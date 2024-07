Megrázta a pofonfát. Újabb ékes példája szép magyar anyanyelvünknek, hiszen lehet-e szebben, jobban mondva érzékletesebben kifejezni azt, amikor valaki addig hergeli a másikat, amíg annak „elborul az agya”, és fizikai síkon vesz elégtételt a gáncsoskodón.

Gondolom, a felvezetőből már sejti a kedves olvasó, mivel szeretnék ma foglalkozni, és bizonyára fején is találta a szöget: a Puzsér-Ábrahám vitával. Mármint Ábrahám Róbert, a félreértések elkerülése végett.

Az alapszituációt nem bolygatnám különösebben, innen és innen mindenki tud tájékozódni. Lényeg, hogy egy (vélhetően) meglehetősen hosszú csörte végére „pofán csapással” tettek pontot, melyről megvágott (?) hanganyag is rendelkezésre áll

Mielőtt összesen három aspektusból megközelítem a nagy vihart kavart esetet, szeretném leszögezni, hogy Ábrahám Róbert NER-újságíró ténykedését, munkásságát is erős fenntartásokkal kezelem. Másik oldalról, úgy hiszem, nem kérdés, hogy Puzsér Róbertet milyen hitvány, kártékony alaknak tartom.

1. Faji nézőpont

Összességében semmi bajom azzal, ha a cigányt cigánynak nevezzük, a zsidót pedig zsidónak, sőt, mindig így kellene. De van valami „bájos” abban, amikor Puzsér cigányoz valakit (és vezet le következtetéseket a származása alapján). Igen, az a Puzsér, aki fordított esetben kikérné magának a hasonló jelzőket, és a fajiságból fakadó megállapításokat. Ehhez személyes példát is tudok hozni, hiszen egy hónapja csupán, amikor engem őrjöngve zsidózott , de ezzel a lendülettel pellengérre is állított, mert nem tetszett Kassai megalázkodása a magyarországi zsidóság előtt. A furcsa véletlen folytán viszont egyezik a vezetéknevem azzal az emberrel, aki megcsapkodta ezt az óbégató szerencsétlent, s természetesen – közvetlenül a pofon előtt – az ő vezetéknevét is „lezsidózta”, tehát az okfejtésem vagy nem jutott el a célszemélyhez, vagy a zsidó felsőbbrendűségtudat és „tévedhetetlenség” oltárán figyelmen kívül hagyta azt.