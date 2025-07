Anyaország :: 2025. július 15. 15:56 ::

"Elvhűek" vitája: Vona felrója az ugyancsak Spinoza-házas Magyar Péternek, hogy végigsütkérezte a NER napos oldalát

„Kedves Péter! Tudod, miért nem tudtuk – én, Márki-Zay Péter, Botka László vagy mások – leváltani a Fideszt?” – tette fel a kérdést Vona Gábor a Facebook-oldalán. A Második Reformkor elnöke szerint a válasz egyszerű: „Mert az a propaganda, amelyik rajtad már nem fog, rajtunk még fogott.”



Talán pont a vezérüket bámulják ekkora áhítattal

Vona Gábor hosszú bejegyzésben reagált arra, hogy Magyar Péter következetesen „óellenzéknek” nevezi a Tisza Párton kívüli ellenzéki formációkat. A Második Reformkor elnöke szerint a politikai térfélen ő (még a Jobbik elnökeként) használta először – még 2017-ben – a megkülönböztető „óellenzék” és „újellenzék” kifejezéseket, igaz, más szavakkal.

„Akkor »20. századi és 21. századi« ellenzékről beszéltem. A 20. századi ellenzék az MSZP-t és az abból kivált DK-t, a 21. századi pedig a Jobbikot, LMP-t és a Momentumot jelentette. Azóta sok víz lefolyt a Dunán és a Tiszán, de a tartalom számomra ugyanaz maradt” – írta Vona, majd hozzátette, hogy a 21. századi vagy újellenzékhez sorolja azokat, akik: az új évezredben kezdték a politikai tevékenységüket; nincs kötődésük a régi, posztszocialista hálózathoz (vagyis Gyurcsány Ferenchez); illetve szemben állnak az Orbán-rendszerrel.

A Második Reformkor elnöke elutasítja, hogy Magyar Péter szerint rajta és a Tisza Párton kívül mindenki óellenzéki.

– Nos, szeretném jelezni neki, hogy nagyon sokan – magamat is idesorolom – már akkor újellenzékiek voltunk, amikor ő még ellenzéki sem volt – fogalmazott. Vona arra is emlékeztetett, hogy a Tisza szavazóinak egy része korábban olyan pártokra adta a voksát, amelyeket Magyar most óellenzékinek nevez. „Értem én, hogy neki van a legnagyobb támogatottsága, de ettől még a »legnagyobb-arca-van« versenyt nem kell megnyernie” – jegyezte meg.

Vona Gábor szerint ahhoz „pofa kell”, hogy aki „végigsütkérezte a NER napos oldalát”, azt mondja magáról, nem fertőzte meg az elmúlt húsz év rendszerének mérge.

„Bár, ha jól meggondolom, tényleg nem. Mert az elmúlt 20 év rendszerének mérgét mi kaptuk, akik végig küzdöttünk ellene. Őt nem a rendszer mérge fertőzte meg, hanem a felügyelőbizottsági helyekből csöpögő nektárja. Persze azt is mondja a Tisza elnöke, hogy megváltozott és kijött a buborékjából. Ha valaki ezt hajlandó elhinni, elfogadni neki, az én vagyok. Hiszek a változásban, hiszen magam is sokat változtam. Én tehát elhiszem, hogy Magyar Péter is fejlődött, és nagyon sok mindent másképp lát most, mint akár másfél éve Mészáros Lőrinc bankjának felügyelőbizottságából. De a gondolatát – mivel a korábbi ellenzékiek nem tudták leváltani a NER-t, ezért mehetnek a fenébe – visszautasítom” – fogalmazott a pártelnök.

– Kedves Péter! Tudod, miért nem tudtuk – én, Márki-Zay Péter, Botka László vagy mások – leváltani a Fideszt? Mert az a propaganda, amelyik rajtad már nem fog, rajtunk még fogott. De a fideszes médiahenger éppen a mi és családtagjaink hazug és aljas terrorizálásán keresztül veszítette el a szavahihetőségét, hogy mára már ne működjön. Szívesen… Mert az olyan emberek, mint amilyen Te is voltál, pozícióban tartották azt az Orbánt, aki már akkor is ugyanolyan korrupt és antidemokratikus volt, mint ma. A 2018-as és 2025-ös Orbán között szerinted lenne különbség? Szerintem semmi – közölte Vona, hozzátéve, hogy Magyar Péter egyszer majd tényleg elmesélhetné már, hogy az akkori buborékjából milyennek látta Orbán Viktort és Mészáros Lőrincet.

„Én akkor is, most is szemben álltam velük, és még nagyon sokan. Úgyhogy nem tudom, mit jelent pontosan neked az ó- és újellenzék, talán nem is számít. Most egy dolgunk van: megszabadulni ettől a rendszertől, és ebben neked oroszlánszerep jutott. És ebben mi, a 2RK szövetségesek vagyunk. Nem pozíciókért vagy helyekért, mint akik ott lefetyelnek most körülötted, hanem meggyőződésből. De másnap majd el kell kezdeni újjáépíteni anyagilag, lelkileg és szellemileg Magyarországot. És ahogy látlak téged, egy dolgot megígérhetek: én akkor is ellenzéki leszek” – zárta bejegyzését a Második Reformkor elnöke.

