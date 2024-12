Hányan és már régen világosan elmondták: a folyamatok alapos elemzése, de a hozzáférhető tények is arra utalnak, hogy az Iránnal és Oroszországgal szövetséges szíriai Aszad-rendszert megdöntő „dzsihadista szabadságharcosok” Izrael és az USA irányításával és érdekükben működnek jóval több, mint egy évtizede. Természetesen a hivatalos fórumokon és a fősodratú médiában tilos hangoztatni, milyen gyanús kapcsolatok kötik az immár nem terrorista, sőt szabadságharcossá avatott „szíriai dzsihadistákat” a zsidó állam és az USA titkosszolgálataihoz. Holott az igazságot már többen is elmondták.

Tíz esztendővel ezelőtt, Yasmina Haifi , a holland Igazságügyi Minisztérium vezető tisztségviselője egy Twitter-bejegyzésében közölte : az Irak és Szíria területén terjeszkedő, és terrorcselekményeket végrehajtó „Iszlám Államnak semmi köze sincs az iszlámhoz”. „Az egész semmi más, mint a cionisták tervének része, akik szándékosan akarják befeketíteni az iszlámot” – fejtegette Haifi. (Manapság teljesen elképzelhetetlen lenne, hogy bármely nyugati állam vezető tisztségviselője hasonló kijelentéseket tegyen.) Mondanom sem kell, azonnal felcsattant a cionista kórus. Persze, szokásukhoz híven a számukra kínos felvetést nem cáfolni igyekeztek, hanem a jól bevált antiszemita kártyát rántották elő. Elsőként természetesen a „szélsőjobboldali”, de elkötelezett Izrael-barát Geert Wilders Szabadság Pártja szólította fel az igazságügyi minisztert: adjon magyarázatot arra, miként tölthetnek be vezető pozíciót a minisztériumában „antiszemita nézeteket hangoztató” személyek. Mint ahogyan az ilyen esetekben történni szokott, más politikusok bekapcsolódtak az antiszemitázó kórusba. Látva az ellene irányuló kampány hevességét, Haifi végül eltávolította a Twitterről a bejegyzését, megjegyezve, hogy „felismerte a munkájával kapcsolatos politikai érzékenységet”. Hiába tette, ugyanis elkövette az egyik legfőbb bűnt, és elbocsátották állásából. (Később azonban pert indított emberi jogainak megsértése miatt, melynek eredményeképpen, ha nem is a korábbi pozíciójába, de az Igazságügyi Minisztérium állományába visszavették. Csakhogy, mint ahogyan arra a muszlim vallású nő panaszkodott, karrierje az állami szférában végképp elakadt.

Ugyanebben az évben (amikor is Izrael véres agressziót hajtott végre a Gázai övezet ellen) az egyik ismert indiai politikai elemző, Anthony Mathew Jacob, 2014. augusztus 12-én a következőket írta egy „alternatív” hírportálon: „Az Iszlám Állam terroristái se nem síiták, se nem szunnita lázadók (mint ahogyan a nyugati média nevezi őket), hanem kegyetlen gyilkosok, akiket Izrael, Szaúd-Arábia, Katar, Jordánia és a felsorolt államok nyugati támogatói pénzeltek, képeztek ki és fegyvereztek föl.”

Akkoriban egy bangladesi történész, a korábban a jamaicai Nyugat-Indiai Egyetemen oktató dr. Sultana Afroz, a The Daily Star című lapnak pedig a következőképpen nyilatkozott : „Az ISIS az USA és Izrael megtévesztése, eszköze, melyet a Yinon-terv megvalósítása céljából hoztak létre.” (Oded Yinon, az izraeli külügyminisztérium egy vezető tisztségviselője, 1982-ben tette közzé elképzeléseit. Tervének lényege, hogy Izrael úgy tudja fönntartani hegemóniáját a Közel-Kelet muzulmán népei felett, ha a térségben lévő államokat - az etnikai és vallási ellentétek végsőkig történő felszítása révén – sikerül kisebb egységekre szétbontani. Mivel akkoriban Izrael számára Irak tűnt a legveszedelmesebb ellenfélnek, ezért Irak három – szunnita, síita és kurd – részre szakítása már a 80-as évek eleje óta az egyik elsőrendű cionista célkitűzéssé vált.)

A Snowden birtokában lévő dokumentumok szerint a „darázsfészek-stratégiának” nevezett akció egyedüli és kizárólagos célja Izrael megvédése oly módon, hogy „megteremtsenek egy ellenséget a határai közelében”. A Snowden által nyilvánosságra hozott iratokból az is kiderül – állítja a Gulf Daily News -, hogy a Szíriában és Irakban nagy területeket elfoglaló (és polgári személyek, köztük keresztények ezreit legyilkoló) ISIS akkori vezetője, a magát kalifának nyilvánító Abu Bakr Al Baghdadi egy Moszad-bázison kapott egy esztendeig tartó katonai kiképzést, ezen kívül pedig még iszlám teológiai ismereteit is bővítették. (Minderről egy még nem törölt írás itt olvasható .) (Sőt, hogy a gondos izraeliek állítólag még beszédkészségének fejlesztéséről sem feledkeztek el.) Hogy a megtévesztés teljes legyen, és a terrorszervezet a muzulmán tömegek számára hitelesnek tűnjön, Abu Bakr Al Baghdadi, illetve az ISIS más vezetői korábban azzal fenyegetőztek, hogy fegyvereseik „felszabadítják Palesztinát a cionista rezsim uralma alól”, sőt, ha szükséges, „atombombát vetnek be” Izrael ellen. Az ilyesfajta hangzatos szólamok kiválóan alkalmasak arra, hogy a nyugati közvéleményt az „iszlám veszéllyel” tovább lehessen ijesztgetni, és Izraelnek a palesztinok ellen viselt irtóháborúi mellett még szorosabban lehessen felsorakoztatni. Jellemző persze, hogy ugyan Izrael 2023. október 7. előtt is több alkalommal viselt háborút a gázai palesztinok ellen, sem az ISIS, sem a hozzá közel álló más, szunnita iraki és szíriai fegyveres csoportok a kisujjukat sem mozdították meg soha a palesztinok védelmében, továbbá amerikai és izraeli célpontok ellen sem intéztek soha támadást. Ezzel szemben Szíriában és Irakban síiták és keresztények sokaságát gyilkolták meg.