Dúró Dóra: A Fidesz letette, a Tisza fel sem vette a fegyvert - a Mi Hazánk küzd egyedül az LMBTQ-lobbi ellen

Számos, hangzatos kijelentést hallhattunk az elmúlt időszakban Orbán Viktor miniszterelnöktől és a Fidesz prominens politikusaitól a repülőrajttól a Pride ellehetetlenítéséig. A nagy gazdasági start elmaradt, ellenben a Pride-ot nagyon is megtartották. A Mi Hazánk ezt pont fordítva csinálná.



Fotó: Hatlaczki Balázs

A miniszterelnök 2025. februári évértékelőjén nagyzolva azt tanácsolta, hogy „a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével”. Az országot minden évben közszeméremsértéssel, gusztustalan jelmezekbe öltözött transzvesztitákkal „megajándékozó” szervezőket csak bátorította a tiltás, az eredmény pedig közismert: több, bohózatba illő jogi forduló után a rendőrség tiltó határozata jogerőre emelkedett, vagyis nem lehetett volna megtartani a rendezvényt, és a rendőrségnek kötelessége lett volna feloszlatni azt, ám a vonulást minden eddiginél több résztvevővel mégis megtartották. „A törvényeket mindenkinek be kell tartania” – hangoztatja gyakran Orbán Viktor. Úgy tűnik, csak a Fidesznek és az LMBTQ-lobbinak nem.

Ha már a Fidesz képtelen volt a saját rendőrségével végrehajtatni az általa hozott törvényt, a Mi Hazánk mindent megtett, hogy kiálljon a normalitás mellett, és megakadályozza a gyerekekre veszélyes köztéri dragqueen-showt. És mi történt? Hiába jelentette be a párt a jogszabályoknak megfelelően a saját demonstrációját, a Szent Gellért rakparton minket megakadályoztak alkotmányos jogaink gyakorlásában, míg az illegális LMBTQ-kígyó szabadon végigcsúszhatott itt is. Egy nagy sikerünk ezzel együtt is volt: a Mi Hazánk megakadályozta, hogy a menet megbecstelenítse a Szabadság-hidat.

De mit is tett mindeközben a Tisza Párt? Kezdetben mélyen hallgatott: Magyar Péter kínosan kerüli az olyan szituációkat és témákat, amelyekkel kapcsolatban megosztó módon kellene megnyilatkoznia. Ennek oka az, hogy nehogy megsértse a balliberális szavazótábor érzékenységét, amelynek szavazataira a Momentum harakirije és a DK látványos önmagába omlása után ácsingózik. Aztán, persze, ott van a Tisza EP-betagozódása is: ma már teljesen elképzelhetetlen, hogy egy néppárti frakciótag ne lengesse lelkesen a szivárványos zászlót, még akkor sem, ha ez Európa önfelszámolásával jár. Magyar Péter végül nem tehette meg, hogy ne coming outoljon a Pride mellett: esemény utáni Facebook-bejegyzésében nyíltan ki is állt a deviáns masírozás mellett.

A Tisza Párt elköteleződése LMBTQ-ügyben végül a Pride nyílt felvállalása mellett még egyben megmutatkozik: valószínűleg miniszteri szék várományosa egy esetleges Tisza-kormányban Bódis Kriszta, közismert LMBTQ-aktivista, több korábbi Pride szervezője, akit Magyar nem régen a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumi tagjává tett. Bódis működését az Autonómia Alapítvány úgynevezett Tolerancia-díjjal tüntette ki, nem is egyszer, hanem háromszor. Legyen világos: ez a díj feketeöves LMBTQ-propagandistáknak jár. Ő a Tisza Párt egyik meghatározó arca.

Kell még egy szót ejteni arról, hogy az idei Pride-ot a baloldal kormányellenes demonstrációként próbálja keretezni. Nem az volt. A kormányellenességből nem következik ugyanis, hogy azonosulni kelljen a devianciával. A Pride mögött a hagyományos családmodellt felszámolni igyekvő, a gyermekek egészséges fejlődésére alapjaiban veszélyes LMBTQ-ideológia áll. Ezt a Mi Hazánk elutasítja, csakúgy, mint a kormány szemfényvesztését, a korrupciót, a magyar munkavállalók kisemmizését.

A Fidesz tehát nagyokat mondva megígérte a közveszélyes, ultraliberális menet betiltását, amit gyengekezűen nem tudott végigvinni, ezért a Tisza végül coming outolt és rácsatlakozott a Pride-ra, miközben a Mi Hazánkat és szimpatizánsait, akik végig kitartottak a család- és gyermekellenes felvonulással szemben, törvénysértő módon akadályoztak gyülekezési jogaik gyakorlásában. A Fidesz letette a fegyvert az LMBTQ-lobbi előtt, a Tisza Párt pedig a hazai LMBTQ-mozgalom oszlopos tagját sorai között tudva és egy globalista jutifalat reményében inkább fel sem vette. A Mi Hazánk maradt az egyetlen párt, amelyik következetesen küzd a gyermek- és családellenes, társadalombomlasztó lobbi ellen.

És hogy kinek mit intézett a kormánya? Magyarországnak minden idők legnagyobb Pride-felvonulását. A Fidesz egy régi választási jelszavával szólva: „Emlékezzünk erre, amikor majd szavazunk!"