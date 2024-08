Woke-irtókat keres a Fidesz, vagyis az ahhoz kötődő CPAC Hungary. Remek kezdeményezés, hiszen valóban szükség lenne azokra, akik végre útját állják ennek a baloldali őrületnek nem csak nyugaton, de megcsonkított kis hazánkban is.

„Az Alapjogokért Központ büszkén jelenti be, hogy a CPAC Hungary 2024 hatalmas sikere után elindítja a Wokebusters-t, amely egyszerre a szuverenista erők riadólánca, valamint egész éves online és offline rendezvények sorozata” – szól a kiáltvány. Elsőre egészen jól hangzik, de van néhány bökkenő.

Kezdhetnénk idehaza az irtást

Egyre melegebb van Magyarországon

Ugyanakkor melegebb vizekre is evezhetünk. A soha nem látott forróságban 14 esztendő „melegkonzervatív” kétharmada alatt nőtt soha nem látott méretűre a Budapest Pride, mely 2009-ben egy metrókocsiban is elfért, ma pedig már százezren is részt vehetnek rajta. Programjaik pedig nem csak egy napra, hétre vagy hónapra korlátozódnak, hanem immár egész évben zajlanak. Nem csak Budapesten, de a vidéki nagyvárosokban is. Pécsett például már a negyedik Pride-vonulásra készülnek idén, de már előtte is lesz kapcsolódó rendezvény éppen néhány nap múlva. Az is tudott, hogy Szegeden valamint Debrecenben is szeretnének hasonló megmozdulásokat szervezni a nyári hőségben.