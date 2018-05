Épp tíz éve, hogy megalapítottuk a Jobbik első platformját, akkor sikerült becsatornázni a pártba az építő energiákat, maga a platform is rövid életű volt. Most egy jóval szélesebb körű belső tömörülés indult el a Jobbikon belül ugyanúgy informális keretek közt, s reményeim szerint ismét konstruktív lesz - írja Facebook-bejegyzésében Novák Előd.

Hozzáteszi, többek közt Pongrátz András '56-os szabadságharcos buzdítására léptek, akit a platform tiszteletbeli elnökévé is választottak.

Egy új párt megalapításának többek által felvetett ötlete kapcsán ezt írja:

Sokan szeretnének új pártot, ami viszont hiába eredményezne tisztább helyzetet, hiába volna bizonyos szempontból kényelmesebb is: csak épp nem a siker útja. Márpedig mi győzni szeretnénk a választásokon! A racionális érvek mellett azt is egyértelművé tettem Laci számára, hogy lelkileg képtelennek érzem magam egy új párt létrehozására, akármilyen csalódást is okozott a "gyermekemnek" tekintett Jobbik.