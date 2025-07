Anyaország :: 2025. július 15. 15:25 ::

Halálba segítette pártját, most pedig szépen távozik a Momentum elnöke

Lemondott a Momentum elnöki címéről Tompos Márton, döntéséről kedden számolt be a Facebookon. A politikus Rózsa Andrást, Zugló polgármesterét kérte fel a politikai közösség új elnökének. Rózsa András vállalta ezt a felkérést, és kérni fogja a párt támogatását arra, hogy hivatalosan is átvehesse Tompos Mártontól a stafétát.



Már a zsiráfok sem szavaznának rájuk (fotó: Németh Kata / Index)

Tompos bejegyzésében úgy fogalmaz, büszke arra, hogy ez a közösség, amit nem csak politikai otthonának tekint, de baráti közegének is, több mint egy évvel ezelőtt őt választotta meg vezetőjének. Továbbá büszke arra is, hogy hiába az elképesztően nehéz politikai környezet, a párt a Momentum történetének talán legnehezebb időszakában is "aktívan tett a kormányzati önkény ellen, és dolgozott a rendszerváltásért".

Ugyanakkor túl optimista voltam, amikor azt hittem, hogy egy pár hónapos csecsemő nevelését össze lehet egyeztetni azokkal a felelősségekkel, amik a Momentum elnökét terhelik. Túl optimista voltam akkor is, amikor azt hittem, hogy azt a tényfeltáró és országjáró politizálást, amit még elnökségem előtt vittem – és, mások mellett, ami miatt megválasztottak elnöknek –, utána is folytatni tudom. Nem tudtam.

A munka és a fentiek kivettek belőlem annyit, hogy mára kijelenthessem: elfáradtam. A folyamatos tűzoltás és az állandó küzdelem kikészített. Egy fáradt, már-már kiégett elnök viszont nemhogy nem használ, inkább kifejezetten árt annak a célnak, ami miatt ezt az egészet csináljuk. A kormányváltásért, a rendszerváltásért, a Momentum értékeinek képviseletéért.

Tompos kihangsúlyozta, nem azért mond le, mert a párt nem indul a 2026-os választáson, és teljes mellszélességgel kiáll a közösség döntése mellett: "néha el kell engedni a saját pozíciónkat, hátrébb kell lépni, hogy a végső cél, egy jobb ország közelebb kerüljön. Ebben maximálisan hiszek, de a kampányban való részvételünket már másnak kell levezényelnie". Tompos úgy látja, Rózsa András alkalmas erre a feladatra.

Fekete-Győr András: pénzt ajánlott a Fidesz a Momentumnak, hogy induljon 2026-ban

Több szinten, többször is érkezett megkeresés a Fidesz részéről, hogy a Momentum induljon jövőre a parlamenti választáson – erről Fekete-Győr András, a Momentum volt elnöke beszélt a Klubrádió reggeli műsorában.

– A Fidesznek az az érdeke, hogy minél több párt elinduljon jövőre parlamenti a választáson. Így hát a Fidesz nem örült annak, amikor a Momentum meghozta a döntését, hogy nem áll a kormányváltás útjába, és ezért nem indul a választásokon – mondta el Fekete-Győr, aki szerint a megkeresések áprilisban, májusban és a júniusi küldöttgyűlés idején érkeztek.

"Két dolgot ajánl a Fidesz ilyenkor. Pénzt, sok pénzt. A konkrét összeget nem tudom, nekem a momentumosok, akikkel beszéltem, azt mondták, hogy a Momentum költségvetési támogatását megközelítő, ami éves szinten egymilliárd forint" – idézte fel a politikus.

A másik, amit a Fidesz kínál Fekete-Győr szerint, az ajánlásgyűjtésben történő segítség. "Jelöltenként 500 ajánlást kell gyűjtenie a pártoknak. 106 jelölt van, ez már önmagában több mint 50 ezer, de mindig rá is kell gyűjteni, mert a Nemzeti Választási Iroda szeret ebből megsemmisítgetni sokat, hogy megnehezítse a helyzetet. Tehát a Fidesz ebben is segítene."

A politikus hangsúlyozta, a Momentum ezt az ajánlatot elutasította.

(24 nyomán)