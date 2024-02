Publicisztika, Háború :: 2024. február 24. 12:57 ::

Két éve robbant ki a véres testvérháború

A napra pontosan két évvel ezelőtt kirobbant orosz-ukrán háború, amelyről pontosabb, ha úgy fogalmazunk, hogy két évvel ezelőtt szélesedett ki, de 2014-ben kezdődött, nem a mi háborúnk, és mégsem lehetünk érzéketlenek irányába. A két szláv testvérnép háborúja nem a magyarok háborúja. Ennek ellenére szörnyű, hogy magyarok vére is folyik a fronton.



Fotó: AFP / Getty Images

Ahogy oroszok, ukránok vére is. S ezúttal nem is úgy ragadom meg a kérdést, ahogyan vélhetően megteszik majd több portálon. Biztonságpolitikai elemzők és politikusok fognak nyilatkozni a mai napon. De azt gondolom, az általam bemutatott rövid, de annál érvényesebb aspektusból kevesek fognak beszélni.

Vissza lehetne menni a történelemben, megvizsgálni, egyáltalán hogyan jött létre Ukrajna, mik az orosz igények, bele lehetne mélyedni az amerikai globalista érdekek elemzésébe, hogyan élezték a konfliktust, és természetesen arról is lehetne beszélni, hogyan kapcsolódik ez a háború az új világrendért folytatott küzdelmekbe, de nem ezen a napon teszem meg mindezt.

Ezen a napon gondoljunk arra, milyen halálos csapást szenved nap mint nap az európai és az északi civilizáció. Fehér nacionalisták körében gyakran emlegetett jelszó volt 1945 óta, hogy "soha többé testvérháborút", és vélhetően vannak mind orosz, mind ukrán oldalon olyan fiatalok, akik korábban hirdették ezt a jelszót. Mint ahogyan voltak olyan szláv nacionalisták is, akik - teljes joggal - az oroszt és ukrán testvérképként, sőt, igazából egy népként fogták fel. És most mégis egymás vérét ontják, vagy azért, mert viszik őket erőszakkal a frontra, vagy azért, mert úgy látják, a hazájuk forog veszélyben, itt most félre kell tenniük minden más egyebet, és fegyvert kell fogniuk.

Bármit is gondolunk a motivációkról, akár egyetértünk, akár nem, ezen a napon, február 24-én egyet tehetünk, megállapítjuk mély komorsággal, hogy az elmúlt 10, de főként az elmúlt 2 évben életerős fehér fiatalok százezrei haltak meg.

A fehér ember folyamatosan visszaszorulóban van világszerte az elmúlt évszázadban. Míg 100 évvel ezelőtt a világ lakosságának 30%-át tette ki, ma ez a szám már valószínűleg nem éri el a 10%-ot sem . Természetesen az alapvető keresztényi szempontok, az emberi élet értéke, minden ember egyedi, egyszeri és megismételhetetlen volta mellett az európai fehér ember kollektív szemüvegén át nézve is egy óriási tragédia ez a háború.

Lantos János - Kuruc.info