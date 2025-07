Külföld :: 2025. július 15. 19:58 ::

Fegyvernyugvást hirdetett a szíriai kormány a drúzok lakta Szuveidában

Fegyvernyugvást hirdetett kedden a szíriai kormány a főként drúzok lakta Szuveidában a több tucat halálos áldozatot követelő összecsapások nyomán.

Marhaf Abu Kaszra szíriai védelmi miniszter szerint "teljes körű fegyvernyugvást sikerült elérni a helyi elöljárókkal történt megállapodás nyomán" Szuveida városában. A tárcavezető, akit a SANA állami hírügynökség idézett, hangsúlyozta, hogy a kormányerők csak a tűzszünet megsértéseire és tiltott csoportok támadásaira fognak válaszolni.

A szíriai kormányerők azt követően vonultak be az ország déli részére, hogy vasárnap óta összecsapások bontakoztak ki a drúz kisebbség és a szunnita beduin klánok között. A nagy-britanniai székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű szervezet szerint a harcokban száznál is többen vesztették életüket, és mintegy kétszázan megsebesültek, köztük gyerekek is.

Helyi lakosok kedden arról számoltak be, hogy a helyzet "viszonylagosan lecsillapodott" a kormányerők kiérkezése nyomán, amelyek állítólag tisztelettudóan bánnak a helybéliekkel, de üldözőbe vették a fegyveres csoportok harcosait, akik keleti és déli irányban menekültek el a városból.

Az izraeli hadsereg szóvivője kedden célzott légicsapásokról számolt be a Szíriában élő drúz kisebbség védelmében a szíriai központi kormány páncélosai és katonai járművei ellen Szuveida tartományban, miután Ahmed es-Saraa elnök erői megkezdték bevonulásukat a túlnyomórészt drúzok lakta térségbe. Az izraeli vezetők többször kijelentették, hogy Izrael szövetségesének tekinti a Szíria déli részén élő drúz közösséget, és nem engedi meg ellenséges erők térnyerését ebben a térségben.

(MTI)