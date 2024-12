Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2024. december 29. 22:29 ::

Kik azok az "állatok" a MÁV járatain?

Amint arról beszámoltunk, idén is nőtt a MÁV-csoport közfeladatot ellátó munkavállalóival szembeni bántalmazások száma. Ehhez részletes statisztikákat is csatoltak. Megszólalt Lázár János közlekedésügyi miniszter is.

- Munkatársainkat ugyanúgy várja haza a családja, mint azokat az utasokat, akik kezet emelnek rájuk! Járművezetőink és jegyvizsgálóink azért dolgoznak, hogy működtessék a közlekedést, de nem arra szerződtek, hogy állatként viselkedő utasokkal harcoljanak! Szégyenteljes ez a viselkedés! - írta közösségi oldalán.

Szerintem többen úgy érezzük, hogy Lázár János szavai kiegészítésre szorulnak. Ha úgy tetszik, kollektív tapasztalata van a lakosságnak arról, nagy többségében kik is követik el ezeket a cselekményeket. Nem állítható persze, hogy egytől egyik ők, ez statisztikailag is lehetetlen volna, viszont az, hogy aki nem egy burokban él, egyből rávágja, hogy a kalauzokat és az utasokat főként cigány származású emberek terrorizálják, az nem lehet a véletlen műve. Nem is véletlen, hanem a valóság.



Nem illusztráció

Teljes mértékben arra a bűnözői szubkultúrára jellemző ez a viselkedésforma, amely a vonatokon, buszokon kívül is ugyanezt műveli. Erőszakoskodik, kötözködik, késel, verekszik, mindezt végtelen öncélú és primitív módon. Sőt, sajnos egyre inkább egyik újabb markáns "arculata" lett ez a járműveken való, szórakozásból elkövetett fizikai terror és lopás, rablás. A térfigyelő kameráknak köszönhetően havi, heti szinten forognak ilyen felvételek a híradókban, az interneten, és ennél még jócskán több is van, ugyanis például a MÁV járatain döntően nincs ilyen kamera berendezés. Sportot űznek belőle, hogy csoportosan felszállnak egy-egy járatra, természetesen jegy nélkül, és túlerőben megtámadnak utasokat, a kalauzt is megverik, ha esetleg el akarja kérni a nem létező jegyeiket.

S, hogy van-e mindennek következménye? Nagyon úgy tűnik, hogy semmi. Az ilyen alakokat fel se szabadna engedni a vonatokra, vagy ha valahogy mégis feljutnak, erős biztonsági szolgálattal vagy rendőri jelenléttel erélyesen elejét kell venni az egésznek, mondjuk úgy, elvenni a kedvüket attól, hogy ilyenre vetemedjenek. Határozott, erőt sugárzó fellépésből értenek csak, semmi másból.

Amennyiben az úgynevezett cigány "jogvédőket" és cigány vezetőket zavarnák a fenti soraim, mondván az "rasszizmus", számukra csak azt üzenhetjük, amennyiben tényleg a cigányság javát akarják, akkor lépjenek fel a soraik között tobzódó bűnözők ellen, és tegyenek azért, hogy a többségi társadalomnak ne az legyen az első gondolata, ha hall egy-egy ilyen hírt, hogy "na, ezek is biztos cigányok voltak". Egy felelős cigány vezető ezzel tehetné a legtöbbet a cigányságért és azzal javíthatná a magyar-cigány együttélést, ha megpróbálnák felszámolni a soraik között elharapódzó bűnözést.

Lantos János – Kuruc.info