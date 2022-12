Publicisztika :: 2022. december 31. 18:30 ::

Boldog új esztendőt kívánunk! - Év végi számvetés

2022-ben utoljára ragadok klaviatúrát, hogy megkíséreljem összefoglalni ezt a küzdelmes évet és az idén elért eredményeinket.

Noha 2022 sokak szemében egy „rendkívül rossz, negatív változásokkal és még rosszabb meglepetésekkel teletűzdelt év” volt, én egyáltalán nem gondolom így. Ennek nyilván egyik aspektusa az, hogy a magam részéről egy remek, produktív évet tudhatok magam mögött, de értelemszerűen jelen írás keretei között nem erre, hanem a kollektív történésekre gondolok.



Simon Vouet: Időapát legyűri a a Szeretet, a Remény és a Szépség, 1672 (forrás: Wikimedia Commons)

Miközben nézem 2022 utolsó naplementéjét, azon tűnődöm, milyen gyorsan telnek az évek. Mintha csak tegnap búcsúztattuk volna 2019-et, most pedig már az utána következő évtized 3. évétől veszek búcsút. Akkor természetesen még senki nem sejtette, ennyi idő alatt milyen sokat is változik majd a világ. Ha jobban belegondolunk, még a pandémia fogalma is ismeretlen volt számunkra, hiszen 2019 decemberének végén épp csak az első megbetegedéseket, haláleseteket jelentették Kínából. Hogy az azóta történt globális folyamatok egy aggasztó irányba terelik az északi civilizációt, az nem is kérdés, azonban minden nehézség ellenére úgy gondolom, hogy a magyar radikális jobboldal kiváló évet zárt.

2022 első hónapjai az országgyűlési választások harcainak közepette teltek, amelynek eredménye egyértelműen vízválasztó volt. Megmutattuk, hogy élni akarunk, az emésztőgödörbe való süllyedés helyett így megszilárdítottuk helyzetünket, a Mi Hazánk Mozgalom bejutott a Parlamentbe, ahol frakciót alakított. Mindez azt jelenti, hogy az internacionalista baloldal és az áljobboldali kormánypártok mellett képviselete lett mindannak a gondolathalmaznak, amelyet képviselünk s amelyért az elmúlt években éjt nappallá téve dolgoztunk. Úgy gondolom, hogy ez a tény már önmagában sikerre predesztinálja az Úr 2022. évét, de itt még messze nincs vége a sikerszériának.

Ha összességében több mint aggasztónak is találom Európa jelenlegi helyzetét, s egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy civilizációnk életben marad, azt nem lehet elvitatni, hogy ne látnák egyre többen a problémákat, a valódi felelősöket. Ez ismételten minket dicsér, hiszen hazai viszonylatban a radikális jobboldali közösségeken kívül senki más nem figyelmezteti a magyarságot a közelgő veszélyekre. Persze látni a problémákat és segíteni bennük, hogy megoldódjanak, az két külön dolog, de aki legalább már tisztában van a folyamatokkal, messze többet lát, mint az, akinek fogalma sincsen, mi zajlik körülötte.



Képeslap száz évvel ezelőttről

Ezzel kapcsolatban viszont sajnos negatívumokat is tapasztalni, amelyek az elmúlt években felerősödtek. Az vitán felül áll, hogy a tömegpártok és tömegszervezetek időszaka már a múlté – talán nem is feltétlenül baj – de az apátia és a nihilizmus sajnos egyre aggasztóbb méreteket ölt. Apátiában olyan ember is szenvedhet, aki ugyan látja a destruktív folyamatokat, aktívan mégsem tesz ellene. Győzelemre azonban csak akkor van esélyünk, ha harcunkból minden erre alkalmas egyén kiveszi a részét, így az említett apátia korunk egyik legnagyobb ellensége, melyet minél zárosabb határidőn belül le kell törni. Sőt, küzdeni az északi civilizáció értékeiért akkor is kötelességünk, ha az áhított győzelemre nincs már esély!

Összegezve, 2022 nemcsak az épülés éve volt, de a pozícióink megszilárdításának, új lőállások elfoglalásának időszaka is, melyeket jövőre meg kell óvni és lehetőség szerint bővíteni is kell azokat. A múltban elterjedt hibás, Vona Gábor-i gondolattal ellentétben ugyanis nem betemetni kell a lövészárkokat, hanem bővíteni és erősíteni őket, amely persze nem jelenti azt, hogy ne várnánk szívesen harcunkhoz tettre kész magyar embertársainkat. Ehhez a feltételek egyre gyarapodó tárháza adatik meg, ahogy haladunk előre és bővítjük lehetőségeinket, hogy minél szélesebb ügyek mentén szolgáljuk Magyarországot és Európát.

A magam részéről szeretném megköszönni kedves olvasóink egész éves figyelmét, őszintén remélem, hogy a 2023-as év is hasonlóan termékeny lesz, mint az idei. A ma estére pedig kellemes kikapcsolódást, a jövő harcaihoz pedig sikeres erőgyűjtést kívánok.

Boldog új esztendőt olvasóinknak!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

Szerkesztőségünk boldog, szeretetteljes új esztendőt kíván minden olvasónknak, bajtársunknak és támogatónknak, gúnyhatárokon innen és túl!