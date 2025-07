Személyesen egyeztetett Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Sziget főszervezőjével, Kádár Tamással a Kneecap koncertjéről. "Kérésemre a Sziget szervezői ezügyben egyeztetést kezdeményeznek a magyarországi zsidó közösségekkel" – írja Facebook-oldalán a politikus.

A Kneecap raptrió jó ideje borzolja a kedélyeket főleg a Palesztina melletti, és Izrael elleni kiállásaival. A zenekarnak több fellépését is lemondták, az idei Coachella fesztiválos fellépésük után például két német fesztivál is közölte, hogy a Kneecap mégsem játszik náluk. A zenekar az idei Sziget hétfői napján is koncertezik, a fideszes-cionista Magyar Nemzet pedig ki is kezdte a fesztivált a trió fellépése miatt.