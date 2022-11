A fehér anyja által nevelt Kaepernick természetesen nem kockáztatott, és nem is áldozott fel semmit: rengeteg pénzt zsebelt be (legalább 126 milliót, kb. 50,7 milliárd forintnyi összeget a sporton kívül), s máig sokak hőseként pózolhat mint valami lázadó, azzal, hogy a berendezkedés narratíváját visszhangozza.Hasonlóan érdekes összevetni West esetét Nick Cannonéval, aki egy beszélgetős műsort vezetett, és ennek egyik részében a híres rapbanda, a Public Enemy egykori tagja volt a vendég. A magát Professzor Griffnek nevező Richard Griffint annak idején a zsidók kirúgták az együtteséből, mert „antiszemita” megjegyzéseket tett. Most azonban inkább Cannon tért le az ültetvényről... Árulkodó, hogy egy ilyen mentalitású és szellemi szintű néger képviseli a „fekete kultúrát” a zsidó ViacomCBS akoljában működő műsorában. A rendkívül primitív, értelmes mondatok összetételére szinte alkalmatlan Cannon minden fehérellenes kirohanását felesleges itt idézni, de egy illusztratív részlet álljon itt:A fenti rész előzményeként a „kékvérű emberekről” beszélnek, akiket Cannon úgy ír le, hogy „Ha a kék vérről van szó, értsük meg, hogy egy kékvér egy európai személy, mert nincs pigment a bőrükben, és láthatók a kék ereik.”(Rapper társa szerint mellesleg a vér kék, ameddig oxigénnel nem érintkezik, akkor válik az vörössé, amivel Cannon egyetért...) Egyértelműen tehát a fehér európai emberekről beszél. A beszélgetés aztán felháborodást váltott ki, de nem a fehérellenes szövegek miatt, miszerint a négerekhez képest alsóbbrendű, erőszakos állat a fehér ember, hanem azért, mert a négerek körében népszerű „elveszett héberek” elméletét hangoztatta, és mentegette a vendégének múltbeli „antiszemita” megjegyzéseit, mondván – ahogy Ye/Kanye West is érvelt – nem lehet ő antiszemita, hiszen ők maguk az igazi zsidók, mely szerint a zsidó zsidók csak akként pózolnak, bitorolják a titulust. Pár példa abból, miként tálalta mindezt a fősodratú média: Rolling Stone : Nick Cannont kirúgta a ViacomCBS az antiszemita megjegyzések miatt Associated Press : Nick Cannon bocsánatot kér a „bántó” antiszemita megjegyzéseiért USA Today : Nick Cannon „tanulságot” kíván levonni a múltbeli antiszemita megjegyzéseiből NBC News : A ViacomCBS megszakítja a kapcsolatot Nick Cannonnal antiszemita megjegyzései után (A podcastjában Cannon azt mondta, hogy a feketék az „igazi héberek”, és beszélt a Rothschild családot érintő antiszemita összeesküvés-elméletekről) Heritage : Nick Cannon antiszemitizmusa egy mélyebb probléma tünete BBC News : Nick Cannon: az amerikai tévés műsorvezetőt kirúgta az MTV tulajdonosa az antiszemitizmussal kapcsolatos eset miatt The Daily Beast : Nick Cannon arról, hogy mit tanult az antiszemita megjegyzései után ABC News : Nick Cannon reflektál az antiszemita megjegyzésekre Amerikai Zsidó Kongresszus : Beszéltem Nick Cannonnal az antiszemitizmusról. Ezt tudtam meg.Bár az északi hegyekben kialakult európai ember alatt bizonyára nem a zsidókra gondolt a néger, egyesek a fenti fehérellenes elmélkedést úgy értelmezték, mint ami a zsidókra is vonatkozik, mert később Cannon így szól: „Ha zsidó emberekről, fehér emberekről, európaiakról, az illuminátusról beszélünk, ők mind a saját túlélési taktikáikat alkalmazták, hogy ezen a bolygón maradjanak, de nekünk erre nem volt szükségünk.”Mindenesetre, ha a fentieket a zsidókra is értette, a lényeg az marad, hogy a fehér európai származású ember védelme senkinek sem volt fontos, és mindenki csak az „antiszemita” jellegre koncentrált, mintha a fehér ember szabad préda lenne – és pesze pont ez a valóság. A dominánsan zsidó berendezkedés, és az abban dolgozó cselédek tudják mit, merre, meddig. A Voltaire-nek tulajdonított, gyakran ismételt alaptétel, miszerint „ahhoz, hogy tudd, ki uralkodik feletted, figyeld meg, kit nem szabad kritizálnod!”, itt is alkalmazható.

Amikor a melaninos [sötét bőrű] emberek erejéről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy mi kik is vagyunk mint istenek, és megértjük, hogy a melanin olyan erőteljes, az összeköt minket olyan módon, hogy az az oka annak, hogy félnek a feketéktől, amiért félnek tőlünk, az ennek a melaninnak a hiánya. Így amikor látod, amint dr. Frances Welsing erről beszélt, ez az a félelem, ez a hiányosság. Ha van egy személy, akinél kevés a pigment, a melanin, az tudja, hogy őt kiirtja [ez], így bárhogy is szerezték meg a hatalmukat, nem rendelkeznek együttérzéssel, mert a melanin együttérzéssel jár, a melanin lélekkel jár, amit léleknek nevezünk, mi lelki bátyók és nővérek vagyunk, ez a melanin az, ami összeköt minket, így az emberek, akiknél ez nincs, azok egy kicsit – és ezt óvatosan mondom [nevet] –, azok egy kicsit kevesebbek [nálunk]. És ahonnan ez a kifejezés származik, mert mindezt visszavezetem [Louis] Farrakhan úrhoz, ők talán nem rendelkeznek az együttérzéssel, amikor felküldték őket a Kaukázus dombjaira, amikor nem rendelkeztek a Nap erejével, akkor a Nap elkezdte megrontani őket, és a félelemből, alacsony önbecsülésből, egy hiányosságból ered a viselkedésük, így tehát egyedül a gonoszság az, ahogy viselkedhetnek. Az egyetlen módja... muszáj nekik rabolniuk, lopniuk, erőszakolniuk, fosztogatniuk, ölniük ahhoz, hogy életben maradjanak. Szóval, amikor ezek az emberek, akiknek nem volt meg az, amivel mi rendelkeztünk, és amikor azt mondom, hogy „mi”, a melaninos emberekre gondolok, akkor vadaknak kellett lenniük. Barbároknak kellett lenniük. Mert ezekben az északi hegyekben vannak, ezekben a nyers környezetekben, úgyhogy állatként viselkednek. Így ők azok, akik tulajdonképpen közelebb állnak az állatokhoz, ők azok, akik valójában az igazi vademberek, és felépítették ezt, ezt... nem akarom azt mondani, hogy harcost, de felépítették ezt a hódító, barbár mentalitást...

Nos, a hét elején a színész Marlon Brando zsidó vezetőkkel találkozott, hogy bocsánatot kérjen a Larry King Live-ban tett megjegyzéseiért, többek között azért, miszerint „Hollywoodot zsidók irányítják”. A zsidó vezetők elfogadták a színész bocsánatkérését, és bejelentették, hogy Brando mostantól újra szabadon dolgozhat.

Pár éve hasonlóan megalázó esetben volt része Gary Oldman Hollywood-színésznek, miután a következőket mondta egy interjúban:

Mel Gibson egy olyan városban van, amelyet zsidók vezetnek, és a rossz dolgot mondta ki, mert valójában megharapta azt a kezet, amely szerintem etette őt – és már nem kell etetnie, mert van elég pénze. Olyan, mint egy kitaszított, egy leprás, tudod? De egy zsidó fickó valahol az irodájában nem fordult soha meg, és nem mondta volna, hogy „az a kibaszott kraut!”, vagy „basszák meg a németek!”, vagy akármi is az? Mindannyian rejtőzködünk, és próbálunk politikailag korrektek lenni. Ez az, ami engem zavar. Ez a puszta képmutatás, hogy mindannyian úgy állunk ezzel a dologgal, hogy „hát nem megdöbbentő?” [Mosolyog fintorogva] Rendben. Abbahagyjam a szövegelést? Miről beszélhetnénk még?

Ami elképesztő, az az, hogy milyen mértékben sikerült ezt a fikciót az egész világon elterjeszteniük. Azzal, hogy létrehoztak egy „árnyék” Amerikát, amely idealizálta az országról szóló minden régi, dicsőítő bromidot, a hollywoodi zsidók képek és eszmék olyan erős csoportját hozták létre, hogy bizonyos értelemben gyarmatosították az amerikai képzeletet. Senki sem gondolhatott erre az országra anélkül, hogy a filmekre ne gondolt volna. Ennek eredményeképpen a paradoxon – miszerint a filmek lényegében amerikaiak voltak, míg az őket készítő emberek nem – visszahatott önmagára. Végül az amerikai értékeket nagyrészt a zsidók által készített filmek határozták meg. Végső soron a zsidók azáltal, hogy a filmvásznon megteremtették az általuk idealizált Amerikát, az országot a saját fikciójuk képére formálták újra. (Neal Gabler: An Empire of Their Own: How the Jews Invented Hollywood, 1988, bevezető)





Látja még valaki más is (aki nem bigott) ebben az iróniát? De a vicces az, amikor bármelyik antiszemita vagy Izrael-ellenes személy elkezd olyan dolgokat harsogni, mint „A zsidók irányítják a médiát!” és „A zsidók irányítják Washingtont!”.Hirtelen felkapjuk a fejünket. Hatalmas kampányokat indítunk, hogy elkapjuk ezeket az embereket. Mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy munkanélkülivé tegyük őket. Cikkeket adunk ki. Egész szervezeteket hoztunk létre, amelyek csak azért léteznek, hogy mindenkinek elmondjuk, hogy a zsidók nem irányítanak semmit. Nem, nem mi irányítjuk a médiát, nincs nagyobb befolyásunk Washingtonban, mint bárki másnak. Nem, nem, nem, esküszünk: olyanok vagyunk, mint bárki más!Látja még valaki más is (aki nem bigott) ebben az iróniát?

Soha életemben nem voltam még ennyire feldúlt egy közvélemény-kutatás miatt. Az amerikaiaknak már csak 22%-a hiszi, hogy „a filmes és televíziós iparágat nagyjából zsidók irányítják”, szemben az 1964-es közel 50%-kal. A Rágalmazásellenes Liga, amely a múlt hónapban tette közzé a felmérés eredményeit, ezekben a számokban a sztereotípiák elleni győzelmet látja. Valójában ez csak azt mutatja, hogy Amerika mennyire buta lett. Hollywoodot abszolút a zsidók irányítják. [...]



A zsidók annyira dominánsak, hogy át kellett kutatnom a szakmát, hogy hat nem zsidót találjak a szórakoztatóipari cégek magas pozícióiban. Amikor felhívtam őket, hogy beszéljek velük hihetetlen előmenetelükről, öten közülük nem voltak hajlandóak beszélni velem, nyilvánvalóan attól való félelmükben, hogy megsértik a zsidókat. A hatodikról, az AMC elnökéről, Charlie Collierről kiderült, hogy zsidó.



Büszke zsidóként szeretném, ha Amerika tudna a teljesítményünkről. Igen, mi irányítjuk Hollywoodot. Nélkülünk egész nap a 700-as Klub és a Davey és Góliát között kellene váltogatni a tévében.

A zsidó össztűz alatt Westtel ellentétben Cannon egyből behódolt és bocsánatért esedezett, megalázó, nyilvános kioktatásnak vetve magát alá egy rabbival, majd hosszas önostorozás után, amint azt az ABC News beszámolója – mely egyetlen szót sem ejt fehérellenességről – megjegyzi: „A Viacom elismerte Cannon erőfeszítéseit, és most ismét üzleti kapcsolatba lépett vele...”. (A Viacom mindkét vezetője zsidó: Shari Redstone és Bob Bakish.) Mindez (és West esete) az amerikai humorista, Norm Macdonald klasszikus viccére emlékeztetheti a szemlélőt:Oldman aztán térdre borult és hamut szórt fejére : „Mélységesen sajnálom, hogy a Playboy-interjúban nemrégiben tett megjegyzéseim sok zsidó embert sértettek. Nyomtatásban olvasva a megjegyzéseimet látom, hogy mennyire érzéketlenek voltak, és hogy miként járulhatnak hozzá egy hamis sztereotípia továbbfejlesztéséhez. Bármi, ami hozzájárul ehhez a sztereotípiához, elfogadhatatlan, beleértve a saját szavaimat is.” Majd hozzáfűzi: „Remélem tudják, hogy ez a bocsánatkérés szívből jövő, őszinte, és hogy a zsidó nép iránt általában véve óriási személyes vonzalmat érzek.” A vezeklést leközlő cikk végül megjegyzi: „Oldman azt is elmondta, hogy nemrég fejezte be Neal Gabler »A saját birodalmuk: miként találták fel a zsidók Hollywoodot« című könyvének olvasását. »Tény, hogy a mi szakmánk, és konkrétan az én karrierem is óriási adóssággal tartozik ennek a hozzájárulásnak« – írta.” Ez a megjegyzés ironikus, hiszen a zsidó Gabler klasszikusa világossá teszi azt, amit Oldman „bűnösen” kimondott: Hollywood zsidó irányítását. Például:Egy azóta törölt Times of Israel-cikkben is rámutatott egy zsidó publicista a West-esethez hasonló képmutatásra:2008-ban a zsidó New York Times-ban közölt le cikket a szintén zsidó Joel Stein,címmel. Ebben így ír: