Publicisztika, Extra :: 2024. augusztus 28. 17:56 ::

A német zöld párton terpeszkedő kolosszális koca története

A német zöld párton terpeszkedő kolosszális koca mozgósítja a rendőrséget, hogy letartóztasson egy internetezőt, aki kövérnek nevezte.



Ricarda Lang egész hónapig táplálhatja Afrikát

Minden európai demokrácia vadászik azokra, akik vicces dolgokat mondanak az interneten.

A német bűnügyi rendőrség (BKA) kapcsolatba lépett a Gab amerikai internetes platformmal, hogy megszerezze egy német felhasználó adatait, aki állítólag megsértette a zöldek elnökét.

A Gab igazgatója, Andrew Torba közzétette a BKA neki címzett levelét. „Az egyik legnevetségesebb adatkérés, amelyet a Gab külföldről kapott és megtagadott, Németországból érkezett. Ez felkérés volt arra, hogy doxoljunk (1) egy felhasználót, mert „kövérnek” nevezett egy politikust.”

Ez a szélsőbalos képviselő nem „kövér”.

Ez egy óriásbálna négerek számára (2).

Hogyan kellene leírni egy ilyen tehenet a „kövér” szó használata nélkül?

„Agresszívan elhízott”?

„Gyűlölködően túlsúlyos?”

A BKA-levélben az áll, hogy a hatóság felelősségre akarja vonni a felhasználót sértegetésért, mert olyan bejegyzéseket tett közzé, amelyek „szexualizálják a német politikust és gúnyoldónak rajta a súlya miatt”. A felhasználó így nevetségessé teszi „a politikai élet egy személyét a társadalmi életben betöltött pozíciója alapján”. (3)



Ricarda Lang és szerencsés választottja. Egy hetes friss házasok - kérdéses, hogy együtt beférnek a házukba

Mivel a bejegyzéseket németül írták, a BKA feltételezi, hogy a sértegető Németországban él, ezért felkérte a Gab vezetőjét, hogy adja meg az összes személyi adatát.

Eközben a BKA levelének egy másik részlete is kering a Gab és X platformon. E szerint a német rendőrség potenciálisan büntethetőnek tart egy pornográf képet is, amelyen egy túlsúlyos fehér nő egy fekete férfiből préseli ki a szuszt szex közben, az alábbi felirattal: „Ricarda Lang (28) most már személyesen is foglalkozik a menedékkérelmekkel”.



Az inkriminált poszt: 3 hónaptól 5 évig terjedő börtönnel büntetendő

Mindenesetre úgy tűnik, hogy a német rendőrségnek létszámfölöslege van.

A béke vallásának ottani késszúrásai mellett azt gondolhattuk volna, hogy túlterhelt.

Kissé gyorsan elfelejtettük a baloldali kocák érzékenységét, akik nem viselik el, ha leleplezzük a vizuális agressziót, amelyben bűnösek a létezésükkel.

Démocratie participative, fordította – H. T.

1) A „doxolni” kifejezés a személyes adatok gyűjtésére és közzétételére utal.

2) Eredetiben: „baleine à nègre”, magyarul kb. négerező debella, vagyis olyan kövér nő, aki négerekre hajt.

3) Eredetiben: „eine Person des politischen Lebens auf Grundlage ihrer Stellung im gesellschaftlichen Leben”.