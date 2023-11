Az izraeli-palesztin konfliktus nem csak a harctéren folyik tankokkal és gépfegyverekkel, hanem az információs térben is. Ebben az írásban átfogó kép helyett csak kommunikációs szempontból szeretném a helyzetet értékelni, kitérve a dolgok magyar vetületére is.

Miután az elmúlt két évben az ukrán-orosz háborún mindenki megedződött, nem érte az embereket meglepetésként, hogy az izraeli-palesztin konfliktus kirobbanásakor Izrael azonnal hatalmas médiaoffenzívába kezdett.

Ennek keretében hallhattunk a 40 lefejezett csecsemőről, megerőszakolt nőkről, a poklot megélő túszokról, a várandós nőről, akinek kivágták a hasából a gyereket, és szénné égett izraeli gyerekekről is. Csakhogy ma már mindenki tudja, mit jelent az atrocitás-propaganda. Izrael hamis állításait a világ vagy azonnal megcáfolta, vagy rámutatott, hogy nincs semmilyen bizonyíték az állításaikra.

A 40 lefejezett csecsemő hamis mítoszára többek között Csonthegyi Szilárd cikke mutatott rá, ahogyan arra is, hogy a két összeégett izraeli gyerekről szóló képet a mesterséges intelligencia segítségével hozták létre. Nemi erőszakra nincs bizonyíték, mint ahogy a kivágott hasú nő történetére sem. A túszul ejtett nő – aki a Mandiner szerint a földi poklot élte meg – azt nyilatkozta , hogy emberségesen bántak velük.

A zsidó propaganda gyöngyszeme volt, amikor a The Times címlapon hozta, hogy „Izrael megcsonkított csecsemőket mutat be”, miközben palesztin gyerekekkel illusztráltak, akik az IDF gázai ostromában sérültek meg.

Hogy mi az igazság a Hamász október 7-i támadásával kapcsolatban, az valószínűleg csak később fog kiderülni. Tény, hogy számos civil áldozat volt izraeli részről is (a pszichedelikus raveparti áldozatai egyes felvételek alapján kereszttűzbe kerültek a Hamász és az izraeli katonák összecsapásakor), de úgy tűnik, hogy a hivatalosan megerősített áldozatok közel fele katona és rendőr volt a Háárec nyilvántartása , és Izrael hivatalos Twitter-oldalának listája alapján is.

Mindenesetre az izraeli propaganda csúcsra járatásának a célja a konszenzusteremtés volt. Mindenki tudta, hogy Gáza bombázása számtalan civil áldozattal fog járni, Izrael pedig az előzetes atrocitás-propagandával akarta igazolni az állami szintű terrorizmust. Erről sokaknak az öbölháború jutott eszébe, amikor egy Nayirah nevű 15 éves lány (akiről később kiderült, hogy a kuvaiti nagykövet lánya) arról tanúskodott az amerikai kongresszus előtt, hogy az iraki katonák csecsemőket téptek ki az inkubátorokból, és hagyták őket meghalni. A tanúvallomása hamis volt.

Nálunk a Mandiner járt élen az izraeli propaganda átvételében. A hírportál minden állítást azonnal tényként közölt, és sokszor groteszk módon maga is igyekezett hozzájárulni a gyűlöletkeltéshez. Egy bécsi falfelirat kapcsán például "zsidóellenességről" és elburjánzó antiszemitizmusról beszéltek . Mi szerepelt a feliraton? "Állítsuk meg a népirtást Palesztinában!"

De Izrael nem a fenti hazugságok miatt áll vesztésre a propagandaháborúban. Az igazság ugyanis sokszor nem elég önmagában, ha nem jut el az emberekhez. Hogy a máskor annyira hatékony kommunikációs gépezet akadozik, annak furcsa módon az ukrán-orosz háború az egyik oka. Ennek köszönhető ugyanis, hogy az európaiak már hozzászoktak a háborús propagandához (mint a "Kijev szelleme" vagy a Kígyó-sziget védőinek története), így azonnal fenntartással kezeltek bármilyen hírt.

A nyugati nemzeti radikálisok az egyik oldal, akik az izraeli médiaoffenzíva ellen az elejétől harcolnak. Miután a nemzetközi zsidóság évtizedek óta terjeszti a fehérellenes propagandát, az angloszféra számos véleményvezére nyugodt szívvel leplezi le az izraeli hazugságokat a mostani konfliktusban.

A másik oldal az oroszok. Az ukrán-orosz háború kezdetekor minden Oroszországhoz köthető nagyobb médiát letiltottak (Russia Today, Sputnik News stb), de az elmúlt két évben alkalmazkodtak az új helyzethez. Az orosz médiahálózathoz köthető, gyakran balos, antiimperialista, háborúellenes megmondóemberek közül sokan YouTube-csatornát, Twitter- és Telegram-fiókot hoztak létre, és így érik el a nyugati közönséget.

Oroszország hivatalosan semleges álláspontot foglal el az izraeli-palesztin konfliktusban, és a kétállami megoldás híve. Ennek ellenére a hozzá köthető médiahálózat hatalmas küzdelmet folytat a palesztinok oldalán a cionista propagandával szemben. Ha követjük azt az elvet, hogy nem azt kell nézni, hogy ki mit mond, hanem hogy ki mit tesz, akkor Oroszország a második csoport, aki a nemzetközi zsidósággal ellentétes oldalon találta magát.

A harmadik csoport a közel kétmilliárdos iszlám világ, benne a félmilliárdos arab világgal. Ők azok, akiknek igazán fontos a palesztin kérdés, így maximálisan aktivizálták magukat. A negyedik pedig a nyugati balosok, a zsidóság által felépített hasznos hülyék (mint Gréta Thunberg vagy a BLM), akiknek a szerepe fajsúlyos. Ők az elnyomott/elnyomó marxista szemléleten keresztül nézik az eseményeket, ahol egyértelmű, hogy Izrael az elnyomó.

Ennek a négy csoportnak a fellépése önmagában is elég, hogy Izrael elveszítse a propagandaháborút, de ha nem lenne az, akkor itt van még Kína. Eleinte kétkedve olvastam, amikor Twitteren olyan bejegyzések jelentek meg, hogy a kínai Weibo platformon messzemenően a palesztin ügy mellett állnak. Aztán a Mandineren is megjelent egy cikk , ami a kötelező rettegés mellett Kínát is felvette az antiszemiták egész bolygóra kiterjedő listájára. Az a-Dzsazíra szerint a kínai tulajdonú TikTokon tíz az egyhez az aránya a palesztinpárti videóknak az Izrael-párti videókhoz képest. Úgy tűnik, mindenkinek megvan a maga külön meccse Izraellel és a zsidósággal.