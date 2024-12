Anyaország, Publicisztika :: 2024. december 10. 20:39 ::

Kiélezett verseny várható Orbán Viktor és Magyar Péter között a cigány szavazatokért

Nagyon úgy tűnik, nincs különbség a Fidesz és a Tisza Párt (tehát Magyar Péter) cigányügyi politikája között. Elindult tehát a harc közöttük e téren is. De mi, magyarok ebből profitálunk-e valamit? Aligha.

Az 1960-as, '70-es években indult el egy folyamat Nyugat-Európában, amikor a korábbi "munkásmozgalmi" pártok elkezdték "lecserélni a népet". Egyre nagyobb számban jelentek meg a politikai téren is a harmadik világból érkező tömegek, arabok, afrikaiak, és nagy szavazóréteget jelentettek. Ezek a baloldali pártok akkor úgy gondolták, nem éri már meg az őslakos fehérek munkásrétegeihez beszélni, egyébként is ezer gond van velük, nem vevők azok annyira a marxista eszmékre, nosza hát, "ígérjünk akkor" a színesbőrű millióknak. Ez tulajdonképpen a modern kori woke kicsírázása. Nem is kellett nagyon megerőltetniük magukat, a baloldal ugyanis mindig a felforgatásban utazott (ezt ők a különböző "elnyomott" társadalmi csoportok felszabadításának nevezik).



Muszlim nő szavaz Franciaországban (fotó: Olivier Chassignole / AFP)

Így lettek hát az afrikai és arab tömegek szószólóivá a baloldali, progresszív pártok, mozgalmak. De mit tett az ún. jobboldal? Lényegében semmit. A konzervatív "polgári pártok", amelyek általában az erő és a dinamizmus felmutatására csak igen csekély mértékben voltak képesek, s mindig a baloldalhoz igazodtak, e kérdésben is szépen lassan "felzárkóztak". Ma már igazán nem kuriózum, hogy a fősodratú (értsd, hagyományos jobb- és baloldali, aminek már csak ezért sincs sok értelme) pártok abban versengenek nyugaton, ki a nagyobb "toleráns", kinek a listáján szerepel több nem európai származású jelölt.

A fenti tandemmel szemben alternatívát azok a nemzeti erők jelentettek, amelyeket minden lehetséges módon igyekeznek évtizedek óta démonizálni, és válogatott hazugságokkal és törvénytelenségekkel elnyomni, megszüntetni. Ez egyelőre még működik, de azért már jó ideje repedezik a "demokratikus" rendszer, amely saját demokratikus elveit természetesen annyira veszi komolyan, mint a Facebook a szólásszabadság intézményét.

Magyarországon sem más a helyzet

Eddig Nyugat-Európáról írtam, de vajon más-e a helyzet Magyarországon? Lényegében egy cseppet sem. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy a magát nemzetinek nevező Fidesz kormányoz immár 2010 óta, fő kihívóként pedig egy NER-ből kiugrott egykori kitartott, Magyar Péter jelentkezik. Nézzük meg, hogyan állnak Magyarország és a magyar nép legnagyobb problémájához, a demográfiai válsághoz, hogy a magyarság lélekszáma egyre fogy, a cigányságé pedig egyre növekszik!

Aki nem vak, és nem egy politikailag korrekt szemüveget visel, az látja, hogy a cigányság jelentős része egy olyan szubkultúrában éli mindennapjait, ahol egészen máshogyan viszonyulnak alapvető fogalmakhoz, mint a többségi társadalom, legyen az munka, felelős gyerekvállalás vagy a bűnözés, az erőszak. Ebben a közegben a börtönviseltség dicsőség, az erőszak nem eszköz, hanem öncél, s erre rakódik rá az a több évtizedes szélsőliberális és magyarellenes politika, amely a bűnözőnek több jogot ad, mint az ártatlan áldozatnak. Ez kétségtelenül még tovább súlyosbította a magyar-cigány együttélés kérdéskörét. Ám a rendszerváltás óta a hivatalos politika, egyik kormány sem jutott még el odáig, hogy magát a problémát meghatározza, azokat a szőnyeg alá söpörte, kik ezt nem akarták elfogadni, azokat pedig válogatott címkékkel látta el.

Ellenben a rendszer pártjai is meglátták a lehetőséget a több százezres, ma már talán milliós nagyságrendet is elérő cigányságban. Olcsó, könnyen megvásárolható szavazatok.

Néhány nappal ezelőtt megjelent egy cikk a Telexen, amelyben a "választási földrajzot" elemezték, ennek része volt az is, hogy megvizsgálják, hol erős a Fidesz. Ebben az írásban az az erős állítás szerepel, hogy: Miskolc – Avas lakótelep: a polgári Magyarország legújabb fellegvára. Márpedig itt a cigány lakosság magas aránya nem kérdés, de a Fidesz rendre ott éri el a legjobb vidéki eredményeit is, ahol átlagon felüli a cigányok száma. Nem is véletlen ez, hiszen számtalan szimbolikus gusztust tett már a NER a cigányok irányába, míg Novák Elődöt 5 millió forintra bírságolja csak azért, mert kimondja a cigánybűnözés szót a Parlamentben, addig a fideszes "kultúrpolitikát" Kis Grófo és Győzike fémjelzi.

De nem akar lemaradni Magyar Péter sem, a hétvégén jelentette be, hogy megalakult az első "roma Tisza Sziget"! Már korábban dorombolt nekik, amikor azt ígérte, "nagyon megemeli a családi pótlékot", most tovább is megy, s mondjuk ki, pusztán faji alapon szervez Tisza Szigetet. Legalábbis nem lehet másra következtetni, ugyanis mi másért kellene kiemelni, hogy ez bizony egy "kizárólag romákból" sziget? Magyarok amúgy nem is jelentkezhetnének? De több hozzászóló azt jelezte, hogy ez már nem is az első csak cigányokból álló sziget...

De úgy tűnik, nagyon megtetszett neki a cigány szleng is, át is emel belőle, nyilván szólni kell már oda is...

Nagy lesz tehát a verseny a Fidesz és a Tisza között a cigány szavazatokért. A magyar-cigány együttélés alapvető problémáiról, a vidéken rettegő idős nyugdíjasokról, az ártatlanul meggyilkoltakért és kifosztottakért sem a Fidesztől, sem a Tiszától nem fogunk hallani egy árva szót sem.

Lantos János - Kuruc.info