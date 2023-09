Tanulmányok, Koronavírus :: 2023. szeptember 26. 11:07 ::

Szakács Árpád: Kié a WHO diktatúrája? (I. rész)

Ez a cikksorozat nem egy adott pártpolitikai szimpátiával rendelkezők számára készült. Ha bekövetkezik a WHO terve, az mindenkire le fog sújtani, legyen bármilyen szimpatizáns. Akinek fontos a saját, a gyermekei, a szeretteinek az élete, a szabadsága, egészsége, az ne sajnálja az időt, energiát, hogy részletesen is megismerje azt, amit most minden erővel megpróbáltak eltitkolni előlünk.

Bevezetés

Novák Katalin államfő Magyarország és a magyar kormány nevében egy olyan dokumentum elfogadásához asszisztált a 2023. szeptember 20-22. közötti ENSZ-közgyűlésen, amelyről semmilyen tájékoztatást nem adtak, pedig ennek a magyarokra nézve is súlyos jövőbeli következményei lesznek.

Egy háromlépcsős, a nemzetközi jogi álcába bújtatott módszerrel az ENSZ égisze alatt fokozatosan próbálják a nemzetállamok szuverenitását elvenni, és az embereket kiszolgáltatni a Big Pharma oltásterrorjának. Ennek első állomása a már említett ENSZ-közgyűlés elé terjesztett, és Magyarország részéről elfogadott úgynevezett PPPR (Pandemic prevention, preparedness and response) dokumentum . Teljes nevén: „Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének a pandémiák megelőzésére, az azokra való felkészültségre és reagálásra irányuló magas szintű találkozójának politikai nyilatkozata”. (Political Declaration of the United Nations General Assembly High-level Meeting on Pandemic Prevention, Preparedness and Response)

A dokumentum magyar idő szerint csütörtök hajnalban került az ENSZ-közgyűlés elé, és az ENSZ 193 tagállama közül mindössze 11 ország (Fehéroroszország, Bolívia, Kuba, Észak-Korea, Eritrea, Irán, Nicaragua, Oroszország, Szíria, Venezuela és Zimbabwe) utasította el. Ebben az ügyben még csütörtökön magam is beszéltem az Ultrahang műsorában , a felvétel időpontjában nem volt ismert, hogy volt ellenszavazó, csak az, hogy elfogadták a megállapodást. Azóta ezt a pár soros közleményt törölték a WHO oldaláról. Most éppen vita van arról, hogy az ellenszavazatok miatt érvényes-e a PPPR, nagy valószínűséggel nem.

Viszont a mi szempontunkból most nem ez a fontos, hanem az, hogy Novák Katalin és Orbán Viktor titokban mihez járult hozzá. Érdekes, hogy Novák Katalin amerikai útjáról számtalan információ jelent meg az államfői közösségi oldalon, még az is, hogy Elon Musk milliárdossal is találkozott, viszont az az egy „aprócska” információ kimaradt, hogy milyen megállapodáshoz adta a nevét. Ennél is sokatmondóbb, hogy szeptember 25-én Orbán Viktornak is felvetették a WHO-ügyet. A Mi Hazánk képviselője, Dúró Dóra, az Országgyűlés alelnöke szerette volna szóra bírni Orbán Viktort, de a magyar kormányfő ezen csak öntelten röhögött, sőt viszontválaszában egy szót sem reagált a WHO terveire.

A már említett PPPR-tervezet már június 3-án megjelent a WHO oldalán, és minimális módosításokkal került a közgyűlés elé. Érdekes jelenség, hogy a dokumentumról mindmáig egyetlen sor sem jelent meg a magyar médiában, de a balliberális ellenzéket sem foglalkoztatja a kérdés, mindössze Dúró Dóra fejezte ki tiltakozását. A sajtótájékoztatóról szinte semmilyen hír nem látott napvilágot, kivételt képezett a magyar adófizetők pénzén működő köztelevízió esti adása. Az 50 perces híradóba sikerült 24 másodpercet bevágni egy olyan ügyben, amely a magyar emberek szabadságát jobban fogja sújtani, mint a kommunizmus. A bejátszás alatt pedig a következő szöveg volt látható:

A MI HAZÁNK TILTAKOZIK A WHO JÁRVÁNYKEZELÉSI HATÉKONYSÁGOT JAVÍTÓ EGYEZMÉNYE ELLEN.

Ez egy aljas dezinformáció és hírhamisítás! Engem ez vezetett el oda, hogy elkezdjem a „járványkezelési hatékonyságot javító egyezmény” részletes elemzését, hogy a nagy nyilvánosság is megismerhesse azt, amiről ekkorát képesek hazudni a közmédiában. A következő napokban fejezetről fejezetre elemezzük az általunk lefordított egyezmény szövegét, mert a magyar kormány még arra sem vette a fáradságot, hogy magyar nyelven elérhetővé tegye azt.



Akkor lássuk részletesebben is, mi az, amin ilyen jót tud nevetni Magyarország miniszterelnöke, és még arra sem méltatja a magyarokat, az Országgyűlés alelnökét, hogy legalább rövid magyarázatot adjon a kérdésben. Az elemzés során felhasználtam Thierry Baudet Ez a cikksorozat nem egy adott pártpolitikai szimpátiával rendelkezők számára készült. Ha bekövetkezik a WHO terve, az mindenkire le fog sújtani, legyen bármilyen szimpatizáns. Akinek fontos a saját, a gyermekei, a szeretteinek az élete, a szabadsága, egészsége, az ne sajnálja az időt, energiát, hogy részletesen is megismerje azt, amit most minden erővel megpróbálnak eltitkolni a magyarok elől.Akkor lássuk részletesebben is, mi az, amin ilyen jót tud nevetni Magyarország miniszterelnöke, és még arra sem méltatja a magyarokat, az Országgyűlés alelnökét, hogy legalább rövid magyarázatot adjon a kérdésben. Az elemzés során felhasználtam Thierry Baudet A Covid rulett című kötetében szereplő információkat, amit korunk egyik legfontosabb könyvének tartok.

Kezdjük a már említett PPPR-rel.

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének a pandémiák megelőzésére, az azokra való felkészültségre és a reagálásra irányuló magas szintű találkozójának politikai nyilatkozata Mi, az Egyesült Nemzetek Szervezetében 2023. szeptember 20-án összegyűlt állam- és kormányfők, valamint az államok és kormányok képviselői, akik a világjárványok megelőzésére, az azokra való felkészültségre és a válaszlépésekre összpontosítunk, kijelentjük, hogy a világjárványok gyors, sürgős és folyamatos irányítást, globális szolidaritást, fokozott nemzetközi együttműködést és többoldalú elkötelezettséget igényelnek úgy a tagállamok között, mint az Egyesült Nemzetek érintett szerveivel és más érintett nemzetközi és regionális szervezetekkel, a tudomány által vezérelt, koherens és erőteljes nemzeti, regionális és globális intézkedések végrehajtása, valamint a méltányosság és az emberi jogok tiszteletben tartásának előtérbe helyezése a világjárványok megelőzésének, a felkészültségnek és az azokra hozott válaszok megerősítése, valamint a jövőbeli világjárványok közvetlen és közvetett következményeinek teljes körű kezelése érdekében, és e tekintetben:

Megjegyzés: Ha megpróbálnánk értelmet találni a fenti zavaros, ellentmondások özönét tartalmazó mondatszerkezetben, akkor érdemes a rózsaszín ködből néhány fogalmat kiemelni és az elmúlt évek történései alapján kontextusba helyezni. Hiszen szép vállalásokról, elkötelezettségekről van szó. Miközben az ENSZ a világjárványok kapcsán „globális szolidaritást” vár el a tagállamoktól, addig tétlenül nézi az államok gazdaságát behálózó multinacionális cégek általi kizsákmányolást, az emberi egészségre veszélyes GMO-növények globális termelését, az ezekből készült élelmiszerek terjesztését. Az ENSZ ugyancsak asszisztál ahhoz, hogy a globális vegyipari multik növényvédelem címszó alatt az emberi egészségre káros mérgeikkel teleszórják a földeket. Az ENSZ-t az sem zavarja, hogy az emberi egészségre veszélyes, a világ egyik legkörnyezetszennyezőbb üzemével, az akkumulátorgyárak özönével telepítsenek be egy olyan kis területet, mint például Magyarország. A sort még hosszasan lehetne folytatni a termékek programozott amortizációjától a gyógyszeripari multik tevékenységéig. A lényeg: ezeknek is súlyos, országhatárokon átnyúló, globális következményei vannak és lesznek, mégsem vár el az ENSZ globális szolidaritást.

Az elmúlt három év bőséges tapasztalattal szolgált az ENSZ által elvárt, „a tudomány által vezérelt” módszerekről. A járvány terjedését megakadályozó értelmetlen lezárások, hatékonytalan korlátozások, hatástalan maszkhasználat stb. stb., mind „a tudomány által vezérelt” módon lettek javasolva az ENSZ egyik szervezete, a WHO szakértői által. Mindezt úgy, hogy 2020 előtt kifejezetten nem támogatták a lezárást és a maszkhasználatot. Majd folytatták az oltási terrorral, amit rákényszerítettek a világ lakosságára, amiben a magyar kormány is a legszolgalelkűbben járult hozzá az embereket megnyomorító intézkedésekhez. Végül a járványt semmilyen, „a tudomány által vezérelt” módszerrel nem sikerült megállítani, egészen addig tombolt a Covid, amíg Putyin el nem indította a háborút az amerikai megszállás alatt álló Ukrajnával szemben. Amit az ENSZ tudósainak nem sikerült megoldani, azt egy személyben Putyin elintézte, egyszerre minden vírust eltüntetett, egyik percről a másikra véget ért a járvány.

És miért indokolt a „globális intézkedések végrehajtása”? Eddig ez a módszer nem vált be. Vajon milyen tudományos indok miatt szükséges ennek a felvetése? Mi az, ami megváltozott közben? Nyilván semmi, de az bárki számára világos, hogy az ENSZ égisze alatt tervezett leendő világkormány nem működne globális intézkedések nélkül.

Ezek után olyan szépen hangzik „az emberi jogok tiszteletben tartásának előtérbe helyezése”. Hiszen eddig is ezt tették, nem? Igazi „a tudomány által vezérelt” módszerekkel korlátozták a legalapvetőbb emberi jogokat, mint a szólásszabadság, az egészségügyi önrendelkezés, a gyülekezés szabadsága és még hosszasan lehetne sorolni. Az öregotthonokban élők, a kórházba került idősek mellé akkor sem engedték oda a hozzátartozókat, amikor azok a halálukon voltak, így sokan megrázó és megalázó körülmények között pusztultak el, és természetesen az emberi jogok tiszteletben tartásának előtérbe helyezésével.

Mindeközben „a tudomány által vezérelt” ENSZ egyik szervezete, a WHO nagyszerű szakmai tanácsokkal látta el az embereket: mossál kezet naponta százszor, maradj otthon, teszteltesd magad folyamatosan egy olyan eljárással, amelynek semmi értelme, oltasd be magad másokért egy olyan kísérleti szerrel, amiért senki semmilyen garanciát nem vállalt, aminek titkosak a szerződései és a vizsgálati eredményei.

És a legfontosabb kulcsszó, a kész tényként közölt „jövőbeli világjárványok” víziója. Ugye ez is logikus? Mostantól jönnek a járványok. Egymás után sorban… Megmondta ezt 2021. június 14-én Orbán Viktor is: „Az előttünk álló évtized a járványok és a tömeges migráció korszaka lesz”. Ennyire jó megérzése lett volna? Nem inkább arról lehet szó, hogy vele is előre megosztották azokat a terveket, amelyeket kivitelezni szeretnének? Nem lehet, hogy emiatt kezdte el egyből a Nemzeti Vakcinagyár építését Debrecenben? Pont azt, amit – mint később látni fogjuk –, ebben a dokumentumban is elvárnak egyes térségek országaitól.

A „jövőbeli világjárványok” víziója kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a bevezető mondat ugyanaz, mint ami június 3-án, a WHO oldalán közzétett tervezetben szerepelt. Vajon honnan tudták június 3-án, hogy szeptember 20. környékén, pont az ENSZ közgyűlés idején, a jelen dokumentum elfogadásának időpontjában ismét kitör a járvány? Ugyancsak itt érdemes kiemelni, hogy egész nyáron lényegében semmilyen járványügyi hír nem jelent meg a médiában, viszont egy héttel az ENSZ közgyűlés előtt, ahol ez a dokumentum is elfogadásra került, tele lett a globális és a magyar média is azzal, hogy újra terjed a Covid és lám, már két oltást is jóváhagytak, ami hatásos ellene. Micsoda véletlen…

1. Ismételten megerősítjük, minden embernek, bármiféle megkülönböztetés nélkül, az elérhető fizikai és szellemi egészség legmagasabb színvonalához való jogát;

Megjegyzés: Mivel is kezdődhetne egy igazán mérvadó politikai nyilatkozat, mint a legértelmetlenebb felvetéssel: mindenkinek legyen jó és mindenkinek joga van minden jóhoz, sőt mindenben a legmagasabb színvonalú élethez. Tiszta földi mennyország. Még a kommunisták utópiáit is felülmúló megerősítésről van szó. Az ENSZ-ben nem tudják, hogy mi magyarok már ezt is régen deklaráltuk, ráadásul a Bikini együttes meg is énekelte, így aztán be is lehetne terjeszteni a WHO himnuszának:

Adjon az ég nekünk mindig jobbat,

ne csak rosszat, ne csak rosszat.

Sok jóból jó sokat,

adjon az ég nekünk jó sokat!

Sőt a mindenkinek joga van mindenhez elvet a Brian életében is kimondták már 1979-ben: férfiak ugyan nem szülhetnek, de joguk van hozzá.

Komolyabbra fordítva a szót: bármelyik esti mese szilárdabb alapokon kezdődik el, mint a világ állam és kormányfői elé terjesztett legfontosabb politikai nyilatkozat. Ilyen ugyanis egyszerűen nem létezik és teljes mértékben kivitelezhetetlen, pont az emberi, társadalmi egyenlőtlenségek és különbözőségek miatt. Mindezeket csak a terror módszerével lehet megváltoztatni, üldözéssel, gyilkosságokkal, ellehetetlenítéssel. A 20. században is volt pár példa arra, amikor a különböző ideológiák a földi Paradicsom létrehozására tettek törekvéseket. A 100 millió halott csak az egyik következménye volt az emberi életet jobbá tevő őrültek tetteinek. Az egyenlőség fokozásának abnormális szintjét is sikerült megdönteni, hiszen ha minden embernek joga van minden jóhoz, akkor ebbe bele kell érteni a lusták, tolvajok, gyilkosok stb. körét is. Vajon ezt hogyan akarják kivitelezni?

2. Elismerjük, hogy az egészség egyszerre előfeltétele, eredménye és mérőszáma a fenntartható fejlődés és az Agenda 2030 gazdasági, társadalmi és környezeti vonzatának, és hogy a már megtett lépések ellenére a globális egészségügy kihívásai – ideértve az országokon, régiókon és társadalmakon belüli és az azok közötti jelentős egyenlőtlenségeket és sebezhetőségeket – továbbra is fennállnak, és tartós és sürgős figyelmet igényelnek;

Megjegyzés: Az Agenda 2030-cal később külön fejezetben foglalkozunk. Elöljáróban most csak annyit, hogy ez az a terv, amely meghirdette a Fenntartható Fejlődési Célokat, (Sustainable Development Goals), angol rövidítéssel: SDG. Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum vezetője erre utalt, amikor azt mondta, hogy 2030-ra „nem lesz semmid, de boldog leszel”, azaz a terveik szerint megszűnik a magántulajdon és onnantól kezdve minden csak szolgáltatásokból fog állni. Pl. bérelheted a BlackRock tőkealaptól a lakásodat, autódat, ha lesz rá elég pontod a kínai típusú társadalmi kreditrendszer diktatórikus világában. Az, hogy az egészség előfeltétele mindennek, az olyan eredeti megállapítás, minthogy reggel felkel a Nap. De általános értelemben mit lehet érteni „a globális egészségügy kihívásai” kiemelésen? Mi közünk nekünk, magyaroknak ahhoz, hogy például Kongóban mennyi idő alatt ér ki egy mentő a beteghez, vagy a kongóiakra milyen hatással van az, hogy Magyarországon mennyi a várakozási idő egyes műtétekre? Pedig ezek elég komoly egészségügyi kihívások lehetnek, de nem egy adott ország szuverenitása alá tartozó kérdésekről van-e szó? Viszont akkor vajon mik lehetnek „a globális egészségügy kihívásai”? Hát a WHO égisze alatti későbbi oltási programok, (nyilván a WHO-t pénzelő Bill Gates vakcináival), a WHO égisze alatti későbbi egységes kezelési protokollok (nyilván a WHO-t pénzelő Bill Gates „gyógyszereivel”, mint például a méregdrága Remdesivir) a WHO égisze alatti későbbi egységes vakcinaútlevelek stb.

3. Elismerjük továbbá, hogy kezelnünk kell az országokon belül és az országok között fennálló egészségügyi méltánytalanságokat és egyenlőtlenségeket, úgy politikai elköteleződés, irányelvek, nemzetközi együttműködés, mint a globális szolidaritás révén, ideértve azokat is amelyek az egészség társadalmi, gazdasági, környezeti és egyéb meghatározó tényezőivel foglalkoznak, és biztosítjuk, hogy senkit sem hagyunk cserben, és arra törekszünk, hogy az emberi méltóságot alapul véve a leghátrányosabb helyzetűeket érjük el először;

Megjegyzés: Nézzük a fentieket a nemzetállamok irányából, ezen belül Magyarország szempontjából: nyilván nem az az elsődleges örömforrásunk, ha szenvedést, nyomorúságot látunk más országok térségeiben, esetleg a harmadik világban élők között. A szolidaritás, a segítségnyújtás természetes reakciója kell legyen minden olyan országnak, ahol erre forrás van. És ahogy a migráció problémáira az egyetlen értelmes válasz, hogy helyben kell megoldani a gondokat, amit a magyar kormány is hangoztat, akkor vajon Orbán Viktor és Novák Katalin miért egyezik bele egy olyan egészségügyi „politikai elköteleződés” -be, amely a helyi problémákat globális szinten akarja megoldani. Miért kell Magyarország nevében „elismerjük”, miért „kell kezelnünk” „országok között fennálló egészségügyi méltánytalanságokat és egyenlőtlenségeket?”

Nem mi, a szuverén állam kellene, hogy eldöntsük, mikor kinek és milyen formában segítünk? Miért kell ehhez az ENSZ gyámsága? Miért kell erre „politikai elköteleződés”-t és egyéb vállalásokat tennünk? És ha történetesen Orbán Viktor ezt most máshogy gondolja, miért nem tájékoztatja erről a magyarokat? Hiszen a szolidaritási vállalások összegét a magyar költségvetés, azaz, mi magyarok álljuk. Miért támogat a nevünkben olyan célokat és olyan kezdeményezéseket, amelyek az országra nézve súlyos kötelezettségeket rónak ki? És vajon miért titkolja el ezeket? És talán ezeknél is fontosabb kérdés: miért nem zavarja ez a hazai baloldali és liberális köröket? Miért hallgatnak olyan egyöntetűen?

És ha már a globális szolidaritás: például hol van a globális Pfizer-Biontech globális szolidaritása? Csak 2021-ben 36 milliárdos bevételt hozott nekik a WHO által az emberekre kényszerített vakcinaüzlet. Vagy hol van a globális BlackRock befektetői csoport globális szolidaritása, amelyik az egyik legnagyobb nyertese volt a járványnak. Esetleg hallottak önök a globális telekommunikációs cégek, a „közösségi” platformok globális szolidaritásáról? Akik milliárdokat kaszáltak a WHO lezárásokra, a vakcinázásra és sok minden másra vonatkozó nagyszerű javaslatainak köszönhetően?

Csakhogy a globális szolidaritás nem abból áll, hogy szomorú arcot vágunk a különböző országok egészségügyi méltánytalanságain. A globális szolidaritáshoz pénz kell! Sok-sok pénz. Hát nem egyszerűbb különböző kötelezettség vállalások formájában a nemzetállamok kasszájából, azaz az önök zsebéből kihúzni? Hiszen hamarosan úgysem lesz semmijük és boldogok lesznek. Úgy sincs már szükségünk semmire. A boldogság ott integet felfestve a vakcinagyárosok kerítésének a falán.

Amíg a fenti kérdéseken gondolkoznak és áttérnénk a következő részre, most ismételjük el az első négy mondatból visszaköszönő szavakat: „globális szolidaritás”, „globális intézkedések végrehajtása”, „a globális egészségügy kihívásai” és negyediknek újra „globális szolidaritás”.

Egyiknek sincs értelme egy mögöttes cél nélkül!

Innen folytatjuk!

