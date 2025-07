Anyaország :: 2025. július 1. 13:06 ::

Trócsányi a Schadl-perben: hidegzuhanyként ért a hír, hogy Völner Pál is érintett

Az Orbán-kormány egykori igazságügyi miniszterét is meghallgatták a Fővárosi Törvényszéken a Schadl-Völner perben.



Az Orbán-kormány két korábbi igazságügyi miniszterének kell bíróság előtt vallomást tennie a héten: a Fővárosi Törvényszék Schadl György végrehajtókari elnök és Völner Pál egykori igazságügyi államtitkár büntetőügyében idézte be Trócsányi Lászlót és Varga Juditot.

A két exminiszter meghallgatását több vádlott is indítványozta a 2021-ben Schadl letartóztatásával kipattant ügyben, amelyben az ügyészség az I. rendű vádlottat egyebek mellett bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével és hivatali helyzettel való visszaéléssel vádolja.

Keddre Trócsányi László meghallgatását ütemezte be a bíróság. A 69 éves jogász 2014 és 2019 között volt az igazságügyi tárca vezetője, majd a tavalyi EP-választásig a Fidesz európai parlamenti képviselője volt.

Két éve a 24.hu írta meg, hogy Trócsányi neve is felbukkant a Schadl-aktákban. A büntetőügy negyedrendű vádlottja, M. V. intézte a végrehajtók elnökének ügyeit, egyfajta sofőrként és személyi asszisztensként tevékenykedett Schadl mellett. A naplójából derült ki többek között, hogy Schadlék Nagy Ádámnak, Rogán Antal kabinetfőnökének egy autót is vittek, ám ezt a szálat nem nyomozta végig a rendőrség.

A napló 2021. novemberi, vagyis közvetlenül Schadl letartóztatása előtti bejegyzései között találtak rá egy másik rövid emlékeztetőre:

Gyurinak szólni, Trócsányi ügye hogy áll!

A volt miniszter eddig azt állította, egyetlen alkalommal beszélt a végrehajtói kar elnökével, akkor is szakkérdések miatt.

Ezt az állítását fenntartotta a bíróság előtt is. Bár a mai tárgyaláson kiderült, hogy a 2021-es bejegyzésen kívül számos más helyen is szerepel a neve, most is azt hangoztatta, hogy nem volt személyes kapcsolata a fővégrehajtóval.

– Egy végrehajtási szakkérdésben kértem ki a véleményét, telefonon beszéltünk, ő visszajelzett, ennyi volt – reagált Trócsányi a közvetlenül Schadl letartóztatása előtti napokban született bejegyzésre vonatkozó bírói kérdésre. Az végül nem derült ki, hogy mi volt a beszélgetés tárgya, viszont Trócsányi 2021 novemberében már nem volt miniszter, állítása szerint a sajtóból szerzett tudomást a nagyszabású nyomozásról, amely az általa kialakított IM második számú vezetőjét, Völner Pál parlamenti államtitkárt is érintette.

– Hidegzuhanyként ért, amikor hallottam a hírt, hogy Völner Pált érinti ez az ügy – mondta a bíróságon Trócsányi, hozzátéve: megdöbbent, hogy egy olyan bizalmi emberről volt szó, akivel évekig együtt dolgozott. Trócsányi közölte: Völner korábban közlekedési államtitkár volt, jó szakember hírében állt, és amikor Répássy Róbert lemondott az igazságügyi államtikárságról 2015-ben, azért választotta őt, mert „jó arcnak” találta, kedves stílusa volt, és volt már parlamenti tapasztalata is.

Völner Pál ügyvédje, Papp Gábor kérdésére azt mondta, hogy ő maga egész hivatali ideje alatt nem foglalkozott a végrehajtókat érintő konkrét ügyekkel, mert az az államtitkárok feladata volt. Az államtitkárokkal pedig Völner tartotta a kapcsolatot, de utasítási joga nem volt. Az egykori tárcavezető közölte, olyan jelzés nem érkezett, amelyből visszaélésekre lehetett volna következtetni.

A bíró ismertetése szerint M. A. naplójában 2017-ben és 2018-ban is megtalálták a volt miniszter nevét. A férfi 2018-ban például a „Trócsányi és Trócsányi Ügyvédi Iroda” bejegyzést tette.

Trócsányi, aki jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, azt mondta: nem tudja, mi a bejegyzés háttere. Állítása szerint mindig rendkívül módon figyelt arra, hogy ne legyen összeférhetetlenség az iroda és közte, 2017 óta nem ügyvéd, és nem is beszél konkrét ügyekről az iroda munkatársaival.

