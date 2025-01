Létezik egy jelenség, amely régóta meglehetősen nevetségesnek tűnik fel számomra. Ez pedig az, hogy a cigányok közül sokan "vagányságból" vagy ki tudja, miért, "spártainak" nevezi magát. Ez amolyan szóbeli kelléke a cigány "életmódnak". Hogy ez mennyire így van, arra jó példa, hogy a Magyar Péter körül szerveződő cigány Tisza Szigetnek fontos hívószava a "spártaiság".

Mint megírtuk, "Antonío Banderas" is a Tisza mellett áll, de a Népszava is foglalkozott a jelenséggel, ők úgy tálalják, hogy "áradnak a romák a Tisza Párt felé" , de mi is foglalkoztunk vele, hogyan indult meg a harc a cigány szavazatokért Orbán Viktor és Magyar Péter között.