira tarthatta jogtalannak számos magyar fiatal az éjszakában azt, hogy cigányok ok nélkül belekötnek, megverik, megkéselik, ahogyan minden bizonnyal Gyöngyösön is ilyesmi volt az előzmény.

A probléma tehát nyilvánvalóan túlmutat a szóban forgó szórakozóhelyen. És nem is gondolhatja senki, hogy az ottani tulajdonosnak vagy kidobóknak kellene ezt a nagy társadalmi feszültséggel járó problémát megoldani. Nekik az a feladatuk, hogy biztosítsák a bent lévők testi épségét, nyugodt szórakozáshoz való jogát, ehhez viszont ki kellett alakítaniuk egy módszert, ami nyilván Lőcsei esetében nem volt valós alapokon nyugvó, de ez semmit nem von le annak általában vett jogosságáról.

Mert azt csak a vak nem látja, hogy a cigányok között mérhetetlenül nagyobb számban mennek az éjszakába ok nélkül verekedni, késelni, mint a magyar fiatalok. Ez egy évtizedek óta létező jelenség, amivel nem a biztonsági őröknek, nem is a szórakozóhelyek tulajdonosainak, hanem a politikának kellene foglalkoznia! S történetesen Lőcsei Lajos is politikus, a Momentum országgyűlési képviselője.



Nem az ilyen álszentimentális idézetek fogják előre vinni a magyar-cigány együttélélést, az biztos

De vajon mit kellene - szerintem - tennie egy olyan eset után, ami nyilvánvalóan sértette személyi méltóságát? Akárhogy is, mivel közügyekkel foglalkozik, mint politikusnak kötelessége az őt ért személyes sérelmet háttérbe szorítani, és ok-okozati vonalon elindulnia, és megoldásokat találni rá. Nos, a rasszistázás és a szokásos lemez feltétele nagyon nem jó út.

Érdemes volna visszamenni ahhoz a gyöngyösi diszkóhoz, természetesen már mint országgyűlési képviselő, kikérdezni a tulajdonos és a biztonsági őrök korábbi tapasztalatait, felkeresni a problémás cigány bandákat, felvenni a kapcsolatot a helyi cigány önkormányzattal, országos cigány vezetőkkel, és feltárni az okokat, miért létezik cigánybűnözés. Az a bűnözési forma, melynek jellegzetes ismertetőjele, hogy az erőszakot mindenképpen és öncélúan alkalmazza, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg, tehát összefoglalva mindazokat a jól körülírható jegyeket, amelyek miatt kialakult a társadalomban a tapasztalat (és nem előítélet).

Hogy mennyire nem a bőrszínről szól egyébként a történet, hanem a viselkedésről, arra jó példa, ha történetesen évtizedek óta norvégul beszélő, szőke és kékszemű, hófehér bőrű bűnbandák tartanák rettegésben a lakosságot, egész biztosak lehetünk benne, hogy őket nem engedték volna be a szórakozóhelyre. De hát a helyzet történetesen nem ez, s ezen kellene nagyon komolyan elgondolkodnia Lőcsieinek és minden magát felelősnek nevező cigány politikusnak, közéleti szereplőnek... Mert ha valóban a cigányság érdekeit akarják képvselni, nekik kellene a legerélyesebben fellépni a cigánybűnözés ellen!

Lantos János - Kuruc.info