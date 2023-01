Publicisztika, Videók :: 2023. január 10. 17:00 ::

Fekete Vonatra tombol a fideszes megmondóember (is)

Aki korábban úgy hitte, Győzike belépése a Fideszbe még párton belül is kínos lehet a nemzeti, konzervatív híveknek, az ő háborgásuk pedig majd óvatosságra inti a kormány liberális szárnyát, annak csalatkoznia kellett.

Hiszen, mint ahogy arra már én is többször utaltam, Győzike nem valamiféle anomália. A fajtája tökéletesen illik a Fidesz szellemiségéhez, és, csakúgy, mint Kis Grófo, az ő felvállalása is egy erős üzenet egy egyre rohamosabban növekvő, etnikai alapon szerveződő tábor felé: nézzétek, a celebjeitek minket támogatnak, húzzátok hát ide az x-et! Ti sem jártok majd rosszul.

Ez csakis tudatos lehet a kormányoldal részéről. Mi másért büszkélkedne Szijjártótól Varga Juditig mindenki a kifacsarodott zenei ízlésével

S ez olyannyira így van, hogy már nem csak a politikusok, de lelkes propagandistáik megmondóembereik is előbújtak a szekrényből, és büszkén vállalják, amit 5-10 éve még csak a sötétben mertek bevallani a haveroknak pár homoerotikusan intim suttogás keretei között.

A minap például Trombitás Kristóf "coming outolt". No, nem másságát vállalta fel. Bár, a "konzervatív" úriember megjelenését és öltözködését elnézve, ami késik, nem múlik.

Tőle tudjuk egyébként, hogy fideszes szájcsőként a Sziget VIP is olyasmi, amit valaki megtehet. Más meg ugye nem:

Most ráadásul az is kiderült, hogy nem csak a drogos-libsi fesztiválokat imádja a “trendi konzervatív fiú", de a dopmeni “gengszter-rappel" vegyített cigányzene is kedvére való. Sőt, ezt olyannyira nem is szégyelli, hogy Facebook-oldalán még dicsekedett el vele, hol tölti a hétvégéjét:

"Rengeteg olyan koncerten voltam, ahol az emberek egyfajta színházi eseményként kezelték az egészet, tengtek-lengtek, esetleg néha rázendítettek valamelyik dalra, de csak úgy visszafogottan. Na, ez a koncert nem ilyen volt" - írja későbbi bejegyzésében.



A közösség, ahol Trombitás Kristóf igazán otthon érzi magát

Ezt követően pedig jöhet a kóserkonzervatív értekezés az elfogadásról és a toleranciáról:

nem létezik jobb módszer az elfogadásra és egymás tiszteletére, kultúrákon, félreértéseken és generációs dühön felülemelkedve, mint egy hip-hop csapat, amit pontosan ugyanúgy kedvelnek romák és nem romák is - a fekete vonat pont ilyen volt, talán elsőként idehaza.



Együtt mulat a Fidesz-tábor. Kis Grófo ezúttal nem kapott meghívást, de a párt bázisának így sem kellett csalódnia

Kristófunk egyébként nagyon helyesen tette, hogy jó kóserkonzervatívként a "roma" szót használta, hiszen - ahogyan a Telex cikke alatt kommentelő " Béci Béci " felhívta rá a figyelmet a kulturált finomságával - nem igazán szeretik, ha magyarok használják a cigány szót:

Voltak persze, akiknek nem igazán tetszett se a zenének nevezett produkció, nekik az antifasiszta, "roma jogi harcos" fideszes ifjonc csak annyit üzent:

Tiszta sor, nem igaz? Ha nem szereted a cigány zenét, akkor nem is vagy igazi jobboldali, dúdold csak a kommunista betétdalokat. Ilyenkor örülök, hogy én régóta már a harmadik úton járok, így nem kell választanom a neoliberális internacionálé és a filoszemita, jobboldali-konzervatív cigányimádás között.

Gyebnár Dávid

Frissítés: nem volt elég fideszes a koncerten, Kristóf sajnos nem tud jelen lenni a következőn



Pénzügyi vita robbantotta szét a Fekete Vonatot - közölte a fideszesszomorító hírt a Telex.

Mint a cikkből kiderül, durván 4-4 millió forint előleget vett fel hetekkel a Fekete Vonat január 7-i koncertje előtt Mohamed Fatima és Beat, az együttes két tagja. Ez az összeg végül jócskán meghaladta azt, ami honoráriumként járt volna nekik. A szerződés szerint a profit 20 százalékára voltak jogosultak, de a várakozásoktól elmaradó jegyárbevétel miatt a nagyszabású, nagy költségvetésű rendezvény csak minimális nyereséget hozott a produkciónak, ami nem fedezte volna az ilyen nagyságrendű gázsit.

A triónak lettek volna további fellépései is együtt, például májusban a Budapest Parkban, ám a zenekar tagjainak összetűzése miatt ezt lefújták. Nem ez az első szakítás a Fekete Vonat történetében: az indulásuk után nem sokkal Dopemannal váltak szét az útjaik.

Balassa János, a produkciót szervező InConcert Produkció ügyvezetője a zsidó lapnak azt mondta, sajnálja, hogy ez az egész ügy kirobbant. "Sajnos nem jött össze az a bevétel, amiről álmodtunk, a haszon jócskán elmaradt attól, amiben reménykedtünk. Így nem jött létre az a mértékű profit, ami lehetővé tette volna a jelentős és merőben szokatlan gázsielőlegek feletti összegek kifizetését".

A szervezőnek is csalódást jelentett, hogy a jegyek a tervezetthez képest nem mentek annyira jól, a kilátásba helyezett állami támogatás és szponzoráció pedig elmaradt, hiába tettek jelentős erőfeszítéseket azok irányába. A jelenlévő 10 200 emberből csupán mintegy 7200 jegy volt értékesített jegy, az összes többi tiszteletjegy volt, vagy simán vendégjegy, miközben egy produkció az eladott jegyek utáni bevételből él.

Balassa tájékoztatása szerint Fatima és Beat több millió forintos gázsielőleget vett fel hetekkel a koncert előtt. "Ezeket az előlegeket sajnos nem fedezi a nyereség-részesedés, így ez papíron tartozás, amitől azonban eltekintek. Egyrészt azért, mert behajthatatlan, másrészt érdemesnek tartom őket arra, hogy megkapják ezt az összeget" – fogalmazott az ismert zenei menedzser.

Hozzátette azt is, hogy Fatima és Beat jóval többet kapott, mint a zenekar harmadik tagja, LL Junior. Ő ugyanis nem kért előleget, így csupán a szerény nyereség rá eső részét veheti fel. Balassa arról is beszélt, hogy a koncert előtt több szervezettel álltak kapcsolatban a támogatás reményében, de végül senki nem támogatta a rendezvényt.

Egymilliós NKA-támogatás a "romaünnepre" - de persze ez sem elég

"Hiába volt ez az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb romaünnepe, hiába pózolt több politikus is a backstage-ben, senki nem állt be az ügy mellé. Még az állami napot is megpályáztuk, hogy ne kelljen bérleti díjat fizetni, de az egymilliós NKA-támogatáson kívül nem kaptunk sem más állami, sem céges támogatást sem" – panaszkodott Balassa.

"Olyan érzésünk volt, hogy kimaxoltuk az Arénát, ezért úgy éreztük, hogy ez a koncert nem lehet veszteséges. A koncert nyereséges volt, de nem hozta a várt hasznot. Nem vagyok pénzügyi szakértő, nem akarok vádaskodni sem, nem a mi feladatunk volt, hogy bevételt gerjesszünk. Fatima és én el vagyunk keseredve" – mondta "Beat" a zenekar szakításának körülményeiről.

A zenész megerősítette, hogy kapott előleget a fellépés előtt. "Amikor valaki 4 hónapját ráteszi erre, és eljut egy ilyen célhoz, akkor úgy gondolom, happy endnek kellett volna lennie. Azt szeretnénk Fatival kideríteni, hogy mi történt pontosan."

"Nagyon-nagyon sajnálom, hogy idáig jutott ez az ügy. Mindannyian több eladott jegyben reménykedtünk. Ettől még fantasztikus, egyszeri és megismételhetetlen volt ez a koncert. Ugyan a bevétel elmaradt a vágyottól, de az elszámolást korrektnek tartom, el is fogadom, a rám eső gázsirészt pedig felajánlom a koncert fináléjában fellépő Cseppkő Gyermekotthoni Központnak" – nyilatkozta LL Junior.

Mohamed Fatimával is beszéltek a koncert után kialakult helyzetről, de ő utóbb, emailben arról tájékoztatta a lapot, hogy semmilyen formában nem járul hozzá nyilatkozata közzétételéhez.

