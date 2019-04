Friss hírek :: 2019. április 2. 16:19 ::

Esős napok jönnek

A viharvadászok is készülhetnek, hiszen zivatarok is kialakulhatnak a következő napokban. Átmeneti lehűlést tapasztalhatunk a csapadékos tájakon, de vasárnap és a jövő hét elején a hőmérséklet újra eléri, majd meg is haladja a 20 fokot.

Szerda éjjel keleten fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet. Az éjszaka második felében a nyugati és középső tájakon a megvastagodó felhőzetből néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet helyenként élénk, eleinte és hajnaltájt néhol erős lökések kísérik. A késő esti 7, 14 fokról hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de főként északkeleten, keleten néhol gyenge fagy is lehet.

Szerdán napközben erősen és gyengébben felhős időszakok váltják egymást, a több napsütés keleten valószínű. A délelőtti, déli órákban néhol zápor kialakulhat, délutántól a Dunántúlon megnő a csapadék esélye, helyenként zivatar is várható. Reggelig a keleti, délkeleti szelet néhol, holnap napközben a délkeleti, déli szelet már nagyobb területen erős lökések kísérik. Nappal 17 és 22 fok közé melegszik a levegő.

Csütörtökön a változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható, főként a keleti megyékben és az Alpokalján helyenként eső, zápor előfordulhat. A délkeleti szél többfelé megerősödik. Éjszaka 2 és 8, nappal 17 és 22 fok között alakulnak a hőmérséklet szélsőértékei.

Pénteken délnyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Többfelé várható zápor, helyenként zivatar. A délkeleti szél több helyen megerősödik. Éjszaka a minimum hőmérséklet 4 és 10, nappal a maximum többnyire 16 és 21 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos tájakon 11 és 15 fok között valószínű.

Szombaton keleten is felszakadozik a zárt felhőzet, erőteljes gomolyfelhő-képződés várható. Keleten több helyen, a Dunántúlon elszórtan valószínű zápor, néhol zivatar. Mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul.

Az átmeneti lehűlés után vasárnap újra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, és a jövő hét első felében ennél is melegebb lehet az idő.

(Híradó)