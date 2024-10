Publicisztika :: 2024. október 19. 21:10 ::

Kolumbusz ködös származása

Újra fellángolt a vita, miszerint Kolumbusz Kristóf zsidó volt-e, vagy legalábbis voltak-e zsidó felmenői. Egy most bemutatott, 22 éve zajló kutatás szerint ugyanis igen, ezt pedig DNS-vizsgálatokra alapozzák.

A spanyol TVE televízió múlt szombaton vetített le egy erről szóló dokumentumfilmet Kolumbusz DNS: Az igazi eredet címmel, ahol a kutatók azzal támasztották alá érveiket, hogy részlegesen ugyan, de van DNS-mintájuk a felfedezőtől, valamint annak fiától is.

Természetesen a kutatás több helyen finoman szólva is nehézkes, ráadásul maguk az érintettek, vagyis a zsidók sem tartják készpénznek. Ellentétben például a balkáni népekkel, ahol még azt is saját nemzetük hősének tartják, akinek egészen biztosan nem volt köze az adott nemzethez, a zsidóknál természetesen nem ilyen egyszerű a helyzet.

A kérdés a köré a kérdés köré összpontosul, hogy pusztán genetikai értelemben tekinthető-e Kolumbusz zsidónak, hiszen az egyértelmű, hogy identitását nézve nem volt az, keresztény módon élt és nyilvánult meg. Ugyanis, ha lehet is hinni a DNS-kutatásoknak, ha nem, Kolumbusznak maximum távoli felmenői lehettek ibériai zsidók, akik a 15. században (vagy még korábban) konvertiták lettek, vagyis elhagyták vallásukat és áttértek a kereszténységre.



Kolumbusz Kristóf arcképe Sebastiano del Piombo festményén, mely jóval a felfedező halála után készült (forrás: Wikipédia)

A származás mellett örök kérdés az is, hogy Kolumbusz hol látta meg a napvilágot. A legelterjedtebb nézet szerint hivatalosan olasz származású és genovai születésű, de Portugália, mint születési helyszín is népszerű elmélet. A DNS-kutatás nem csak a szefárd zsidó származást állítja, hanem azt is, hogy ennek megfelelően az Aragóniai Királyságban született a világhírű felfedező.

Mindamellett, hogy sokan – köztük zsidó történelemmel foglalkozó történészek – sem adnak (teljes) hitelt a DNS-vizsgálatnak, felmerül a kérdés, hogy miért akarna bárki is zsidó származásúnak nevezni egy olyan egyént, akinek távoli felmenői között – talán – voltak ugyan zsidók, de vallási szempontból egyrészt már áttértek, genetikai szempontból pedig egyáltalán nem számít tisztán zsidónak, sőt, még faji törvények szerint sem számítana annak, amennyiben egy-két távoli ősről beszélünk?

Persze, Kolumbusz misztériumát eddig is övezte jó pár legenda, illetve történelmi hype, hozzáteszem ez messze jobb hozzáállás, mint amikor amerikai liberálisok támadják a „gyarmatosító” személyét.

Azzal az állítással, miszerint a genetika nem tesz valakit zsidóvá, természetesen nem értünk egyet, viszont, ha néhány távoli felmenőről beszélünk, akkor valóban nem számít az adott illető zsidónak.

Természetesen Kolumbusznak, mint híres történelmi személyiségnek a ködös származása évszázadok óta izgatja a (szak)emberek fantáziáját, a legvalószínűbb válasz pedig, hogy sokféle, főként európai eredetű vér csörgedezett az ereiben. Ráadásul, ha voltak is szefárd felmenői, ő maga már egészen biztosan katolikusként élt és alkotott.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info