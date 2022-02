Minden ingadozás normális - Megjegyzések a Másfél fok c. honlap - MTI által reklámozott - írásához.

Teljesen igaza van Kis Anna meteorológusnak, ha azt állítja, hogy

A probléma csak az, hogy ez épp így volt tavalyelőtt, azelőtt, és visszamehetünk az időben akár több ezer évig. Minden héten történt valami szokatlan, a normálistól eltérő jelenség. Úgy az időjárás, mint a klíma folyamatosan változik. Az elmúlt tízezer évre (a legutolsó nagy jégkorszak végétől) a kutatók a következő klímaidőszakokat különböztetik meg:

Ha pedig a legutolsó 1100 évet nagyítjuk ki, az alábbi képet kapjuk:

Közismert a nagy középkori meleg időszak, kb. 800 és 1300 között.

Mindevvel az IPCC 1990-ben még tisztában volt.

IPCC: Éghajlat-változási Kormányközi Testület (angolul: Intergovernmental Panel on Climate Change, a valóságnak jobban megfelelne az International Panic Creation Club megnevezés).

2001-re aztán jött a felismerés: "Ha beismerjük, hogy ezer évvel ezelőtt melegebb volt, mint ma, akkor semmi esélyünk a széndioxidkamut lenyeletni a nyugati világ adófizetőivel." Mert ne legyen kétségünk. Klímahisztéria csak Észak-Amerikában, Nyugat- és Közép-Európában és Ausztráliában van. (A Kuruc.info olvasói számára talán világos, mi a közös ezekben az országokban.) Ezért a régi bolsevik jelszónak megfelelően ("A múltat végképp eltörölni…") átírták a múltat. Egy Michael Mann nevű szélhámos nyomán átrajzolták az elmúlt 1000 év klímatörténelmét, lehazudva a középkori meleg periódust.

Mindezek után még van bátorsága Kis Anna "meteorológus" csapatának az elmúlt 2000 évre kiszámítani az átlaghőmérsékletet, aminek alapján aztán ilyen förmedvények jönnek ki:

Még a legelvakultabb klímapánikkeltők sem vonják kétségbe, hogy az elmúlt évszázadok éghajlatváltozásait nem a CO2-koncentráció vezérelte.

Hanem, akkor mi? – tesszük fel a logikus kérdést.

Nos, szinte teljes bizonyossággal elmondható, a Nap tevékenységének ciklikus ingadozása az, amely kihatással van a Föld éghajlatára.

Közép-Angliában 1658 óta mérik a hőmérsékletet, a csillagászok pedig kb. 400 éve követik nyomon a napfolttevékenységet.

Emellett a tudósok képesek rekonstruálni a földre jutó napsugárzás intenzitását (Total Solar Irradiance, TSI, W/m2) az elmúlt évszázadok vonatkozásában.

Ha a kettőt párhuzamba állítjuk, a következő ábrát kapjuk:

A napfolttevékenységek rögzítése az alábbi ábrát adja az elmúlt 400 évre:

Láthatjuk, hogy a napfolttevékenység ingadozása jó korrelációban van az elmúlt évszázadok hideg és meleg időszakaival.

De hogy még egyértelműbb legyen az összefüggés:

A Northumbria University (Newcastle) professzora, Valentina Zsarkova napfizikus pedig egyike azon kutatóknak, akik képesek a napfolttevékenységet rekonstruálni 800 évre visszamenőleg.

Az ábrán Zsarkova prognózisai is megtalálhatók a következő 1200 évre.

Láthatjuk tehát, a naphoz kapcsolódó fizikai folyamatok (TSI és napfolttevékenység) – a CO2-vel ellentétben – igen jól megmagyarázzák az elmúlt évszázadok földi klímájának ingadozását. Aki ezt megérti és felfogja, az avval is tisztában van, hogy a szoláris hatás a 20. században sem adta át helyét a földi CO2-kibocsátásnak a klímavezérlés tekintetében.

Ami eleve egy halva született dolog, lévén, hogy az atmoszféra legjelentősebb ÜH (üvegházhatású) gáza a H2O. Koncentrációja az atmoszférában átlagosan 30-60-szor magasabb a CO2 koncentrációjánál.

Az alábbi ábra jól szemlélteti a közép-európai földközeli atmoszféra víztartalmának ingadozását, párhuzamba állítva a CO2-koncentráció "gigantikus" emelkedésével.

Nézzük meg ezek után, mennyi az igazságtartalma a pánikkeltő gépezet azon állításának, hogy növekednek a szélsőséges időjárási események.

„There is low confidence in any observed long-term (i.e., 40 years or more) increases in tropical cyclone activity (i.e.,intensity, frequency, duration), after accounting for past changes in observing capabilities. It is likely that there has been a poleward shift in the main Northern and Southern Hemisphere extratropical storm tracks. There is low confidence in observed trends in small spatial-scale phenomena such as tornadoes and hail because of data inhomogeneities and inadequacies in monitoring systems.“