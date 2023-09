Publicisztika, Antimagyarizmus :: 2023. szeptember 1. 17:45 ::

A kommunista mindig szolgalelkű és gyűlöli nemzetét

Kommunista alatt most gondolok azokra is, kik ezen eszmeiség alapvető elveit továbbviszik a 21. században is, és nevezik magukat a „woke” hirdetőinek, progresszíveknek, LMBTQ-ideológia képviselőinek, mert közös vonásuk a bolsevizmussal, hogy mindig lázítani, „felszabadítani” akarnak, és mindig a normalitás értékeit veszik célba. Ezúttal azonban most olyan kommunistákról lesz szó, akik nem igazán haladtak a korral, és mintegy anakronisztikus módon leragadtak 1919-nél, és éppen ezért jelentéktelenek is, nevetségesek, de azért jól kimutatható a bolsevik mentalitás, amelyet a címben megfogalmaztam.

Nagy port kavart Magyarországon is, hogy bizonyos forrásokra hivatkozva elterjedt, hogy az új orosz történelemtankönyv úgy ír 1956-ról, hogy az egy „fasiszta” megmozdulás volt (nyilván itt teljesen negatív értelemben használják a fasiszta jelzőt), de arról is írnak, hogy hiba volt a szovjet csapatok kivonása Magyarországról. Erre aztán reagált az orosz nagykövetség is, és leszögezték, bár "1956 összetett kérdés", de cáfolták, hogy valóban ilyen megfogalmazás szerepelne a tankönyvekben.

(kézbe venni nehéz így, de állítólag erről a könyvről van szó - a szerk.), mi áll benne. De most jelen írás szempontjából nem is ez a lényeg. Természetesen a magyar nemzet számára 1956 mindig is egy tiszta és hiteles szabadságfelkelés lesz, és mélyen antibolsevista, hőseinek vére írta a magyar történelem újabb aranylapjait. Nyilván akkor bizonyosodhatnánk meg arról, mi a pontos igazság, ha kezünkbe vehetnénk egy orosz tankönyvet, és magunk olvashatnánk el, mi áll benne. De most jelen írás szempontjából nem is ez a lényeg. Természetesen a magyar nemzet számára 1956 mindig is egy tiszta és hiteles szabadságfelkelés lesz, és mélyen antibolsevista, hőseinek vére írta a magyar történelem újabb aranylapjait.

Történt azonban, hogy az Ellenforradalom 1956 elnevezésű bolsevik Facebook-oldal „nyílt levelet” írt az orosz nagykövetségnek.



Az oldal szerkesztője, Sej László, a Munkásőr Emléktársaság vezetője

Idézzünk pár gondolatot a bejegyzésből:

Az új orosz tankönyv szó szerint a valóságot írja le 1956-ról. A történelmi tények dokumentálva vannak, első sorban az 1957-ben kiadott” Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben” című könyv köteteiben. (Magyarországon „fehér könyv” néven ismerik). (…) Ma Magyarországon akár eljárás alá is vonhatják azokat, akik az igazat írják le 1956-ról. Az elmúlt években volt erre példa. A Munkásőrség 1957-ben éppen azért jött létre, hogy az 1956-os események többé ne ismétlődhessenek meg, hogy a fegyveres hordák ne törhessenek rá újra hazánk rendjére és békéjére. A Munkásőr Emléktársaság a legnagyobb tisztelettel emlékezik a szovjet hősökre, akik 1944-45-ben életüket adták hazánk békéjéért és szabadságáért, és ugyanígy azokra is, akik 1956-ban sokak életét megmentve segítettek a fegyveres fasiszta csoportok felszámolásában és hazánk törvényes rendjének helyreállításában. Az 1956-ban hősi halált halt szovjet katonák budapesti emlékműveinél 2022 novemberében koszorúzást tartottunk. A koszorú-elhelyezést idén is meg fogjuk tartani.

Még azt is hozzáteszik:

Valószínűleg egyedül vagyunk ezzel, de tisztelettel kérjük Nagykövet Urat, hogy amennyiben teheti, védje meg az új orosz tankönyvet, mert abban az igazság olvasható.

Azt az új orosz tankönyvet, amiben egyáltalán nem biztos, hogy pontosan az áll, amit szeretnének. Ez tökéletesen megvilágítja, mennyire gyarmati mentalitású, saját nemzetének történelmét semmibe vevő, olyan figurákról van szó, akikre naphosszat sorolhatnánk a negatív jelzőket. De legyen elég ennyi: hazaáruló gazemberek vagytok.

Lantos János – Kuruc.info

