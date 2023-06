„Köszönjük Tucker Carlson, hogy rendíthetetlen integritásoddal felállítottad az újságírás aranystandardját” - állt a köszöntőben, ami azután született, hogy kiderült, kirúgták az amerikai jobboldali televíziózás egyik legismertebb műsorvezetőjét a Fox Newstól.

- A New York Times céges forrásokra hivatkozva azt írja, hogy megvan, melyik konkrét privát szöveges üzenete vezethetett végül a Fox News sztárműsorvezetőjének hirtelen kirúgásához. Emlékezetes, hogy a Fox azután rúgta ki emblematikus alakját - teljesen váratlanul, egyik pillanatról a másikra -, hogy peren kívül 787,5 millió dollár kifizetését vállalta a Dominion nevű, szavazógépeket gyártó cégnek, közvetlenül azelőtt, hogy elindult volna a vállalat által a tévécsatorna ellen indított kártérítési per tárgyalása - írja a 444, melynek szándékaival tisztában vagyunk, kezeljük is fenntartásokkal a koncepciójukat - sokatmondó, milyen címet adnak ezen írásuknak: „Fehér ember nem így harcol” - állt az üzenetben, ami miatt kirúghatták Tucker Carlsont