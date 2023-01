Publicisztika, Anyaország :: 2023. január 24. 20:23 ::

Egy igazán stílusos fideszes válasz a debreceni akkumulátorgyár ügyében

Nem tudni, hogy Trombitás Kristóf fideszes "influenszer" saját a maga elhatározása alapján, vagy pedig központi utasításra készítette el rövid reakcióvideóját, tulajdonképpen mindegy is. Mert hűen tükrözi a Fidesz stílusát. Ez az a kategória, amikor a képsorok magukért beszélnek, különösképpen nem is kell kommentálni, maga a nyegle és lekezelő magatartás, mindezt hanyatt fekve egy párnán, de inkább nézzük is meg:

- Ha itt eltekintünk a hivatásosan a mindenkori, leginkább jobbos kormányzat ellen történő uszítástól, és eltekintünk az ilyen bolsi-zöld, agyament “Greta Thunberg-es propagandától”, tulajdonképpen mi bajuk is van az embereknek azzal, hogy Magyarországon az eddig legnagyobb beruházást igyekeznek végrehajtani? - elmélkedik.

- Kicsit úgy érzem, hogy Debrecenben már tényleg agyukra ment az embereknek a jólét, nem tudják felfogni, micsoda kiváltság ez - jut a maga számára megnyugtató megállapításra.

Ismerjük persze még a szokásos mantrákat is, miszerint "legalább munkát adnak". Többek között ezért nevezte Orbán Viktor az elmúlt 12 év gazdaságpolitikáját jónak, "amit folytatni kell". Azon sem lehet túllendülni, hogy milyen fizetéseket adnak ezek a derék multik, de most már az sem igaz, hogy magyaroknak adnak munkát. Elég Debrecenben maradnunk, ott épül ugyebár a BMW-gyár is. Mint arról már hallani lehetett, egy a városon kívül felépülő konténervárosban szállásolhatják el azokat a külföldről érkező vendégmunkásokat, akik a debreceni BMW-gyár építkezésén dolgoznak majd. Ezek pedig nagy valószínűséggel indiaiak, filippínók, Fülöp-szigetekiek, és esetleg ukránok lehetnek, ez ugyanis a tapasztalatunk az elmúlt években, s főként nyár óta, miután a kormány jóvoltából munkavállalási engedély nélkül jöhetnek.

De az akkumulátorgyárról tartott lakossági fórumon is elhangzott, hogy valóságos lakóparkokat fognak felépíteni, s bizony ez sem a magyarok számára szükséges. Vajon a kínaiak részére? Könnyen elképzelhető. Úgyhogy Trombitásnak arra kéne inkább rájönnie, hogy igen sok közös vonásuk akad a balliberális oldallal (hogy ők is értsék: Gyurcsány).

Merthogy fontos nemzetstratégiai kérdésekben éppen ők teszik ugyanazt, például a globális nagytőke kiszolgálásának tekintetében. Ahogy éppen most Debrecenben is látszódik, csak most éppen a kínaiaknak fekszenek be szolgai módon. S bizony érzik ezt a debreceniek is.

Mert aki nem akar veszélyes anyagokkal foglalkozó, évente 300 ezer tonna szén-dioxidot kibocsátó, napi tízezer köbméter ivóvizet használó, zajos akkumulátorgyárat a háza közelében, arról nem az mondható el, hogy "jó dolgában nem tudja, mit csináljon", hanem józanul gondolkodó ember. Ahogy az is, aki nem akarja, hogy elértéktelenedjen az ingatlanja, nem akarja, hogy elvegyék és tönkretegyék a termőföldeket.

Erről szól a történet, és a Mi Hazánk Mozgalom ebben szeretne segíteni a debreceni lakosoknak, és rajtuk múlik, hogy meglesz-e a 35 ezer aláírás az ügydöntő népszavazás kiírásához

Lantos János - Kuruc.info