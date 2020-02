Friss hírek :: 2020. február 28. 17:25 ::

Ellentüntetések sorozata miatt lezárják vasárnap a 4-es metró Szent Gellért téri állomását is

Reklám





Számos ellentüntetést jelentettek be "antifasiszta" és más baloldali szervezetek a nemzeti összefogás seregszemléjének útvonalán vasárnapra, ezért a rendőrség jelentős kordonozással készül, lezárják a 4-es metró Szent Gellért téri állomását is (a két szomszédos metrómegállótól villamossal viszont megközelíthető), illetve a Szabadság hídon se gyalog, se kocsival nem lehet majd áthaladni (csak villamossal).

Közvetlenül a Műegyetem rakpartól sem lehet megközelíteni a nemzeti ünnepség helyszínét, csak ha a Bertalan Lajos utcán kerülnek az érkezők. A rendőrségi egyeztető tárgyalás diktátuma szerint nemcsak az útlezárások lesznek eltúlzottak: a gárdistákkal szembeni fellépéssel, előállításokkal is fenyegetőztek... - tájékoztatott a nemzeti összefogás seregszemléjének főszervezője, Novák Előd helyi önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke.

A 3 km-es távot kb. háromnegyed óra alatt teszik meg gyalog, de aki nem tudja, az tömegközlekedéssel (pl. metróval) is átmehet. A rendőrség által jóváhagyott felvonulás a Parlamentnél ér véget (ott is lesz színpad a Nemzeti Vértanúk emlékműve mögött), hiszen 1920. március 1-jén Horthy Miklós is a Gellért Szállóból ment a Parlamentbe. Kövessük útját! - zárul a felhívás.