Az EB megszüntetné a matricás díjfizetés lehetőségét az európai sztrádákon

Megszűnne a matricás díjfizetés lehetősége az európai sztrádákon 2028-ig – ezt is tartalmazza a legújabb bizottsági javaslat, amelynek célja, hogy egységes módon fizesse meg mindenki az európai autópályák használatát. A távolságalapú díjfizetés bevezetése az időalapú helyett azonban még nem eldöntött tény, és sokan tiltakoznak is ellene. Deli Andor, a Fidesz EP-képviselője szerint az, hogy a buszokat is bevennék a távolságalapú díjfizetésbe, zavart okozhat a közlekedési ág működésében a kontinensen.

Jelenleg a nehéz-gépjárművek részére már távolságalapú díjfizetés működik a legtöbb európai sztrádán, azonban a buszok megjelenése a javaslatban azt is jelenti, hogy Brüsszel elvesz egy jó adag flexibilitást a tagállamoktól annak tekintetében, hogy elveszi tőlük a tömegközlekedés segítésének lehetőségét – fejtette ki az EP-képviselő, aki szerint maga a busz mint tömegközlekedési lehetőség környezetvédelmi szempontból sokkal hatékonyabb, pozitívabb közlekedési mód volt az egyéni utazásnál, valamint azt sem szabad elfelejteni – folytatta –, hogy a buszok a kötött pályás közlekedés kiépítetlensége esetén a legfontosabb tömegközlekedési eszköznek számítanak.

Deli Andor ezenfelül kiemelte, az, hogy egy kalap alá veszik a közúti teherszállítást a közúti személyszállítással, azt is jelentheti, hogy maga a közlekedési iparág meg fog drágulni, és ezt végső soron az utazók fogják megfizetni drágább jegyárakban.

A kapus díjfizetés másik hátránya az, hogy sorok alakulnak ki a fizetőkapuknál, ennek ékes példájának a műsorban a horvát autópályákat hozzák fel mint példa, hiszen – hangzik el – a nyári időszakban több kilométeres sorok is feltorlódhatnak a kapuk környékén, ugyanis a legtöbb helyen készpénzzel lehet csak fizetni. A másik anyagi érv Deli Andor szerint az, hogy a távolságalapú díjfizetés azoknak, akik két nagyváros között ingáznak, nagyon megdrágíthatja – a fizetéshez képest – a közlekedést, vagy az útidíj-hozzájárulást.

Ez végső soron azt is jelentheti, hogy a forgalom a sztrádákról a regionális utakra tevődhet, ami akár több közlekedési balesethez is vezethet. A javaslatot, amiről a EP-szakbizottság május végén szavaz, a magyarok mellett az osztrákok és a németek is kifogásolják, hiszen ők is sérelmezik, hogy kivennék az útdíj-fizetés meghatározásának jogkörét a tagállamoktól – hangzott el az Európai Idő című műsorban.

