Anyaország, Háború :: 2023. november 6. 19:30 ::

Toroczkai a szolgai Izrael-pártiságot vetette a kormány szemére - Orbán: mi ezt büszkén vállaljuk

Toroczkai László (Mi Hazánk) szerint a kormány feladta a békepárti és a magyar érdekeket képviselő álláspontját, amelyet az ukrajnai háborúval kapcsolatban képviselt. Azt mondta: az izraeli-gázai háború kapcsán egyértelműen a háború és Izrael oldalára állt a kabinet szolgai módon.

Bírálta, hogy a külügyi bizottságba csak az izraeli nagykövetet hívták meg, és kijelentette azt is: "önök egyedül maradtak", amikor az ENSZ-ben elutasították a humanitárius tűzszünetet sürgető határozatot. Szerinte ezzel akár a terrorizmus célpontjává is tehetik Magyarországot. Azt mondta: a Mi Hazánk minden terrorizmust elutasít, azt is, amikor gázaiakat mészárolnak le.

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország semmilyen álláspontjában nem maradt egyedül. Az ENSZ-ben Németországgal, Ausztriával, Horvátországgal és Csehországgal szavazott együtt, vagyis a térség országaival.



Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Azt is mondta: terrortámadás történt egy országgal szemben, amelyet egy terrorszervezet hajtott végre. Minden országnak, amelyet így megtámadnak, joga van az önvédelemhez és gondoskodni kell arról, hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő. Úgy kell ezt megtennie, hogy az a lehető legkevesebb veszteséget okozza emberéletben.

A terrornak nincsen helye, a terror semmire sem megoldás - szögezte le. Magyarország békepárti álláspontot képvisel ebben a kérdésben - szögezte el. Azt kívánja elérni, hogy a terrorszervezet és egy állam konfliktusa ne váljon két, nemzetközileg elismert állam konfliktusává.

Minden civil élet erőszakkal történő elvétele elfogadhatatlan - szögezte le Orbán Viktor. A túszokról szólva közölte: az ENSZ-ben zajló vitánál Magyarország kérte, a dokumentumba kerüljön bele a túszok szabadon engedése. E nélkül hogyan szavazhatta volna meg a kormány, ha egyszer magyar túszok is vannak ott? - tette fel a kérdést a miniszterelnök.

(MTI nyomán)