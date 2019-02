Friss hírek :: 2019. február 20. 10:36 ::

Mi hazánkos kihívója lesz Nagykáta polgármesterének

A napokban hallani lehetett, hogy Nagykáta igen nehéz helyzetbe került (videó itt). Erről és sok más egyéb, érdekes témáról beszélgetett Lantos János a Mi Hazánk Ifjai egyik országos szervezőjével, Szabó Ákossal – aki egyébként fel is kereste Nagykáta polgármesterét.

- Szervusz, Ákos, köszöntelek az olvasók nevében. Mielőtt belemennénk a jövőbeli terveidbe, kérlek, kicsit mesélj magadról. Mióta foglalkoztat a politika, s milyen elvek mentén?

- Szervusz, köszöntöm az olvasókat! Aktívan 16 éves korom óta foglalkozom a hazai közélettel. A 2009-es EP-választások előtt csatlakoztam az akkor még nemzeti radikális Jobbikhoz, ugyanis a párt szabályzata szerint 16 éves kortól lehetett valaki párttag, így pont a születésnapomon léptem be, hogy szolgálhassam hazámat.

Ez után nem sokkal csatlakoztam a Toroczkai László vezette Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomhoz, majd 2014 környékén az Érpataki Modell Országos Hálózatának szakmai tevékenységének tanulmányozására és segítésére kaptam lehetőséget. Patrióta elvhűségem miatt nem volt kérdés, hogy Toroczkai László és Dúró Dóra Jobbikból való kizárásuk után Mi Hazánk Mozgalom kereteim belül tevékenykedem. Továbbá, amire a leginkább büszke vagyok, hogy a párt ifjúsági közösségének, a Mi Hazánk Ifjainak alapítója és országos, illetve regionális szervezője lehetek, ezzel is specializálódva az öntudatos magyar nemzedék életre hívására.

- A Mi Hazánk egyik legfőbb üzenete, hogy sem a Fideszhez, sem a balliberális tömbhöz nem kívánnak tartozni. Nagykátán mit tapasztalsz a barátaid, ismerőseid körében, mennyire tudott gyökeret verni ez az üzenet?

- A legfőbb üzenetünk az, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Nem csak Nagykátán de az egész országnak erre a szemléletre van szüksége, hiszen a politikai jelenleg nem szól másról, mint különböző bel- és külföldi érdekcsoportok kiszolgálásáról. Emiatt az embereket nem a nagy szavak, hanem a tettek érdeklik. Nagykáta és térségének nem kell bemutatni a baloldali politikát, nem is véletlen az, hogy a tavalyi választásokon az MSZP még csak helyi jelöltet sem tudott állítani, így pedig 7%-ot szereztek.

A Fidesz pedig megtévesztő politikát folytat, hiszen mindent megígérnek a szavazatokért cserébe, de a teljesítés már nehezükre esik. Így történt, hogy az országgyűlési kampányban ígéretet kaptunk a rossz állapotban lévő Szakorvosi Rendelőintézet 1,4 milliárd forintból történő felújítására, de az intézményt megtekintve tavaly óta egy kapavágás nem látható, pedig közeleg az ígért határidő. Ezt a helyzetet csak tetézi, hogy Nagykáta fideszes városvezetése az idei évre 400 milliós költségvetési hiánnyal számol, ami információim szerint elbocsájtásokhoz és gazdasági tevékenységek privatizálásához vezethet.

- Igen, ez utóbbiról én is olvastam, erre majd vissza szeretnék térni. Azonban egy másik témáról szeretnék előtte kérdezni, a Mi Hazánk berkein belül sokszor szoktunk erről beszélni. Szerinted mennyire változott a helyzet ahhoz képest, amikor a Jobbik még nemzeti radikális úton járt? Magyarul elég ugyanazokat a témákat felkarolnunk? Vagy sokkal összetettebb a helyzet és azóta sok más, megoldásra váró feladat is keletkezett?

- Nem szabad leragadnunk a múltban, mindig az aktuális problémákkal kell foglalkoznunk. A jelenben kell képviselnünk a magyar embereket és a jelenben is kell megoldanunk a problémáikat. Vannak témák amiket az én tíz éves pályafutásom alatt kipipálhattam, ilyen az elszakított területeken élő magyarság állampolgársághoz jutása, de persze ezzel nem ülhetünk le a fotelba kényelmesen, hiszen sok esetben még mindig másodrangú állampolgároknak számítanak a szülőföldjükön, kiemelném Beke István és Szőcs Zoltán vármegyés bajtársaim bebörtönzését. Ezekre megoldást kell találnunk, én ilyen ideiglenes megoldásnak gondolom az autonómiát, amíg a revízióra nincs lehetőségünk. Ezen felül viszont vannak megoldatlan problémák, mint a magyar-cigány együttélés kérdésköre, amit a rendszerváltás óta mindenki csak a szőnyeg alá söpört, illetve vannak új, megoldásra váró témák, mint a migráció, a jogállamiság kérdése, az oktatás és az egészségügy helyzete, illetve az állat- és környezetvédelmi hiányosságok, továbbá az egész Európára veszélyt jelentő kínai gazdasági térhódítás.

- Örülök, hogy felvetetted, ugyanis e portál hasábjain én is írtam több alkalommal a kínai gazdasági térnyerés veszélyeiről. Én azt látom, a kormány igencsak elkötelezett irányunkba, de a nemzeti oldalon is minimum kisebb fokú értetlenkedés övezi, ha valaki szót emel ellenük. Mi lehet szerinted ennek oka?

- A Fidesz sajnos a professzionális kommunikációjával politikai érdeke mellé állította a nemzeti radikális tábor egy szegmensét. Egyrészről ezért nézik el nekik sokan a Kínai Kommunista Párthoz és Angela Merkel gazdasági köréhez, illetve Izraelhez való dörgölőzését. Másrészről sajnos az olyan hiánypótló felületek, mint a Kuruc.info a Facebook cenzúrája miatt nem tud elég hatással lenni a közösségre, a Habony-média milliárd forintos versenyelőnyével szemben.

- Érdekes aspektus egyébként, hogy sokan mondják, köztük én is egyetértek ezzel, a Mi Hazánknak nem elsősorban jobbikos szavazókat kell elszipkáznia, hanem fideszeseket. Tekintve, hogy a korábbi Jobbik szavazók közül sokan vándoroltak át a Fideszhez. De én azt gondolom, ez csak a kisebbik rossz elve alapján történt meg, és ha látnak egy új, hiteles és kellőképpen jobboldali erőt, akkor "visszatérnek", egyetértesz?

- A módszerváltás óta a politikusok igyekeznek annyi társadalmi csoportra szabni a politikai terméküket, amellyel kormányzást tudják biztosítani, de én ezt megfordítanám. Hiteles és valódi érdekképviseletet kell nyújtanunk a magyar emberek számára, helyi értékelvű közösségeket kell létrehoznunk, hogy különböző szinteken képviseljük a lakosságot. Amint ez megtörténik, lesznek szavazók is, nem csoda, hogy a fél éve bejegyzett pártunkat már mérik a közvélemény kutatók, hiszen ezen az úton halad a Mi Hazánk.

- Bízunk is benne, sőt, hiszem, hogy ez már az EP-választasok alkalmával kézzelfogható eredményt hoz. Azonban szinten idén önkormányzati választások elé is néz az ország. Mennyire látod ezt fontosnak?

- Azt a rendszert, ahol két tanulatlan le tud szavazni egy zsenit, nem tartom túl sokra, főleg akkor nem, ha az előbbieket biztosan el fogják vinni szavazni buszokkal és egy zsák krumpli kíséretében. Szerintem ebben a rendszerben pont ezért fontos elmenni minden voksolásra, hiszen ilyenkor van igazán lehetőség a változásra, vagy, ha úgy tetszik, a jelenlegi tendenciák megerősítésére.

- Ha már itt tartunk, beszélgettünk róla és a Facebook-oldaladon egy nagy bejelentést tettél, ami az önkormányzati választásokat illeti. De nem lövöm le a poént, oszd meg az olvasókkal te magad.

- Sajnos ebben semmi vicces nincs. Mint már az előzőekben említettem, Nagykáta fideszes városvezetése 400 milliós költségvetési hiánnyal számol, miközben 2014-ben 300 milliós plusszal vették át a város vezetését. A hírek szerint a csődöt elbocsájtásokkal és privatizációval akarják elkerülni, ami további anyagi és üzemeltetési problémákat jelenthet a városunk számára. Mivel Nagykátán egyetlen egy ellenzéki erő sem volt képes eddig az őszi önkormányzati választásokra alternatívát kínálni a tékozló polgármester helyett, ezért a 2019-es önkormányzati választáson kihívom Dorner Gábort a városvezetői tisztségért. Célom, hogy Nagykátát megmentsem a csődtől és hogy újra virágzó és biztonságos várossá tegyem.

- Ebben valóban nincs vicces, viszont, hogy mégis megpróbáljunk egy kis reménysugarat felvázolni a nagykátai lakosok számára, nagyvonalakban melyek azok az irányelvek, melyek mentén megválasztásod esetén vezetnéd a várost?

- Én nem fogok zsákbamacskát árulni, a helyiek jól tudják, hogy hosszú évek óta folyamatosan próbálom munkára ösztönözni az önkormányzatot és a hatóságokat a gyenge közbiztonság helyzetének és az illegális szemétlerakatokká vált külterületeink megoldására. Az előbbiek miatt a rendőrkapitányság előtt tüntetést is tartottam, ahol a helyi lakosok mellett a nemzeti szervezetek is képviseltették magukat, a hulladékprobléma felszámolására pedig a mezőőrséget találtam megoldásként, hogy végre ne a szemetelők után takarítsunk, hanem meg legyenek a felelősök és számon is legyenek kérve. Ez miatt aláírást is gyűjtöttem barátaimmal. Az akció sikerességét pedig jelzi, hogy fél évvel később az önkormányzat határozatot hozott az intézmény létrehozására, de a mai napig nem kezdték el a működést, pedig a jogi lehetőség már megvan és állami támogatás is segítené a megvalósítását.

Ezeken felül persze számos problémát kell megoldani város szerte, ilyenek a lakhatási problémák és a helyi munkahelyek szűkössége, továbbá a korrupciógyanús esetek feltárása és törvénytelenség esetén az elszámoltatás, ebbe sorolom a csatornahálózat kiépítését övező körülményeket. A polgármesteri tisztségért való indulásom bejelentésére ugyan most került sor, de egy szakmai programmal kívánok alternatívát mutatni a nagykátaiak számára, amelyet május végén publikálok.

- Ehhez én és az olvasók kívánunk neked sok sikert, és figyelemmel kísérjük munkásságodat, köszönöm szépen a beszélgetést. Végezetül, üzensz valamit az olvasóknak?

- Köszönöm, János, a jókívánságokat, és a Kuruc.info szerkesztőségének a lehetőséget. A tisztelt olvasók számára pedig jelezném, hogy a világ és az ország helyzetét mindig tudjuk befolyásolni, csak le kell küzdenünk a közönyt. Kölcsey Ferenc soraival élve: „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!"