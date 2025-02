Publicisztika, Koronavírus :: 2025. február 17. 12:56 ::

Az oltatlan katonákat eltávolító parancsnok is csatlakozott Magyar Péterhez

A legtöbb ember ma már igyekszik elfelejteni a Covid-diktatúra időszakát. A lezárásokat, a korlátozásokat, a megbélyegzést, az oltásterrort. Azok azonban kissé nehezebben felejtenek, akiket megzsaroltak, akiket fizetetlen szabadságra küldtek, vagy szabályosan kirúgtak azért, mert nem kértek egy kísérleti oltóanyagból.

A kormány által legalizált zsarolás már önmagában vérlázító, főleg annak ismeretében, hogy messze nem bizonyult olyan hatékonynak a vakcina, mint azt előzetesen egyként harsogták: a politikusok, orvosok és az irányított média.

Ám volt egy ágazat, amely még a kormány elvárásait is túlteljesítette. Ez pedig az (akkor még) Ruszin-Szendi Romulusz által vezetett Magyar Honvédség. Az altábornagy a Spirit FM műsorában büszkén mondta el, hogy az ő utasítására távolították el a kötelékből az oltatlan katonákat. Hozzátette, ma sem döntene másképp.

„Ám, amikor elmagyarázom, akkor nagyon sokan megértik: hogy az nem lehet, hogy aki egyszer nem hajtja végre a parancsot, azt visszavegyem. Mert akkor az másodszor sem fogja végrehajtani a parancsot” – szögezte le . (Az említett kijelentés 03:32–05:07 között hallható – a szerk.) Tehát, a honvédeknek Ruszin-Szendi egyértelműen úgy állította be a dolgot, mintha lenne egy oltásra kötelező parancs, amit ők megtagadnak. Ezzel kapcsolatban a Magyar Jelen készített interjút egy oltatlan katonával, aki rámutatott egy érdekességre: „A parancsmegtagadás az egyik legsúlyosabb katonai bűncselekmény, amelyet a régi időkben békében börtönbüntetéssel, háborúban halállal büntettek. De, mint kiderült, teljes valótlanságot állít. Mindezt olyan degradáló kijelentéssel kísérve, miszerint a »10 millió virológus országa vagyunk«. Nos, én nem vagyok virológus, nincs is jogom eldönteni egy szerről, hogy az jó vagy rossz. Volt katonaként azonban felismerem, ha az elöljáró kerüli a felelősséget. Eleve, ha ez parancsmegtagadás lett volna, akkor kötelességük lett volna eljárást indítaniuk ellenünk. Ha ezt bűncselekmény esetén elmulasztják, cinkosoknak minősülnek ők is. Ráadásul a jelenlegi honvédségi álláspont szerint Ruszin altábornagynak még döntési jogköre sem volt ebben az ügyben. De abban sincs igaza, hogy nem vettek vissza senkit az oltatlanok közül…”

Nem volt ilyen parancs

És pontosan ez a lényeg! Nem volt semmiféle ilyen parancs, aminek megtagadására hivatkozva küldte el a honvédeket Ruszin-Szendi. Ezt biztosan tudjuk, hiszen az ügy végül eljutott odáig, hogy Novák Előd kérdésére Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2023. november 20-án írásban válaszolt, melyben egyöntetűen tisztázza, hogy a „felhívás” eltér a parancstól, vagyis: a kötelező oltást nem adták parancsba a Magyar Honvédségben.

De ő volt az is, aki arcát adta a „fiatalításnak” elkeresztelt tisztogatáshoz is, melynek végül ő is áldozatául esett. Ám most ismét feltűnt a színen, méghozzá a Tisza Párt kongresszusán, ahol beszédet is mondott. Az oltásterrort jelentősen „túltoló” altábornagy mint honvédelemért felelős szakpolitikus lehet Magyar Péter oldalán.

Ilyen emberekkel a soraiban, mint akár az altábornagy, akár a szintén oltásfetisiszta Kulja András, mégis mire számíthatunk egy újabb pandémia esetén egy Tisza-kormány alatt?

Irányi Dániel - Magyar Jelen