2025. július 1. 11:48

Orbán néhány büntetéssel kerülné el a totális arcvesztést - csakhogy nem a ratyik, hanem a gazdáik állják a számlát

Az Index szerint Orbán Viktor ismét üzent a Harcosok Klubjának: ezúttal azt, hogy a szombati buzivonulás résztvevői büntetésre számíthatnak.

– A gyermekvédelmi népszavazáson a magyarok egyértelmű döntést hoztak. A törvényekről ennek megfelelően döntöttünk. Mindenkit tájékoztattunk, a jogszabályokat mindenki ismeri. A többi a hatóságok feladata, a politikának itt már nincs dolga – idézi a lap a miniszterelnök profilját.

Még a szerencsétlen Karácsony is kiröhögi Orbánt

A miniszterelnök legfrissebb harci csatakiáltására, amivel újra megfenyegeti az elmúlt évtizedek legnagyobb szabadságmenetének résztvevőit, az a legjobb válasz, ami az egész csodálatos szombati örömünnepet jellemezte: a mosoly – közölte Karácsony Gergely Facebook-oldalán.

A főpolgármester leszögezte:

Mondtam, tartom, senkit nem érhet semmiféle joghátrány azért, mert kiállt a saját és mások szabadsága mellett, ezt garantálom.



Fotók: Hatlaczki Balázs

Nem volt oszlatás, ezért nem is szankcionálhatók a résztvevők az Ügyvédkör elnöke szerint

– A résztvevők semmilyen módon nem szankcionálhatók, mivel felszólítás, rendőrségi utasítás a helyszínen nem hangzott el – ismertette a buziparádé részvevőinek büntethetőségével kapcsolatos jogi álláspontját a 24.hu-nak megküldött levelében még vasárnap az Ügyvédkör elnöke.

Horváth Lóránt szerint a kialakult jogi problémát „a gyülekezési és a szabálysértési törvény vonatkozásában hatósági, rendőrségi szemszögből érdemes vizsgálni, mert a helyzet atipikus, a jogi szabályozás erősen hiányos, a rendezvény pedig nem volt spontán vagy sürgős”.

A rendőrség által használt értelmezés szerint a felvonulás a gyülekezési törvény hatálya alá tartozott, ezért – Horváth szerint – először azt kell megvizsgálni, hogy mit kellett volna tenni a hatóságnak, ha a felvonulás nincs bejelentve. Ebben az esetben a rendőrségnek a gyűlés feloszlatását kellett eszközölnie a gyülekezési törvény alapján, amely szerint „a gyűlés megtiltásának lett volna helye, de azt a bejelentés hiánya miatt nem tiltotta meg”.

A másik eset: mi lett volna, ha bejelenés történik és azt meg is tiltják? Akkor a gyülekezési törvény másik bekezdése alapján kellett volna oszlatni, mivel azt a megtiltó határozat ellenére tartották meg.

A konklúzió tehát az, hogy

a rendőrségnek a hatályos szabályozás alapján a gyűlést és a tömeget mindenképpen fel kellett volna oszlatnia.

A rendőrség korábban határozatban mondta ki a rendezvény jogellenességét, és meg is tiltotta azt, a határozat pedig jogerőre emelkedett, mivel senki sem támadta meg.

A jogszabály nem ad lehetőséget a hatóságnak további mérlegelésre, annak oszlatni kellett volna, bár Horváth szerint egy ilyen tömeget látva ennek katasztrofális következményei lettek volna.

Mivel az oszlatás mégsem történt meg, a rendőrség jogi szempontból megszegte az intézkedési-eljárási kötelezettségét.

– Feltételezem, hogy a tétlenségről a legfelsőbb szinten döntöttek, mert erről még az országos rendőr-főkapitány sem határozhatott – írta az Ügyvédkör vezetője, hozzátéve, hogy

mivel a résztvevőket senki sem szólította fel a helyszín elhagyására, nem is szankcionálhatók.

Horváth szerint fontos kérdés, hogy mi történik a gyűlés vezetőjével, Karácsony Gergellyel. Egyelőre annyit tudunk, hogy Novák Előd feljelentést tett a Btk.-s egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése vétség miatt, amit az illetékes ügyészség már továbbított is a BRFK-hoz, ahol dönteni fognak a nyomozás elrendeléséről vagy elutasításáról.

Az NJSZ szerint lehet, és kell is büntetni

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat mai közleményében ezzel szemben leszögezi: a tiltott rendezvények szervezőit, az arra mozgósító és azon esetlegesen részt vevő személyeket a megfelelő büntetőjogi, illetve szabálysértési jogi szankciókkal kell sújtani. Míg korábban számos gyűlésen és tömegrendezvényen sort tudott keríteni a rendőrség a tömeges igazoltatásra, addig ezúttal ez elmaradt, mivel a rendőrség tájékoztatása szerint csupán 36 főt igazoltattak.

Sajnálatosnak tartják továbbá, hogy a megtiltott, önkormányzatinak álcázott, nemzetközi erők által kiemelten támogatott 30. Pride felvonulás lényegében akadálytalanul megvalósulhatott, ezzel szemben a bejelentett és tudomásul vett normalitáspárti gyűlések megvalósítását a rendőrség korlátozta jogvédő törekvéseink ellenére.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy amíg a törvénytelenség talaján állók rendőrségi védelmet kaptak, a törvényes gyűlések résztvevőinek gyülekezési joga korlátozást szenvedett, ennek kivizsgálásával és a jogkövetkezmények iránti igénnyel egyetértünk. Mint fogalmaztak,

azt joggal várjuk el, hogy a társadalom védelmét szolgáló, alapvető jogokat alkotmányos keretek között korlátozó szabályoknak szerezzen érvényt a rendőrség és ne a törvényesen, békésen tiltakozók jogait korlátozza.

Azt is szóvá tették, hogy bár a vonulók között többen a szexualitást öncélúan bemutató, a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsítő öltözetben jelentek meg, illetve ilyen jellegű öltözetet viselő személyek (ún. drag queenek) léptek fel színpadi „produkció”-ként, és sajnálatos módon gyermekeket is elvittek felelőtlen szülők a jogellenes rendezvényre, mégis elmaradtak a szülőkkel szembeni rendőri intézkedések kiskorú veszélyeztetése miatt. Arra is figyelmeztetett az NJSZ, hogy