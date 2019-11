Friss hírek :: 2019. november 22. 14:05 ::

Mi Hazánk: a dugódíj pénzéhséget csillapít, forgalmat nem

A Mi Hazánk Mozgalom szerint a dugódíj csak egy újabb sarc a parkolási maffia után, a gépjárműforgalom csökkentésére inkább parkolóhelyeket kellene építeni, metróvonalakat hosszabbítani, az M0-s autópályát ismét ingyenessé tenni, és elősegíteni a távügyintézést, a távmunkát, fejleszteni az elektronikus közigazgatást. Alább folytatódik a közlemény.

A Demszky-érából örökölt uniós kötelezettségvállalást Karácsony Gergely róná ki az autósokra, a Mi Hazánk szerint azonban sem az EU, sem a hazai balliberálisok nyomása ellenére nem támogatható a dugódíj. Az ugyanis nem oldja meg a jelenlegi helyzetet, de jól látszik, hogy a főváros balliberális vezetésének nem is ez a célja, hanem az autósok megsarcolása a parkolási maffiához hasonlóan, melyet nem szégyellenek veszteségesnek is nyilvánítani, miután rendszerüzemeltetés címén eltüntetik a parkolási díjbevételeket. A Mi Hazánk szerint a dugódíj is pénzéhséget csillapít, forgalmat nem, csak külsőbb részekre tereli az autósok egy részét, akiket pedig nem lehet, azokat megsarcolja. Számos olyan közlekedésszervezési lehetőség van a tervezett dugódíj helyett a fenti javaslatainkon kívül, amellyel gyorsabbá, biztonságosabbá és környezetbarátabbá lehetne tenni a budapesti forgalmat.

A Mi Hazánk Közlekedési Kabinetje követeli, hogy első lépésként számolják fel a parkolási maffiát, és hozzanak létre egy központi parkolótársaságot, majd a parkolásból befolyt összegekből - a mostani gyakorlat, a pénz eltüntetése helyett - létesítsenek új parkolóhelyeket, így csökkentve a parkolóhelyet kereső autók felesleges plusz forgalmi terhelését!

Tegyék vonzóbbá és utasbarátabbá a fővárosi tömegközlekedést!

Hangolják össze a jelzőlámparendszereket, csúcsidőben más programozással, és alakítsanak ki valós zöldhullámokat, amivel jelentősen meg lehet növelni a főútvonalak áteresztőképességét!

A kiemelt főútvonalakon csúcsidőben ne legyen végezhető olyan munka, mint az útfestés, szemétszállítás stb., az útfelújításokat pedig ezeken a helyeken 24 órás munkavégzéssel, gyorsan folytassák le!

Novák Előd újbudai önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke