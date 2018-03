Friss hírek :: 2018. március 18. 11:32 ::

Ítéletidő: több mint 20 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül - baleset és forgalomkorlátozás az autópályákon

Szinte teljesen helyreállt az áramszolgáltatás Hajdú-Bihar megyében, ahol előzőleg több mint hatezer háztartás maradt áram nélkül a rossz időjárás miatt - közölte az MTI-vel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap.

Hajdú-Bihar megyei Báránd, Sárrétudvari, Biharnagybajom és Földes településeken összesen 6164 fogyasztónál nem volt áram. Vasárnap reggel már csak Földes néhány fogyasztási helyén szünetelt a szolgáltatás.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Túrkevén tízezer fogyasztási helyen szünetel az áramszolgáltatás - közölték.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg nincs áram nélkül maradt és elzárt település. Nyírlugos-Cserhágó településen is helyreállították az áramszolgáltatást a szakemberek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg nincs áram nélkül maradt és hóhelyzet miatt elzárt település - írja a Police.hu.

Felborult egy tréler az M1-esen

Felborult egy utánfutóként húzott tréler az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a 79-es kilométerénél vasárnap kora reggel, a sztráda érintett szakaszát félpályán lezárták a műszaki mentés idejére - közölte katasztrófavédelmi főigazgatóság.

Elsődleges információink szerint a balesetben egy ember megsérült, ezért őt a mentők kórházba viszik.

Forgalomkorlátozás az M3-ason

Korlátozzák a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek forgalmát az M3-as autópályán - közölte vasárnap reggel az Útinform.

Az érintett járműveket a 18-as kilométernél lévő parkolóba terelik, és az M31-es autópályáról sem hajthatnak fel.

Frissítés: Megszűnt a forgalomkorlátozás az M3-ason

Megszűnt a forgalomkorlátozás az M3-as autópályán - közölte az Útinform vasárnap délelőtt. Az időjárási viszonyok miatt elrendelt intézkedés a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket érintette.

A teherautókat és kamionokat a 18-as kilométernél lévő parkolóba terelték, az M31-es autópályáról sem hajthattak fel az M3-asra.

Járhatatlan utak Borsodban

A rendkívüli időjárás miatt kialakult útviszonyok következtében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több útszakasz is járhatatlanná vált – közölte Dobi Tamás, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel vasárnap reggel.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 7 óra 30 perces adatok szerint a havazás és hóátfúvások miatt Gesztely és Újharangod, Tiszalúc és Gesztely, Köröm és Tiszalúc, Gelej és Mezőnagymihály, Taktaharkány és Újharangod közötti útszakaszok járhatatlanok.

Árokba csúszott járművekhez riasztották a tűzoltókat Szabolcsban

Főként elakadt, árokba csúszott járművekhez riasztották a tűzoltókat a szombat éjjeli hóvihar nyomán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Több helyen átmenetileg nem volt áram, több tanyabokor nehezen megközelíthető a megyében - közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság vasárnap reggel az MTI-vel.

A tűzoltók az M3-as autópályán, a 4-es és a 36-os főuton, Nyíregyházán, Szakolyban, Gulács és Jánd között, valamint Nyírbátor és Nyírvasvári között nyújtottak segítséget baleseteknél, amelyekben összesen hárman sérültek meg.

Nyíregyházán egy reklámtáblát szakított le a szél, míg a Pazonyi úton lévő cirkuszi sátor tetején gyűlt össze nagy mennyiségű hó, s a csapadék súlya veszélyeztette a berendezéseket.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több helyen átmenetileg szünetelt az áramszolgáltatás a hirtelen jött téli időjárás miatt. Nagykállóban 1500 fogyasztót érintett a kimaradás, Nyírmihálydiban és Nyírlugoson néhány utcában okozott üzemzavart, de a szolgáltató már elhárította a hibát. Kemecsén még vasárnap reggel is dolgoztak a helyreállításon az áramszolgáltató munkatársai.

Elzárt település nincs, viszont több tanyabokor nehezen megközelíthető a megyében. Emellett a 36-os főúton a nagycserkeszi elágazás és Tiszavasvári között, valamint a 38-as főúton Nyírtelek és Tiszanagyfalu között hóátfúvás miatt zárták le az utat a közlekedési hatóság szakemberei, a tűzoltóegységek pedig folyamatosan dolgoznak.

Továbbra is készenlétben áll a honvédség

A katonák segítségére is számíthatnak a szélsőséges időjárásban a magyar emberek - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap reggel az MTI-vel.

A közleményben kiemelték, hogy a katonák továbbra is készenlétben állnak. Eddigi tevékenységük során - szombat éjszaka és vasárnap reggel - több, árokba csúszott jármű mentésében nyújtottak segítséget az M3-as autópályán és a 4-es számú főúton.

A Magyar Honvédség - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság segítésére - készenlétbe helyezte azokat a munkacsoportokat és haditechnikai eszközöket, amelyekkel szükség esetén segíteni tudnak a bajba jutott állampolgároknak, valamint hatékonyan részt vehetnek a katasztrófavédelmi szakemberek munkájában is - írták.

A Magyar Honvédség szombat délután óta hét helyszínen lát el folyamatos készenlétet különböző nagy teljesítményű eszközökkel, teherautókkal, lánctalpas eszközökkel, terepjárókkal és helikopterekkel, a személy- és vagyonmentés érdekében az autópályák és főbb közlekedési útvonalak közelében, biztosítva ezzel az utak folyamatos járhatóságát.

A szentesi, a szolnoki és a debreceni katonák nagy erőkkel állnak készen arra az esetre, ha segíteniük kell a bajba jutott embereken. A Magyar Honvédség (MH) arra is felkészült, hogy szükség esetén az eddig nem érintett nyugat-magyarországi területekre a kellő erőket átcsoportosítsa. Az MH Egészségügyi Központ (budapesti Honvédkórház) is készen áll arra, hogy nemcsak a honvédség állománya, de sérült állampolgárok ellátásának irányítását is végezze. A társszervekkel az együttműködés és az összeköttetés folyamatos - olvasható a HM közleményében.

Több helyen szünetel a vonatközlekedés

Mezőkeresztes-Mezőnyárád és Emőd között hóátfúvás miatt ideiglenesen mindkét vágányon szünetel a vonatközlekedés, a Kál-Kápolna-Kisújszállás vonalon Kisköre és Kunhegyes között nem járnak a vonatok feljegesedés miatt, a Debrecen-Tiszalök vonalon pedig hótorlasz akadályozza vonatközlekedést Hajdúnánás és Hajdúdorog között – közölte a Mávinform vasárnap délelőtt.

A tájékoztatás szerint a keleti országrészben 30-90, esetenként 90-120 perccel hosszabb a menetidő. A Budapest-Hatvan-Miskolc, a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony és a Budapest-Szolnok-Békéscsaba vonalak a leginkább érintettek, de a csatlakozó szakaszokon is jelentősen nőttek az eljutási idők.

A szakemberek folyamatosan dolgoznak a váltók megtisztításán és a műszaki berendezések helyreállításán.

Megalakult az operatív törzs

Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-nek elmondta: a katasztrófavédelem országos szinten és minden megyei igazgatóságon is operatív törzset működtet. Az OKF mindenkitől azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódon a meteorológiai előrejelzésekről a közutak állapotáról.

Kiemelte továbbá, hogy a katasztrófavédelem VÉSZ alkalmazásán egy helyen megtalálhatóak az időjárással, az utak állapotáról, a tűzoltói beavatkozással kapcsolatos információk. Az OKF szóvivője szerint az utakon hosszabb menetidőre, torlódásra, elakadásra lehet számítani, ezért fontos: mindenkinél legyen telefontöltő, hogy szükség esetén segítséget tudjon hívni.

(MTI - Police nyomán)

Korábban írtuk: Négy megyére a legmagasabb fokú figyelmeztetést adta ki hófúvás miatt a meteorológiai szolgálat