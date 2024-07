Publicisztika :: 2024. július 11. 22:13 ::

A kijevi pózer

Mint ismert, a napokban rakétatalálat ért egy kijevi gyermekkórházat Ukrajnában. Ez óriási tragédia, elfacsarodik az ember szíve ennek hallatán. Ebből a szempontból mindegy is, hogy kinek a felelősségéből történt.

Mert az igazság kedvéért azért szögezzük le, attól még, hogy a nyugati propaganda azt harsogja, hogy orosz rakéta volt, ez egyáltalán nem biztos. Sőt, egyes nézetek szerint az oroszok szándékosan bombáznak gyermekkórházakat! Abban egészen biztosak lehetünk, ha ők is voltak, nem volt szándékos. De mondom, a kérdés sokkal inkább van nyitva, mint zárva, ugyanis más információk pedig arról szólnak , hogy egy ukrán légvédelmi rakéta okozta a károkat. De, mint leszögeztem, bárhogy is volt, ez szörnyűség, borzalmas, mint ahogy az is, hogy immár több mint 2 éve tart a véres szláv testvérháború.

Miután megtörtént az eset, Magyar Péter kitalálta , hogy Kijevbe utazik, és elviszi a "magyar emberek adományait". Nem ám úgy, mint Orbán Viktor, aki "magángépeken repked diktátortól diktátorig". Nos, látszólag az égvilágon semmi probléma nincs azzal, ha civil áldozatok előtt kifejezi részvétét, ha megpróbál valahogy segíteni.



Fotó: Fb

De jelen írás éppen a látszat mögé igyekszik betekintést adni. Az már kétségesebbé teszi a tiszta szándékát, hogy meglehetősen egyoldalú a kommunikációja, a napokban, elképzelhető, hogy ezekben a percekben is palesztin gyermekek halnak meg az izraeli hadsereg terrorja alatt. Nagyságrendekkel több, és egyértelműen bizonyíthatóan! Mégis, erre egy szava sincs Magyar Péternek.

De menjünk tovább.

Azt állítom, s ez következik Magyar Péter kóros személyiségéből, az egész nem más, mint ócska ripacskodás, pózerkedés.

Elindult hát Kijev irányába az ikonikus platós kocsija, majd nem sokkal később meg is érkezett az első bejegyzés, nem gyengén átitatva drámai elemekkel, minthogy légiriadó van, nem tudják, mikor indulnak tovább.

A szektás jegyeket mutató híveiben megfagyott a vér. Mi lesz most a "rendszerváltó" Péterükkel? Péter meg is érezte ezt, hogyan lehet fokozni a hangulatot. Egy darabig nem adott életjelet magáról. Ekkor már valóságos pánikhangulat alakult ki a kommentszekcióban. Van, aki még aludni sem tudott.

Nehezen vagyok meggyőzhető arról, hogy ez nem szándékos volt. S, hogy miért nevezem pózerkedésnek az egészet? Azért, mert nyilvánvaló, hogy nem az adakozás volt a fő lényeg. Ugyanis azokkal a segélyszervezetekkel, amelyekkel kapcsolatban áll, máshogyan és kockázatmentesebben is eljuttathatta volna a szállítmányokat. Ezek a szervezetek átveszik ezeket az ukrán-magyar határon is. No, de akkor nem lehetett volna előadni az újabb bulvárszintű show-t, megrajzolva csodálói előtt már-már azt a képet, hogy ő orosz bombázógépek, orosz katonák gyűrűjében tört át a fronton, hogy elérjen a kijevi kórházig. És még Rogán Tóni sem tudta megakadályozni! Pedig biztos próbálta.

Zárásként pedig egy megjegyzés. Az utóbbi hetekben megszaporodtak Magyar Péter bejegyzéseiben, megszólalásaiban az Oroszországot megemlítő negatív megjegyzések. Ő biztosan tudja, hogy az "orosz agresszor" követte el a bombázást, a rogáni propaganda is úgy működik, mint Oroszországban. Napi szinten megy részéről az oroszozás. Innen nem is folytatom tovább, ki tudják találni kedves olvasóink, vajon honnan az ihlet (parancs)? Csak nem a háttérben lévő támogatóitól?

Henney Viktor - Kuruc.info