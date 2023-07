Tanulmányok, LMBTQP+ :: 2023. július 14. 12:55 ::

A deviánslobbi és a fiatalság megcélzása: kirajzolódóban a transzszexualizmus új szegmensének kórtana

Az úgynevezett „transzgenderizmus” témája napjainkban, sajnos joggal, gyakran felbukkan a közbeszédben. Mindez csupán egyetlen rétege a hagyományos, természetes rend ellen indított hadjáratnak ugyan, mégis rendkívüli veszéllyel fenyeget, a fiatalságra ugyanis jelentős mértékben hatással lehet a jelenség, annak kidolgozott ideológiai hátterével, főleg mivel az azt adagoló kulturális és politikai gépezet alattomos módon ott szólítja meg a fiatalságot, ahol a leginkább rést lehet ütni azon: az érzelmi labilitás és az identitás hiányának területén. A transzszexuális jelenség egy viszonylag újonnan kialakult alcsoportjának a megismerése így fontos, és ehhez segít hozzá minket egy új tanulmány is, amely az alábbiakban bemutatásra kerül.



A digitális buborékokban vegetáló fiatalnak nem a nemzet, de még csak nem is a család szolgáltatja az alapokat, tanítja meg a helyes értékrendet, hanem algoritmusok és a mögöttük álló döntéshozók. Így van ez hazánkban is: nemzetiként pózoló kormányunk világossá tette már, hogy nem hajlandó megvédeni a magyar fiatalságot az efféle kútmérgezéstől – mind de facto és de jure engedélyezi a A digitális buborékokban vegetáló fiatalnak nem a nemzet, de még csak nem is a család szolgáltatja az alapokat, tanítja meg a helyes értékrendet, hanem algoritmusok és a mögöttük álló döntéshozók. Így van ez hazánkban is: nemzetiként pózoló kormányunk világossá tette már, hogy nem hajlandó megvédeni a magyar fiatalságot az efféle kútmérgezéstől – mindésengedélyezi a deviánspropagandát , felvonulást (e napokban egy újabbat ismét), provokálást , vagy akár még támogatja is azt, mint tette az MTV díjátadójának esetében . (Hasonlóan teljesít a migránsellenességel való pózolás terén is, mint ismert.) Mindez hatványozottan vonatkozik a világhálóra, ahol az eddigi kormányok is inkább a Kuruc.info letiltásán munkálkodtak (köztük a Fidesz is), miközben a legaljasabb deviánspropaganda gond nélkül özönlik – ahogy néhány éve is a Magyar Gárda került betiltásra a „Pride” helyett, hogy most ismét lebegtethessék zászlajukat. Azt a zászlót, ami „provokatív”, annak egykori megalkotója, Gilbert Baker szerint , hozzátéve: „a zászlók az erő felmutatásáról szólnak [...] ez a láthatóság sikerünk és igazságunk kulcsa”. Az efféle kormánypárti asszisztálás annak fényében is kiemelkedő bűn, hogy a hazai deviánslobbi hatalmas külföldi háttérrel rendelkezik, elég a USAID budapesti látogatására gondolni a közelmúltból, melynek természetesen a lobbisták segítése is része volt.

Érzékenyítés mint kondicionálás



Gyakran gúny tárgya deviánsok részéről, hogy senkit nem lehet rábeszélni a ferde hajlamra, ők „így születtek”, és „érzékenyítésük” csak a már ilyen fiatalok segítését szolgálja, de, mint láthatjuk alább, ez nem igaz: a szociális kondicionálás, kulturális befolyás jelentős mértékben alakítja a fiatalok világ- és önképét, beleértve a szexuális orientáció, fetisizmus, vagy akár nemi önazonosság dimenzióit is: főleg a szociálisabb mentalitású lányokét, azok közül is az érzelmileg sérülékenyebbekét, és azokét, akik gyökértelenségükben vágynak valamilyen identitásra. (Erről a gyökértelenségről a kulturális térben domináns liberalizmus eleve gondoskodik.) Bár a szexuális orientáció befolyásolása nehezebb, nem lehetetlen, elég a gyermekkori szexuális bántalmazás áldozatai között jelentősen magasabb számban előforduló ferde hajlamúakra gondolni. Ez a kiemelkedő arány akkor is megmarad, ha figyelembe vesszük, hogy az áldozat már eleve ferde hajlamú lehetett (lányosabb fiúkat nagyobb valószínűséggel környékeznek meg homoszexuális pedofilok, mert ezek a fiúk gyengébb benyomást keltenek, csökkentve az ellenállás veszélyét, továbbá az elkövető remélheti, hogy a fiú nem fog ellenkezni). Például Steed és Templer (



Eredményeink alátámasztják azt az elképzelést, hogy az azonos nemű szexuális viselkedés nemcsak örökletes, hanem egyénspecifikus környezeti forrásokból is ered. [...] Bár az egyedi környezeti variancia komponens mérési hibát is tartalmaz, a jelen eredmények azt az elképzelést támasztják alá, hogy az egyénspecifikus környezet valóban befolyásolja a szexuális preferenciát.

Iskolai genderpropaganda gyerekeknek Kanadában: „Lehetsz mindkettő, vagy egyik sem”



Eric Kaufmann kanadai politikaprofesszor tavalyi Így születtek? Az LMBT mint szociális és politikai identitás felemelkedése című tanulmányában az elérhető adatokat szemlézte, és arra a következtetésre jutott, hogy „Bár a nagy változás az LMBT-identifikációban történt, fontos megjegyezni, hogy az azonos nemű szexuális viselkedés is szerény mértékben nőtt. Bár nem zárhatom ki, hogy az azonos nemű szexuális viselkedés növekedése annak köszönhető, hogy ez kevésbé stigmatizált, úgy tűnik, hogy legalábbis egy részük valódi viselkedésbeli változást jelent. Mindkét esetben a tendencia a nők körében hangsúlyosabbnak tűnik, mint a férfiaknál” (Kaufmann,



Hasonlót figyelt meg Campbell et al. (



Tipológia



Hiba lenne az úgynevezett „transzneműséget” (melynek megnevezését eleve el kell utasítani: nincs olyan nem, hogy „transz”) egyetlen jelenségnek tekinteni. Vannak ugyan átfedések, mint a saját nemmel való azonosulás hiánya, az ebből fakadó szorongás és egyebek, de fontos különbségek is fellelhetők, és ezek ismerete segíthet megérteni a jelenséget, illetve az efféle személy karakterét, esetleg kezelésének mikéntjét. Ezek fényében az alábbiakban a három ismert nemi önképzavaros alcsoportot mutatom be, melyek közül a harmadik meglehetősen új, de mint alább látjuk majd, egyre jobban kirajzolódik annak is a kórtana egy újabb tanulmány segítségével.



• Korán/gyermekkorban kialakuló nemi önképzavar (early/childhood-onset gender dysphoria): ebbe a csoportba azok tartoznak, akik már nagyon korán, pár évesen az ellenkező nem karakterjegyeit mutatják (Blanchard és Bailey, in utero hormonális kiegyensúlyozatlansággal fejlődtek ki, így a fiúk ösztrogénszintje, és a lányok tesztoszteronszintje nem normális, illetve egyéb, mint például az alléleloszlásban és -frekvenciában rejlő okok, vagy a polimorfizmus is hatnak a zavar kialakulására (Fernández et al.,



Pár tipikus autoginefil fetisiszta



• Gyors kialakulású nemi önképzavar (rapid-onset gender dysphoria; ROGD): míg a fenti két csoport már évtizedek óta ismert és alaposan tanulmányozott, ez a csoport egy újabb jelenség, mely túlnyomórészt tinédzserkorú, éppen testi és érzelmi változásokon áteső lányokra jellemző. Ezek a lányok nem mutatták jelét nemileg atipikus viselkedésnek korábban, és alapvetően egyéb komorbid pszichés problémákkal párosulva jelentkezik náluk önképzavar (Bechard et al.,





Ennek a tinilánynak a testén megfigyelhető számos önkínzásból eredő sebhely, ami egyértelműen súlyos érzelmi és/vagy pszichés problémákra utal, és aminek logikus következő lépése az itt éppen megtapsolt és progresszív „nemátalakítás” a mellek levágásával



A transzvesztita és transzszexuális („transznemű”) között a különbség pedig az, hogy az előbbi autoginefil hajlama viszonylag gyengébb, és az megelégszik a nőnek öltözés, a női ruhák és smink, illetve magamutogatás által gerjesztett deviáns izgalommal, de nem alakul ki náluk patologikus szintű önképzavar: tudják, hogy nem „születtek rossz testbe”. A transzszexuálisok ezzel szemben önképzavarral rendelkeznek, vagy születési defekt eredményeként, vagy fetisiszta megszállottság, illetve érzelmi/pszichés zavarok komorbid mellékhatása miatt. Azon perverzeknél, akiknél erősebb az autoginefília, szintén erősebb a nemi diszfória (Blanchard,



Alapos tanulmányozottsága ellenére természetesen az autoginefília elmélete nem népszerű, sokan erőszakosan, mások cenzúrázással és gyűlöletkampányokkal ellenzik azt, hiszen, bár kidolgozói – köztük az akadémikus „Anne Lawrence”, aki maga is egy ilyen transzszexuális, de nyíltan elismeri mindezt, és jelentősen hozzájárult ennek megismeréséhez – finoman fogalmaznak, lássuk be: a vonatkozó szakirodalom bizonyíték ezen személyek parafíliás aberráltságára, s így nem vehető komolyan a „rossz testbe született” világkép – a posztmodern, istentelen új vallásosság képe. Így van ez annak ellenére, hogy mindezt már a témakör úttörője, a zsidó Magnus Hirschfeld (1868–1935) is feljegyezte: „ezeknek az embereknek a pszichéjében a férfias részt szexuálisan izgatja a nőies oldaluk, hogy nemcsak a rajtuk kívül álló nők iránt éreznek vonzalmat, hanem még inkább a bennük lévő nők iránt. Az elsők esetében, akik bemutatkoztak nekem, valójában először monoszexualitásra gondoltam, miután nem láttam a homoszexualitás jelenlétét. És nem egy közülük egyenesen arról beszélt, hogy »a vágy, hogy nőnek érezzem magam, egyenesen arra vezetett, hogy szexuális kapcsolatot létesítsek magammal, önmagamban«. Hasonló autoerotika figyelhető meg a 7. és a 12. esetben is.” (Hirschfeld,



Az „új bulimia” – ezúttal ideológiai háttérrel, aljas céllal



Az elmúlt főleg kb. 10 évben kirajzolódtak egy új jelenség körvonalai: gyerekek, tinédzserkorú fiatalok (szinte mindig lányok) a sajátjuktól eltérő neműként kezdték meghatározni magukat, úgy öltözködtek, olyan néven neveztették magukat, tehát belekezdtek a „szociális tranzíció”, az átváltozás folyamatába. Ezek közül sokan hormonblokkolással és egyes esetekben sebészi beavatkozásokkal a visszafordíthatatlan öncsonkításig is elértek. Ezt a korábban serdülőkorú, de általa gyorsan kialakuló nemi diszfóriának nevezett jelenséget először alaposabban Lisa Littman (



Az akkoriban a Brown Egyetem Közegészségügyi Iskola által alkalmazott Littman tanulmánya vitaindító volt, a transzszexualitás ezen új alcsoportja ugyanis hivatalosan nem volt elfogadott, de világos, hogy valami növekvő és létező jelenséget írt le a kutató. A reakció kiszámítható volt, hiszen az ideológusok szent tehene érinthetetlen: ha valaki ellenkező neműnek érzi magát (esetleg egyiknek sem, vagy mindkettőnek), akkor az. Azt sugallni, hogy mindez érzelmi és pszichés zavarból eredő tévképzet, a genderelmélet istenének szentségtörése. Kisebb-nagyobb hibák kifogásával össztűz alá került Littman tanulmánya, konzultáns állását pedig elvesztette. Mások azonban pozitívan szóltak hozzá a témához, rámutatva, hogy mindez már előttük sem volt ismeretlen jelenség, annak megismerése fontos lehet (Zucker,



Az azóta eltelt évek alatt a fenti tanulmányt ideológus szakértői körökben jellemzően figyelmen kívül hagyták, az önképzavaros fiatalok beteges képzeteinek támogatási irányelvét követték inkább, holott Littman adatainak pont az lenne a tanulsága, hogy nem szabad pszichés eredetű szorongásos és egyéb komorbid zavarok miatt rögzíteni bennük a téveszmét, mely így akár életreszóló következményekkel járhat. A tekintélyes Michael Bailey, a Northwestern Egyetem Pszichológiai Tanszékének professzora már évtizedek óta a szexualitás kutatója, alapvetően liberális beállítottságú, de nem zárkózik el a kellemetlen és hálátlan következtetések levonásától sem. Így volt ez a 2000-es évek elején is, amikor az autoginefília koncepciójának felválallásáért transzszexuális aktivisták össztüzet zúdítottak rá, mely miatt számos megpróbáltatáson esett át (részletekért lásd: Dreger,





Michael Bailey



Új tanulmányában Diaz és Bailey (



Egy további hasonlóság a Littman-tanulmányhoz volt még az ismét várható reakció: Bailey munkáját egyből támadásba vette a szokásos réteg, és mára már azon egy felirat csúfoskodik: „VISSZAVONT CIKK”. Nem azért, mert támadói hibákat, esetleg csalást, valótlanságot találtak – erre nem is volt kísérlet. Két módszer is volt a tanulmány visszavonatására. Bailey május 25-i



Az aktivisták eredetileg azért követelték a tanulmány visszavonását, mert a szerzők állítólag nem szerezték be az Intézményi Felülvizsgálati Bizottság (IRB) jóváhagyását, ami szerintük etikai vétség. Amint azóta bebizonyítottuk, a tanulmányhoz nem volt szükség az IRB jóváhagyására, mivel az elsődleges szerző, Suzanna Diaz, nem állt kapcsolatban egyetemi intézménnyel, én pedig másodlagos szerzőként megfelelően konzultáltam saját intézményem IRB-jével, és annak útmutatásai szerint jártam el. Üdvözlöm a Springer Nature elismerését, hogy szerzőként nem követtünk el etikai vétséget...

„Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a Springer még mindig azon van, hogy visszavonja a tanulmányt, de teljesen más okból” – teszi hozzá Bailey, majd kifejti, hogy az új indok immár egy beleegyezéssel kapcsolatos szerkesztői irányelv lenne. Az adatokat a válaszadók egy honlap számára adták, Bailey csak később csatlakozott, és állított össze ebből akadémiai jellegű tanulmányt – erre ugrottak a cenzorok. „Elutasítom a Springer azon állítását, hogy pusztán azért, mert a nyilatkozatban nem szerepel egyértelműen, hogy az adatokat »tudományos cikkben« fogjuk közzétenni, a közzétételhez való hozzájárulás valahogyan érvénytelen. Ehelyett úgy tűnik, hogy a Springer az »írásbeli hozzájárulás« szűk körű alkalmazását diszkriminatív céllal alkalmazza a beszélgetés elfojtása érdekében...” – jegyzi meg Bailey, bemutatva a válaszadóknak írt kommentárt, melyben világossá tették azok adatainak közzétételét a téma jobb megértése érdekében, sőt, a Springerben közreadva az adatfeldolgozás is gondosabb volt, amint a szerző rámutat. Bailey végül számos olyan Springer-tanulmányra hivatkozik, melyekben ugyanilyen „probléma” található, nem zavarva senkit, beleértve a szerkesztőket.



A kiadó végül döntött. Mindez fontos a propagandistáknak, mert ha valaki hivatkozna erre – vagy más hasonlóan járt adatra –, ők legyinthetnek: „vissza lett vonva!”, s így annak státusza nincs. Ez egy bevált stratégia: vasvillával elüldözik az eretnek eredményeket, majd ha „nem tekintélyes” folyóiratban kerül végül leközlésre (ha lehetséges egyáltalán: néha jogi okok miatt a szerző nem jelentetheti már meg azt máshol), akkor arra amiatt legyintenek: „ez nem tekintélyes kiadvány!”. Így faragnak akadémiai konszenzust.



A ROGD egy példája: a magát fiúnak képzelő „Luc” és anyja, Shelley Esquivel (Knoxville, Tennessee) a szélsőliberális ACLU segítségével perli az államot, mert nem engedték neki, hogy a fiúk csapatában sportoljon. (kép: Shawn Poynter / ACLU; NBCNews, 2021. november 4.) A cenzúra, elhallgatás, megfélemlítés ellenére Littman, majd Diaz és Bailey, illetve mások ezzel egybevágó adatai alapján kijelenthetjük tehát, hogy miként a korai, az autoginefil, úgy a gyors kialakulású nemi önképzavar sem a „rossz testbe születés” eredménye: érzelmileg és/vagy pszichésen beteg fiatalokról beszélünk, akiknek ilyen jellegű segítségre van szükségük, nem a téveszméik megerősítésére, kémiai és sebészi megcsonkításukra. Nem arra, hogy a hagyományos, természetes rend ellen legyenek felhasználva ideológiai keretet teremtve érzelmi instabilitásukhoz.



Szociális fertőzés

social contagion) elmélete szerint kulturális és/vagy baráti, illetve környezeti hatás befolyásolhatja bizonyos viselkedésminták és világképek kialakulását, akár rendkívül drasztikus módon is, mint például az önkínzás és -sebzés terén (Jarvi et al., A társadalmi/szociális fertőzés () elmélete szerint kulturális és/vagy baráti, illetve környezeti hatás befolyásolhatja bizonyos viselkedésminták és világképek kialakulását, akár rendkívül drasztikus módon is, mint például az önkínzás és -sebzés terén (Jarvi et al., 2013 ), az anorexia (Allison et al., 2013 ), bulimia (Zalta és Keel, 2006 ), alapvető étkezési zavarok (VanLone, 2002 ), és egyéb területeken egyaránt (Christakis és Fowler, 2013 ). A gyors kialakulású nemi önképvazar tulajdonképpen ebbe a keretbe illeszthető bele, az elmúlt évtizedben rendkívül befolyásossá vált világhálós felületek hatását is szem előtt tartva: az Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Reddit, Snapchat és számos más népszerű felület vagy alattomos módon, algoritmikusan terjeszti az efféle, szerintük pozitív, „inkluzív” – aberrációkat és genderelméletet normalizáló – tartalmakat, vagy nyíltan reklámoz ilyesmit. Azért is fontos ez, mert a magyar gyermekek és fiatalok szintén ebben a virtuális térben mozognak.

Gyakran nincs visszaút



A „detranzíció”, avagy a megkezdett „nemátalakítás” folyamatából való visszatérés a valódi nemhez egy fokozatosan növekvő jelenség (Littman,



Ebből már nincs teljes visszaút: egészséges testrészét amputált tinilánnyal pózol egy sebész

A valós nemükhöz „visszatérő” fiatalok aránya tanulmánytól függően sokat ingadozik, és egyelőre az elmúlt évtizedben megugrott esetek még a korai éveikben járnak (így a „visszatérők” számának további növekedése várható), de Roberts et al. ( A „detranzíció”, avagy a megkezdett „nemátalakítás” folyamatából való visszatérés a valódi nemhez egy fokozatosan növekvő jelenség (Littman, 2021 ), ahogy azt előre lehetett látni tekintve a rohamosan növekvő – hormonális vagy sebészi – beavatkozások, és a diszfóriából való kinövés arányait ismervén: a gyerekek és fiatalok kb. 60-90 százaléka elhagyja téveszméit idővel, bár mint ezt láttuk fentebb, mindez kevésbé valószínű, ha a „szociális nemváltás” – ellenkező nemű személyes névmás használata a nemileg nem semleges nyelvekben, az „identitásnak” megfelelő néven szólítás, a kívánt nemnek megfelelő mellékhelyiség használata stb. – már nagyon fiatalon elkezdődött (lásd még: Olson et al., 2022 ). Magyarán, ha a gyermekeket ebbe a deviáns, bizarr világképbe nevelik bele, kevésbé valószínű, hogy abból maguktól kiszakadnak majd. Mindezt nem szükséges a szülőknek végezniük: ha a gyermek napi több órát tölt iskolában és a világhálón (többet mint családjával), ott kell megtalálni. Nem véletlen, hogy az „érzékenyítések” nem a nyugdíjas korosztály köreiben zajlanak.A valós nemükhöz „visszatérő” fiatalok aránya tanulmánytól függően sokat ingadozik, és egyelőre az elmúlt évtizedben megugrott esetek még a korai éveikben járnak (így a „visszatérők” számának további növekedése várható), de Roberts et al. ( 2022 ) már most is azt találta, hogy kb. 30% visszatér megkezdett „nemváltásából” pár év alatt – sokszor életre szóló tünetekkel: levágott mellek, meddőség, elmélyült hang, arcszőrzet és kopaszodás lányoknál, vagy impotencia, kasztráltság, kinőtt mellek fiúknál stb.



Így készül a „neopénisz”: „A radiális alkar szabad lebeny (RFFF) magába foglalja a bőr, a zsír, az idegek, az artériák és a vénák elvitelét a csuklótól körülbelül az alkar felszínének feléig, hogy létrehozza a péniszt. A sebész általában az Ön nem domináns kezét használja, így könnyebb a felépülés és a visszatérés a mindennapi tevékenységekhez.” - Johns Hopkins Kórház



Egy bostoni kórházban végzett „nemátalakító”, úgynevezett „alsó” (nemi szervet eltávolító, „új nemi szervet” kialakító) és „felső” (masztektómia) műtétek több mint egyharmada fiatalkorúakon lett végrehajtva (Aquino et al.,



Hogy kik végeznek ilyen beavatkozásokat, szintén nem feltétlenül titok: vannak, akik a közösségi oldalakon reklámozzák magukat, jól megélve mindebből, néha perverz kéjjel tálalva mindezt. Így van ezzel Sidhbh Gallagher is, aki a TikTokon viccelődik „csöcsök lecsapásával” (yeet the teet), és akinek a New York Times szolgáltat őt pozitívan, sztársebészként beállító cikket: „Dr. Gallagher elmondta, hogy havonta körülbelül 40 páciensen végez felső műtéteket, és közülük nagyjából egy-kettő 18 év alatti. A fiatalabb páciensek általában legalább 15 évesek, bár elmondása szerint egy 13 és egy 14 éves gyermeket is megoperált már, akiknek mindkettőjüknek rendkívüli gondot okozott a mellkasuk.” –





Az elkövetők



Mára már olajozottan zakatol a transzgenderizmus és genderelmélet vonata, immár sokaknak jó megélhetést biztosítva: szinte iparággá vált, legyen az sebészi, orvosi, gyógyszerészeti, politikai és kulturális, vagy sok más dimenzió – de azt a vonatot sínre is kellett helyezni, ami eltartott egy ideig. Nem is az talán a legfontosabb, hogy deviáns és pszichésen beteg emberek léteznek, hiszen az elkerülhetetlen. Feltehetően autoginefil perverzek, vagy születési rendellenesség miatt magukat nőnek érző ferde hajlamúak mindig is léteztek, de kik teremtettek belőlük tudományágat, ideológiát?



Elég, ha a német nyelvterület aktivistáit és szakértőit tekintjük kiindulópontnak: Magnus Hirschfeld (1868–1935), Albert Moll (1862–1939), Iwan Bloch (1872–1922) és Albert Eulenburg (1840–1917) tekinthetők a szakterület úttörőinek – mind a négyen zsidók voltak. Ahogy az antropológia



A későbbiekben a Frankfurti Iskola főbb ideológusainak, Max Horkheimernek és Theodor Adornónak a tanítványa, Volkmar Sigusch vált a szexológia legkiemelkedőbb alakjává, s mint olyan, a szakterületet összegző könyvében írt is annak zsidó jellegéről. A német Tagesspiegel



A szerző nem tartja meglepőnek, hogy feltűnően sok zsidó foglalkozott az újonnan kialakuló tudományággal. A szexológiában, írja, „a »tisztátlan« téma miatt a zsidó szakértőknek volt a legnagyobb esélyük arra, hogy karriert csináljanak«. Így a zsidókat távol tartották a „tiszta, férfias témáktól”. A témakör leghíresebb képviselőjében, Magnus Hirschfeldben ekkor tudatosult, amit a nácik a legjobban gyűlöltek: zsidó volt, szocialista és homoszexuális. Ez késztette őket arra, hogy már 1933. május 6-án kifosszák az intézetét és elégessék az írásait. Sigusch ezért azt szeretné, ha főművét úgy értelmeznék, mint hozzájárulást „szakterületének azon zsidó és baloldali képviselőinek megfelelő tiszteletéhez, akiket elüldöztek az országból, vagy éppen meggyilkoltak”.

A Perlentaucher kulturális magazin a könyvre hivatkozva úgy



A „gender” koncepciójának kitalálásával – nem zsidó származása miatt megkönnyebbülve – előszeretettel vádolják John Money (1921–2006) szexológust konzervatívok, akik a világért sem mutatnának ujjal egy (vagy több) zsidóra, de előtte már Madison Bentley (1870–1955) is felvetette ezt, azonban mindketten a már fentebb bemutatott zsidók által kitaposott ösvényen haladtak mindezzel, továbbá: „A kifejezést Stoller (



A pszichoanalitikus képzettséggel rendelkező zsidó pszichiáter már 1968-as befolyásos könyve előtt meghonosította a koncepciót (lásd: Stoller,



Később, az 1970-es évek közepén a leszbikus zsidó antropológus Gayle Rubin



Szakmai életünket azzal töltöttük, hogy a nemekről való kategorikus gondolkodás ellen érveltünk. Az egyik a másiktól való szétválasztása segít az embereknek értelmet adni a világnak, de a létrehozott kategóriák, különösen, ha csak kettő van, szinte mindig hierarchiákhoz és hatalmi különbségekhez vezetnek. Ez a „mi” és „ők” közötti elkülönítés, mint tudjuk, nagy károkat okozhat.

Suzanne Kessler



A biológiaprofesszor és szintén zsidó Robert Sapolsky agyi képalkotásos kutatásaival igyekezett igazolni, hogy a transzszexuálisok agya „ellenkező nemű”, s így el kell őket fogadni annak, aminek érzik magukat. A Wall Street Journal számára írt



Erre jó példa egy a fiatalkorúak számára mellamputációt ösztökélő transzszexuális



Ennyi kitérő után kanyarodjunk vissza kicsit, mert a felsorolás nem lenne teljes a szintén zsidó Norman Spack, a hormonblokkolás egyik úttörője nélkül, aki mint gyermek endokrinológus „új klinikát indított a bostoni gyermekkórházban; ez egyike azon keveseknek a világon, akik olyan kezeléseket nyújtanak a gyerekeknek, amelyek megváltoztatják a testüket” – olvashatjuk a Boston Globe 2008-as



A közismert zsidó Sigmund Freud (1856–1939) szintén jelentős szerepet játszott a folyamatban, hiszen a későbbi ideológusok és szakértők módszertanának komoly része volt a freudi pszichoanalízis elméletének eszköztára. Szintén érdemel említést a zsidó filozófus, Jacques Derrida (1930–2004), akinek dekonstruktivizmusa hasonlóan fel-felbukkan ezen művekben, és a propagandisták érvrendszerében máig.



Következtetés



Mint kiviláglik, a deviánslobbi ott adja be az injekciót a fiataloknak, ahol hozzájuk fér, s ezért a szülőknek érdemes védelmi stratégiát kialakítani, például a világhálós felületek szabályozásával és felügyeletével. Ugyanakkor a kiiktatásnál is egy talán erősebb védelmet biztosít az immunrendszer építése: egy harmonikus, kiegyensúlyozott, családjára, nemzetére tisztelettel és szeretettel tekintő gyermekhez nehezebben férnek hozzá a kártevők. Amennyiben viszont egész tudatos életében, évek óta a degenerált popkultúra, és annak vonatkozó megnyilvánulásai veszik körül, előfordulhat, hogy saját családjának „maradisága” lesz a deviáns, míg a perverz és aberrált pedig az izgalmas. Mindezt szem előtt tartva azt is meg kell szívlelni, hogy saját családjaink, szeretteink megóvása, ha sikerül is, csak részsiker, ha közben az iskolákat, utcákat, egész hazánkat elárasztja a romlás, ha mindenhol az vesz minket körül. A károkozóktól azt várni, hogy maguktól jobb belátásra térjenek, reménytelen: ellenük a legszigorúbb fellépés szükséges minden téren és minden szinten. Csak a teljes eltiprásuk lehet a cél.



Csonthegyi Szilárd - Kuruc.info



