2024. február 16. 20:40

Amikor elveszik a pillanat uralása

Talán sok újat nem lehet már elmondani a pedofilügyről. Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról. És most már Balog Zoltán lemondásáról is. Jelen írás publikálása előtt már ezernyi elemzés és véleménycikk született, nem kívánok mindezekkel versengeni, s már megkésett is lenne. Azonban vannak még itt fontos aspektusok.



Hogyan tovább?

Ezt nyilván már többek elmondták, de nekem is el kell, választ nem kaptunk azóta sem. Minden érintett "hibázott és vállalta a felelősséget", mondják a kormány és a Fidesz prominensei, de arra a mai napig nem kaptunk választ, mégis miben hibáztak. Pontosabban arra gondolok, miért nem áll ki Novák Katalin és a többi érintett (ki tudja, mennyi van még?), hogy elmondja, pontosan milyen szempontok alapján, milyen vélt vagy valós információk birtokában döntött úgy, ahogy. Ezzel kapcsolatban egy félmondat nem sok, annyit sem közöltek velünk. Dermesztő a bénultság a Fidesz kommunikációs terében. De most már hetek óta.

S ez azért nem mindennapi. Elvesztettek valamit, amiben - valljuk be - profik voltak, bármennyire is taszító, cinikus vagy hazug volt, de mindenesetre működött. Ez pedig a narratívaképzés, a "pillanat uralása". Az az "uralom", mely a "szent grafikonokból" (a társadalom folyamatos monitorozása révén) következik. Ez most láthatóan nincs meg.

Mert az, hogy például Varga Judit férjének támadására a Megafon elköltött több 10 millió forintot néhány nap alatt, az nagyon gyenge. Láthatóan tántorognak, és nem találják a kiutat, és úgy tűnik, kevés, hogy beáldozták Novákot, Vargát és most már Balogot is, aki a mai napon lemondott (nyilván lemondatták) zsinati lelkészi elnökségéről.

De ez kevés, itt nem személyekről van szó, hanem a Fidesz elképesztően képmutató rendszeréről. Az eddig hazugságokból épített "erkölcsi építmény" gyermekvédelem-ügyben romba dőlt. És ez már nem menthető néhány lemondással és hallgatással.

De mivel mélyen és tisztán erkölcsi alapállású a pedofilbotrány, értelemszerűen adekvát válaszokat nem képes megfogalmazni a globalista balliberális oldal sem. Még akkor sem, hogy sokadik alkalommal felveszik a "civil mezt", lásd Hősök terei tüntetés. Még akkor is, ha ehhez csatlakozhatott sok olyan ember, akit nem érdekel a politika, nyilván nem is állítható, hogy minden ott tüntető a balliberális oldal híve lenne, sőt. Rengeteg apolitikus személy lehet közöttük.

Azt gondolom, később, akár hetekkel, akár hónapokkal később látjuk meg, valójában mit okozott ez a Fidesznek és a nyilvánosság előtt megkreált önképének. Erkölcsi alapja e kérdésben érvénnyel kritizálni a kormányzatot egyedül azoknak van, akik eddig is erkölcsi alapon fogalmazták meg álláspontjukat, ez pedig valódi nemzeti oldal, amely kívül esik azokon a "nertársaktól", aki súlyosan és pofátlanul visszaéltek sokak nemzeti ébredésével.

Ez sokakat kell, hogy eltántorítson a Fidesztől, és ha ez így lesz, márpedig hiszem, hogy így lesz, abból tud hosszabb távol profitálni a nemzet. Ezzel párhuzamosan pedig veszíteni a Fidesz és a globalista balliberális oldal. A kettő párban jár, és a nemzet szempontjából ez így van jól.

Lantos János - Kuruc.info